Juanes anuncia su próximo concierto en el Movistar Arena de Madrid: cuándo es y dónde puedo comprar las entradas

Juanes anuncia concierto en el Movistar Arena de Madrid: cuándo es y dónde comprar las entradas | Gtres

Juanes ha marcado en el calendario su nueva fecha en Madrid. Será el próximo 1 de marzo de 2026 cuando el intérprete de Es Por Ti se suba al escenario de Movistar Arena de Madrid. El artista colombiano ha hecho el anuncio a través de sus redes sociales.

"¡Me emociona mucho regresar a tus calles, a tu gente, a tu comida y a celebrar con ustedes una noche tan especial! Los amo. No veo la hora de verles en nuestro concierto", expresa el cantante.

Cuándo saldrán las entradas

La venta de entradas será casi inminente: será el próximo 2 de octubre a las 12:00 horas cuando salgan las entradas.

Dónde puedo comprarlas

En la web de ticketmaster.es estarán disponibles las entradas para el concierto. Aunque eso sí, te aconsejamos que te conectes unos minutos antes si quieres pillarlas a tiempo.

Próximas fechas de Juanes en Latinoamérica