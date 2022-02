Camila Cabello lanza el primer adelanto de 'BAM BAM', su colaboración con Ed Sheeran

Sorpresón que se han llevado esta tarde los fans de Ed Sheeran y Camila Cabello. Sus nombres se convertían en trendig topic a media tarde de este lunes tras anunciar la artista que el próximo 4 de marzo sale a la luz su colaboración con el británico Ed Sheeran.

Nada se sabía de esta colaboración, que llega como un auténtico regalo para los seguidores de ambos, que ya trabajaron juntos en South of the Border, junto a Cardi B.

En el pequeño adelanto que Camila Cabello ha compartido en su cuenta de TikTok queda claro que la artista no renuncia a los ritmos latinos, teniendo BAM BAM una base bachatera que muestra una nueva faceta de Sheeran, más alejado en su carrera de estos sonidos caribeños.

Aunque el tiktok de Cabello bailando con sus amigas desprende buen rollo y contagia las ganas de mover el body, lo cierto es que la portada del single proyecta la imagen contraria. La cubana aparece sentada sobre la acera con el maquillaje descuidado por las lágrimas y dos botellas de vino a su lado.

El tema estará incluido en Familia, el nuevo álbum de estudio de la cantante, del que ya hemos podido escuchar los adelantos Don't Got Yet, Oh, na, na,na y Buena Vista.