Justin Timberlake celebra una gran fiesta con Jimmy Fallon al son de 20 canciones míticas
Justin Timberlake vuelve a The Tonight Show de Jimmy Fallon antes del estreno de su docuserie y con una gran fiesta de Acción de Gracias desde el Rainbow Room, situado en el Rockefeller Center de Nueva York.
De Justin Timberlake a Franz Ferdinand o Gwen Stefani: artistas y grupos que llevan el legado de Duran Duran en su ADN
Justin Timberlake ha protagonizado un especial de Acción de Gracias en The Tonight Show de Jimmy Fallon, convirtiéndose en el protagonista de la noche.
El artista ha celebrado así el 20º aniversario de FutureSex/LoveSounds, su segundo álbum, publicado en septiembre de 2006.
Y para festejar esas dos décadas, Timberlake ha interpretado un medley de alrededor de 20 canciones míticas para bailar: Cha Cha Slide, de DJ Casper; September, de Earth, Wind & Fire; Celebration, de Kool & The Gang; Wannabe, de Spice Girls; I Want It That Way, de Backstreet Boys y Rock Your Body, del propio Timberlake, entre otras.
Lo hizo desde el emblemático Rainbow Room, situado en el Rockefeller Center de Nueva York. De hecho, fue la primera vez que The Tonight Show emitió una actuación desde este espacio.
Cabe destacar que Justin Timberlake también está de actualidad por el estreno de su docuserie sobre la vida y carrera del artista, que llega en diciembre.