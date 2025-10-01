Juanes anuncia su próximo concierto en el Movistar Arena de Madrid: cuándo es y dónde puedo comprar las entradas
Juanes ha avanzado su próximo espectáculo en el Movistar Arena de Madrid. Un concierto que ya ha marcado en el calendario y del que la venta de entradas se realizará casi de forma inminente.
La Carta a la ciudadanía de Eva Soriano a una fan de Juanes
El divertido momento de Juanes con una fan en plena carretera
Juanes ha marcado en el calendario su nueva fecha en Madrid. Será el próximo 1 de marzo de 2026 cuando el intérprete de Es Por Ti se suba al escenario de Movistar Arena de Madrid. El artista colombiano ha hecho el anuncio a través de sus redes sociales.
"¡Me emociona mucho regresar a tus calles, a tu gente, a tu comida y a celebrar con ustedes una noche tan especial! Los amo. No veo la hora de verles en nuestro concierto", expresa el cantante.
Cuándo saldrán las entradas
La venta de entradas será casi inminente: será el próximo 2 de octubre a las 12:00 horas cuando salgan las entradas.
Dónde puedo comprarlas
En la web de ticketmaster.es estarán disponibles las entradas para el concierto. Aunque eso sí, te aconsejamos que te conectes unos minutos antes si quieres pillarlas a tiempo.
Próximas fechas de Juanes en Latinoamérica
- 4 de octubre de 2025 - UBS Arena Belmont Park, Nueva York
- 16 de octubre de 2025 - Fórum Majadas, Ciudad de Guatemala (Guatemala)
- 17 de octubre de 2025 - Complejo Estadio Cuscatlán, San Salvador (El Salvador)
- 18 de octubre de 2025 - Palacio de los deportes UNAH, Tegucigalpa (Honduras)
- 23 de octubre de 2025 - Teatro Al Aire Libre, La Paz (Bolivia)
- 24 de octubre de 2025 - Sonilum Arena, Santa Cruz de la Sierra, (Bolivia)
- 26 de octubre de 2025 - Velódromo de Montevideo, Montevideo (Paraguay)
- 28 de octubre de 2025 - Movistar Arena, Buenos Aires (Argentina)
- 30 de octubre de 2025 - Arena Maipú, Mendoza (Argentina)
- 31 de octubre de 2025 - QualityArena, Córdoba (Argentina)
- 1 de noviembre de 2025 - Hipódromo de Rosario, Rosario (Argentina)