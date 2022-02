Esta es la razón por la que Nicki Minaj se ha quedado sin su último capricho

Nicki Minaj estaba interesada en alquilar un penthouse en Nueva York pero no lo ha conseguido. ¿Cómo se le escapó de las manos? Pues fácil, apareció un mejor postor que ofreció pagar $70,000 mensuales.

La cantante Nicki Minaj se había interesado hace unos meses en un lujoso penthouse, por cierto, nunca habitado, en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, por muy que dejara claro su interés, Nicki se ha quedado sin su capricho inmobiliario.

Ahora es cuando se ha dado a conocer que el apartamento se ha alquilado a una persona desconocida por $70,000 dólares mensuales. No se saben con exactitud las razones por la que Nicki Minaj no logró quedarse con la lujosa propiedad. De hecho, sería raro descubrir que se ha tratado de un problema de dinero, ¿no creéis?

La edificación tiene una extensión de 5,225 pies cuadrados entre las cuatro habitaciones, cinco baños, vestíbulo, cocina, comedor y un largo etc. Incluso, el penthouse dispone de vistas al Río Hudson.

Por otro lado, la cantante, oriunda de Trinidad y Tobago, se había retirado de la industria para convertirse en madre, pero ha regresado con toda su energía y exuberancia con las canciones Do We Have a Problem? y Bussin.