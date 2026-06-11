Todas las actuaciones de la inauguración del Mundial de fútbol 2026 desde México, con Shakira y Belinda

El Mundial de fútbol 2026 está más unido a la música que nunca, y qué mejor manera que darle la bienvenida que con una gran ceremonia de inauguración.

Aunque tanto Canadá como Estados Unidos tendrá su propia fiesta inaugural, ha sido México quien ha dado el pistoletazo de salida a la cita deportiva de este año con un acto musical en el que grandes estrellas se han subido al escenario del Estadio Azteca de Ciudad de México antes del partido entre las selecciones de México y Sudáfrica.

Así, repasamos todas las actuaciones musicales que han dado paso a la Copa Mundial 2026 desde México:

Maná

Tras una bonita introducción reivindicando la cultura mexicana, se ha abierto paso en el escenario el grupo local Maná, que ha interpretado sobre el escenario su hit Oye mi amor.

Danny Ocean

El reguetón se ha abierto paso en la inauguración en la voz de Danny Ocean, que ha interpretado Partidazo, una de las canciones oficiales de la FIFA para este Mundial.

Los Ángeles azules y Belinda

Los Ángeles azules y Belinda se han unido en el Estadio Azteca para entonar su canción Por ella tanto en voz como a piano, tambor y teclado. "¡Viva México!", han gritado los artistas.

J Balvin

Simulando que iba en un coche para pronto cantar junto a Ryan Castro, J Balvin ha introducido su actuación a ritmo de Qué calor, para cantar y perrear seguidamente Uno a la vez. De nuevo solo, J Balvin ha continuado bailando su hit I Like It.

Shakira

Dai Dai es el himno oficial del Mundial 2026, y Shakira ha aparecido en el estadio con un gran grupo de bailarinas. Todas juntas han bailado la ya viral coreografía de la canción, mientras el estadio acompañaba en voz a la colombiana y a Burna Boy.