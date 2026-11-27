Justin Timberlake ha protagonizado un especial de Acción de Gracias en The Tonight Show de Jimmy Fallon, convirtiéndose en el protagonista de la noche.

El artista ha celebrado así el 20º aniversario de FutureSex/LoveSounds, su segundo álbum, publicado en septiembre de 2006.

Y para festejar esas dos décadas, Timberlake ha interpretado un medley de alrededor de 20 canciones míticas para bailar: Cha Cha Slide, de DJ Casper; September, de Earth, Wind & Fire; Celebration, de Kool & The Gang; Wannabe, de Spice Girls; I Want It That Way, de Backstreet Boys y Rock Your Body, del propio Timberlake, entre otras.

Lo hizo desde el emblemático Rainbow Room, situado en el Rockefeller Center de Nueva York. De hecho, fue la primera vez que The Tonight Show emitió una actuación desde este espacio.

Cabe destacar que Justin Timberlake también está de actualidad por el estreno de su docuserie sobre la vida y carrera del artista, que llega en diciembre.