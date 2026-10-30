Karol G sorprende con su colaboración en directo con Young Miko

A pesar de estar Viajando el Mundo Tropitour, su gira internacional, Karol G ha encontrado un hueco en su apretada agenda para subir al escenario que la rapera Young Miko llevó a cabo en Orlando.

Ataviada con el look callejero que correspondía para escuchar la rimas de la puertorriqueña, La Bichota ha acompañado durante parte del show a su compañera no solo al micrófono, sino mostrando la complicidad que mantienen entre dos de los iconos femeninos de la escena urbana.

Young Miko regaló una sentida interpretación de Sin pausa con Karol G como testigo de excepción, mientras que la colombiana cantó su nuevo hit BbY WOW, en el que colabora con los españoles Judeline y Rusowsky.

Además, dejaron para el recuerdo uno de los perreos más icónicos que se recuerdan entre dos estrellas del género.

Solo queda esperar para ver si Young Miko devuelve la escena de cara a la presentación mundial que Karol G llevará a cabo de No me arrepiento de sentir tanto, cuando retransmitirá a través de TikTok su concierto en Ciudad de México.