Katy Perry adelanta dos temas de 'Smile' en un directo: 'Not the end of the world' y 'What Makes A Woman'

Katy Perry tiene todo listo para el lanzamiento de Smile , su quinto álbum de estudio que verá la luz el próximo 14 de agosto. Para que la espera de sus seguidores no sea tan dura, la artista ha mostrado como suenan los temas 'Not the end of the world' y 'What Makes A Woman' a través de un directo. ¡Y el disco promete!

Katy Perry, que está a punto de dar a luz a su primer hijo junto a Orlando Bloom, también está ultimando los detalles del lanzamiento de Smile, su quinto álbum de estudio que publicará el próximo viernes 14 de agosto.

Este nuevo trabajo está compuesto por 12 temas entre los que se incluyen las canciones ya lanzadas por la artista californiana ha ido publicando a lo largo de 2019 y 2020: 'Never Really Over', 'Daises', 'Smile' y 'Harleys in Hawaii'.

Pero no tendremos que esperar al 14 de agosto para saber cómo suenan otros temas del disco. En un directo llamado Smile Sundays, Katy Perry estuvo respondiendo las preguntas de sus fans y además adelantó otros dos temas de Smile, 'Not the end of the world' y 'What Makes A Woman'.

Sobre 'What Makes A Woman', Katy confesó que es una de sus canciones favoritas del disco: "Es una gran canción que habla sobre la fuerza del poder de las mujeres. Explica que somos versátiles e increíbles, y ahora que me esto preparando para traer a una nueva vida al mundo, me estoy dando cuenta de la importancia que tienen las letras y los mensajes".

Además, Katy desveló las 4 portadas de varias ediciones limitadas que saldrán a la venta el 28 de agosto.

UN EMBARAZO MUY ACTIVO

A pesar de estar a punto de dar a luz, Katy Perry ha podido combinar su embarazo con su trabajo, incluyendo las actuaciones en directo.

Tras anunciarnos esta gran noticia en el videoclip 'Never Worn White' y mostrarnos un precioso desnudo en el que se podía apreciar su ya voluminosa tripita en 'Daisies'; Katy Perry ofreció una espectacular actuación en Tomorrowland Digital.

Con un escenario especialmente diseñado para ella, la artista presentó en directo los temas 'Smile' y 'Daises', además de hacer un medley de los temas más icónicos de su carrera: 'Teenage dream' o 'California Girls', sin olvidarse de 'Roar' y 'Firework'.