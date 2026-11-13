La ranchera de Karol G, la fiesta del reguetón de Daddy Yankee y el homenaje a José Alfredo: las actuaciones de los Latin Grammy 2026

La noche empezó con Rosalía, que enmudeció al público del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas con un número musical en el que interpretó La rumba del perdón, La Perla y Dios es un stalker (versión francotirador).

La artista catalana se encargó de dar el pistoletazo de salida a una noche de premios y música en directo. Las actuaciones musicales fueron protagonistas de la gala de los Latin Grammy 2026, con homenajes a los músicos José Alfredo Jiménez y Willie Colón y un repaso a la trayectoria de Daddy Yankee.

El cantante puertorriqueño, Persona del Año 2026, invitó al público a la gran fiesta del perreo y repasó sus grandes hits mientras llenaba el escenario de artistas invitados como Feid o Bad Gyal, que se estrenó en estos premios cantando a dúo DURA.

Repasa a continuación todas las actuaciones de la noche y disfruta de lo que dio de sí la fiesta de la música latina.

El número de apertura de Rosalía

Igual que había hecho en 2023 cuando cantó Se nos rompió el amor de Manuel Alejandro, la cantante catalana se encargó de dar la bienvenida a la ceremonia, en la que se coronó como la artista más premiada, con un mix de las canciones La rumba del perdón, La Perla y Dios es un stalker (versión francotirador).

Vestida con un reluciente vestido dorado, la cantante brilló acompañada de su cuerpo de baile, que se movió magistralmente acompasado durante toda la actuación.

La ranchera de Karol G

También de dorado, Karol G se subió al escenario para interpretar Ese hombre malo en versión ranchera. La cantante brindó un homenaje a la tradición mariachi con este tema que interpretó de manera magistral en una noche en la que Feid, uno de sus ex, estaba entre el público.

El medley de Daddy Yankee

El rey del reguetón revalidó su corona en la noche de los Latin Grammy con un número musical que sirvió para repasar sus grandes éxitos. El medley del ganador del premio Persona del Año incluyó los temas Bizarrap Music Sessions Vol. 0/66, Ella me levantó, Con Calma, Dura, Despacito, Lo que pasó, pasó, Sonríele, Rompe, Pokito y Gasolina y contó con la colaboración de Bizarrap, Bad Gyal, Feid, Diljit Dosanjh, LL Cool J y Jay Wheeler.

La nueva canción de Feid

Feid no solo se sumó a Daddy Yankee. El artista de Medellín tuvo espacio para interpretar algunos de sus grandes éxitos y eligió Se Puso Feo, Poder y Gracias junto a Baby Ranks, Divino, Lil Supa y el legendario productor DJ Premier.

El cantante aprovechó su actuación para estrenar su nueva colaboración con Snoop Dogg, con una aparición estelar del rapero en pantalla.

Anitta

La de Anitta fue sin duda una de las actuaciones de la noche. La cantante llevó al escenario su disco EQUILIBRIVM. La intérprete empezó cantando en portugués y pasó de los ritmos melódicos iniciales de Ternura y Desgraça al frenetismo con Choka Choka. El máximo apogeo llegó con Meia noche, con la que cerró su actuación con una coreografía desbordante de energía.

El homenaje a José Alfredo Jiménez

En el centenario de su nacimiento, José Alfredo Jiménez fue protagonista de los Latin Grammy con un homenaje de la mano de The Warning, Sofía Reyes, Edgar Barrera, Reik y Yami Safdie. Te Solté la Rienda, La Media Vuelta, Si nos dejan y El rey fueron las canciones que formaron parte de este tributo.

Las dos canciones de Milo J

El ganador del Latin Grammy a la Grabación del Año por Niño, eligió para esta noche Solifican12 y Gil, que interpretó acompañado de la banda Agárrate Catalina.

La seducción de Mon Laferte

Una seductora Mon Laferte nos dejó sin palabras cuando se subió al escenario para interpretar Femme Fatale, tema que da nombre a su último disco. Lo hizo de manera magistral y recibió grandes aplausos aunque no se sintió satisfecha con su puesta escena. Ella misma lo dijo en redes al terminar su actuación: "Estoy enferma de la panza y no me gusta como canté".

Las tres voces de Carín León, Juanes y Vivir Quintana

Juanes se unió a Carín León para interpretar Desde que te tengo, un tema del compositor mexicano al que no se resistió Vivir Quintana. Juntos brindaron uno de los números musicales de la noche.

La mezcla de ritmos de Rawayana

Los venezolanos animaron la fiesta con un popurrí de Bendito e Inglés en Miami. Reggae, funk, rock y ritmos caribeños animaron la fiesta a la que la banda llegó acompañada de un numeroso grupo de bailarines.

Los sonidos mexicano de Grupo Frontera

La música mexicana fue protagonista de la noche en la que Grupo Frontera interpretó dos de sus temas más icónicos, Bye y Ojitos Bellos, con arreglo de violines.

El legado de Willie Colón

La india, Fonseca, Nathy Peluso y Luis Figueroa se unieron para homenajear al maestro de la salsa con un popurrí que incluyó Idilio, El Gran Varón y Usted avisó.

Las palabras de Jorge Drexler

El cantante uruguayo apostó por el minimalismo e interpretó Las palabras, acompañado de un músico en la marimba y un coro de 12 integrantes.

La versatilidad de Xavi

Xavi hizo una presentación que sirvió para mostrar su versatilidad interpretando dos canciones muy diferentes de su repertorio: No capea y Dosis.

El 'Alma' de Elena Rose

Rodeada de bailarinas con armaduras plateadas, cascos y espadas, Elena Rose encendió el escenario con Alma y desató la locura entre el público.

Camila Fernández y 'Serpiente de Cascabel'

La cantante mexicana Camila Fernández hizo un homenaje a la música mexicana, gran protagonista de la noche, interpretando Serpiente de Cascabel, un tema en el que su voz compartió protagonismo con la instrumentación característica del género y que presentó vestida con traje de mariachi.

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