Quién es Feist, la telonera de Harry Styles en sus conciertos en Madrid en 2027

Harry Styles ha revolucionado a sus fans con el anuncio de nuevas fechas por Europa y Norteamérica de su gira Together, Together. Y es que el artista enfoca seguir en los escenarios en 2027.

El estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid ha sido uno de los recintos escogidos por el británico, para dar nada menos que dos conciertos: el 30 y 31 de julio los fans del intérprete de Watermelon Sugar tienen una cita con él en la capital española.

Y no solo con él: en cada una de las fechas de sus nuevos conciertos, Styles contará con un telonero de altura. En España estará acompañado por la cantautora canadiense Feist. Así, la artista será la encargada de abrir unas de las citas musicales más esperadas del próximo verano en España.

Así es Feist

Detrás del nombre artístico Feist está Leslie Feist, nacida en Amherst, Nueva Escocia, en 1976. Antes de consolidarse como solista, formó parte de la escena alternativa canadiense en los años 90, participando en grupos como Placebo —la banda canadiense— y, más tarde, convirtiéndose en una pieza clave del colectivo indie Broken Social Scene, uno de los proyectos más influyentes del rock alternativo de su país.

Su salto definitivo llegó con The Reminder (2007), el álbum que la catapultó a la fama internacional gracias a canciones como 1234, Mushaboom o I Feel It All. Especialmente 1234 se convirtió en un fenómeno global tras protagonizar un destacado anuncio. El impacto del tema impulsó las ventas del disco y convirtió a la canadiense en una de las voces imprescindibles del indie-pop de aquella década.

Sin embargo, la artista ha construido una carrera marcada por la experimentación y la búsqueda artística. Discos como Metals (2011), Pleasure (2017) y Multitudes (2023) muestran una evolución hacia un sonido más íntimo y reflexivo, donde predominan las guitarras acústicas, los arreglos minimalistas y unas letras cargadas de sensibilidad.

A lo largo de su carrera ha recibido 11 premios Juno —los galardones más importantes de la música canadiense— y ha acumulado nominaciones a los Grammy y los Brit Awards. Además, ha colaborado con artistas tan diversos como Kings of Convenience, Mastodon, Wilco, Beck o el pianista Chilly Gonzales. Además, ha cantado en directo con Olivia Rodrigo.

Feist y Olivia Rodrigo en 2025 | GETTY

Los invitados de Harry Styles en 2027