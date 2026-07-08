KATSEYE anuncia su propio documental dos años después de su debut

El fenómeno KATSEYE llegará a la gran pantalla el 12 de agosto en forma de documental , tan solo dos días antes del estreno de su EP WILD .

La revolución de las girlband KATSEYE no solo despunta con su música, sus shows y en redes sociales, sino que ahora da un paso más con su propio documental, KATSEYE: WILD HEARTS.

Así lo ha anunciado el grupo formado por Sophia Laforteza, Manon Bannerman, Daniela Avanzini, Lara Raj, Megan Skiendiel y Yoonchae Jeung. Se trata de un proyecto que llega a la gran pantalla tan solo dos años después del debut de la banda, y se verá en cines seleccionados a partir del 12 de agosto.

Las intérpretes de Gabriela así lo han anunciado a través de sus redes sociales: "EYEKONS, esta es nuestra carta de amor para vosotros. KATSEYE: WILD HEARTS llega a la gran pantalla!!".

"Mientras contamos los días para nuestro nuevo EP WILD (se lanzará el 14 de agosto!!) no podemos esperar para compartir estos momentos nunca antes vistos con vosotros", recuerda el grupo, muy emocionado por este nuevo proyecto.

Desde su debut en junio de 2024, KATSEYE ha llegado al o más alto. Y es que el grupo destaca por su diversidad cultural y por combinar el sistema de entrenamiento del K-pop con un enfoque orientado al mercado internacional, cantando principalmente en inglés.

De momento no se conocen detalles sobre el contenido de KATSEYE: WILD HEARTS, pero probablemente exponga la relación de las artistas tanto fuera como sobre el escenario.