Pasapalabra renueva a su plantel de famosos una vez más, y esta vez llegan directos del mundo de la actuación, la música, el modelaje y la comedia. ¡Te contamos quiénes son!

Pasapalabra renueva a sus invitados famosos, y los nuevos llegan con las pilas cargadas. Esta vez llegan directos del mundo de la comedia, el modelaje, la actuación y la música.

Así, desde el equipo azul y el equipo naranja lo darán todo en cada una de las pruebas. ¡Te contamos quiénes son!

Elia Galera

Elia Galera en el Festival de Cine de Málaga | Gtres

Esta actriz ha trabajado en series como Hospital Central, Amar es para siempre o El Cid. También ha trabajado en películas como Sin noticias de Dios o Pan de limón con semillas de amapola. Por otro lado, ha presentado programas como Popstars y ha aparecido en los videoclips de Alejandro Sanz ¿Y si fuera ella? y Quisiera ser.

Javier de Miguel

Es considerado uno de los top models masculinos más reconocidos del panorama nacional e internacional. Comenzó su carrera a los 16 años, tras ganar un concurso de modelos en una discoteca, y ha trabajado para grandes firmas de moda como Gucci, Armani, Hugo Boss y Lanvin, además de posar para fotógrafos de prestigio como Mario Testino y Steven Meisel. Licenciado en Historia del Arte, también ha desarrollado una faceta como DJ e influencer.

Javier de Miguel | GETTY

Natalia Sánchez

El asombro de Natalia Sánchez con David en Pasapalabra: “Verlo en directo impresiona” | antena3.com

Tal vez a muchos os suene de la serie Los Serrano. Bajo el papel de Teté Capdevila, Natalia se ganó la simpatía de muchos espectadores. La carrera de la actriz madrileña se ha mantenido a todo gas con series como Amar en tiempos revueltos, Hospital Valle Norte, Regreso a Las Sabinas o Sueños de libertad.

Xavier Deltell

Xavier Deltell en FesTVal 2024 | Getty Images

En sus inicios, Xavier Deltell trabajó como humorista en la radio barcelonesa y más tarde saltaría a la televisión. Principalmente fue colaborador de programas como Crónicas Marcianas o Me resbala. Además, ha participado en series como Cheers y La que se avecina y ha participado en películas como Torrente 3, Torrente 4, Torrente 5 y Padre no hay más que uno 5. En teatro, ha actuado en Y si no, nos enfadamos y Uno más uno no son dos, con Carlos Latre.