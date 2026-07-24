Karol G tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Las estrellas del Paseo de la Fama de Hollywood son sinónimo de la consagración del éxito para los artistas en Estados Unidos. Una impronta que dejaron en un principio la estrellas de cine y que, con el paso de los años, se ha trasladado a iconos de todas las disciplinas.

En esta ocasión, la Cámara de Comercio del barrio de angelino ha dado a conocer la lista con las nuevas incorporaciones al boulevard, con la estrella de Karol G brillando como la única cantante latina de la selección.

Dentro del espectro musical, otros artistas como David Guetta, The Ramones, Grandmaster Flash, Linkin Park, Lil Wayne o el fallecido Waylon Jennings forman parte de quienes recibirán el correspondiente homenaje en Los Ángeles.

Además, dentro del ámbito cinematográfico, el actor chileno Pedro Pascal, la estrella de Friends Lisa Kudrow, las gemelas Elle y Dakota Fanning, Kate Hudson o Idris Elba serán algunos de los responsables de seguir alargando el Paseo de las Estrellas, donde ya figuran más de 2000 artistas desde sus inicios.