Justin Bieber y sus colaboraciones más sonadas: Nicki Minaj, The Kid Laroi o Ed Sheeran

Justin Bieber y sus colaboraciones más sonadas: Nicki Minaj, The Kid Laroy o Ed Sheeran // Getty

Justin Bieber está de celebración y ya son 28 primaveras las que cumple el músico ídolo de masas. El artista, que ya lleva más de una década cantando, ha compartido escenarios y canciones con músicos de todo el globo terrestre y no han sido pocos. Desde Ed Sheeran hasta Nicki Minaj, DJ Khaled y Shawn Mendes y, por supuesto, The Kid Laroi, con quien ha interpretado el último éxito de ambos, Stay.

Empezamos este recopilatorio con el tema que cantaron Justin y la exuberante Nicki Minaj para el disco Believe. En el vídeo, la cantante hace su aparición rompedora de pie en el agua, junto a una piscina, rapeando junto a Justin Bieber.

'Beauty And A Beat', con Nicki Minaj

DJ Khaled y Justin Bieber en 'I'm The One'

Se trata de una canción que se convirtió en un exitazo en 2017, cuando salió al mercado junto al videoclip. En la canción participan Justin Bieber, pero también otros raperos como Quavo, Chance the Rapper y Lil Wayne. La canción llegaba justo después del remix oficial de [[LINK:INTERNO|||Article|||616057804beb28112ead0cd1|||Despacito]], en el que Justin se animaba y cantaba unos versos en español.

'Despacito' con Justin Bieber cantando en español

Ariana Grande y Justin Bieber cantan 'Stuck with U'

Los músicos lanzaron esta canción como una colaboración solidaria con la que querían recaudar fondos para la First Responder Children's Foundation. El vídeo no tardó en hacerse viral por la cantidad de cameos que contenía. Ashton Kutcher y Mila Kunis. Michael Bublé y el actor Eric Stonestreet, Modern Family, aparecen entre otros muchos.

I Don't Care, con Ed Sheeran

Anteriormente los dos artistas habían colaborado en la escritura de la canción Love Yourself, que Bieber lanzó en 2015. Con I Don't Care, los dos no solo dejaron claro el gran dúo que conforman, sino la amistad que les une.

'Love Yourself'

STAY, con The Kid Laroy

La canción del artista australiano The Kid Laroi y Justin Bieber se mantuvo durante semanas y meses en el número uno de las listas mundiales. De hecho, en Australia, la canción ya es un éxito absoluto y se coloca como el segundo número uno de mayor duración en la historia de Australia, empatado con Shape of you de Ed Sheeran.

'Monster', con Shawn Mendes

Era una petición soñada por los fans de los dos músicos y los dos canadienses no defraudaron. La canción fue un éxito inmediato, sobre todo, por su contenido tan revelador, en el que los artistas se sinceraban y narraban experiencias personales en la letra.