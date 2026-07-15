Karol G muestra su faceta más íntima a las puertas del comienzo del Tropitour

Karol G está viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera, cerrando los preparativos de Viajando Por El Mundo Tropitour, la gira mundial de estadios que arranca el próximo 24 de julio en Chicago y que recorrerá buena parte del planeta durante el próximo año.

Toda una hazaña que no le ha impedido abrir sus pensamientos en un amplio reportaje para la revista Elle, en la que La Bichota asegura que el público está a punto de conocer una versión diferente de ella. Aunque muchos puedan interpretarlo como un cambio radical, Karol G explica que esa faceta siempre ha formado parte de ella, aunque la ha mantenido en un segundo plano.

"Soy una Bichota, pero también soy vulnerable", ha explicado la cantante, dejando claro que su próxima etapa estará marcada por una mayor carga emocional y una conexión mucho más profunda con sus sentimientos.

Uno de los detalles más llamativos de la charla ha sido cómo ha explicado el origen de esta transformación. La autora de Qlona desvela que recuperar la espontaneidad en el estudio fue clave para encontrar con la música que realmente quería hacer, poniendo como ejemplo la grabación de Después de ti, nacida en un ambiente íntimo y sin presión, con la que recordó por qué empezó a cantar y despertó en ella el deseo de crear canciones guiadas por la emoción, más allá de objetivos comerciales.

Todo este cambio también se ha reflejado en la imagen que ha ido construyendo durante las últimas semanas. El azul, protagonista absoluto de sus publicaciones, representa una etapa más nostálgica, romántica y reflexiva, que convivirá con la fuerza que siempre ha caracterizado sus trabajos. Lejos de abandonar su esencia, Karol G asegura que simplemente está permitiendo que el mundo conozca una parte de ella que llevaba mucho tiempo esperando salir.

En apenas unos días comenzará Viajando Por El Mundo Tropitour, una gira que ya ha anunciado invitadas como Becky G, Elena Rose y Greeicy para varias fechas en Norteamérica. Más adelante llegará el tramo latinoamericano y, finalmente, el europeo, donde España volverá a convertirse en una de las grandes paradas del tour.