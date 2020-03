Katy Perry confirma su embarazo en el vídeo de 'Never Worn White', toda una declaración de intenciones

La cantante ha tenido una curiosa forma de compartir el "mayor secreto que ha guardado nunca", ¡su embarazo! Y lo ha hecho con el videoclip de 'Never Worn White', donde además hace toda una declaración de intenciones, una promesa ante el 'altar' de la música, con todos nosotros como testigos de este 'enlace'. Porque Katy Perry no duda en proclamar que vestirse de blanco , algo que "nunca" ha hecho. [VÍDEO + LETRA]

Katy Perry acaba de lanzar nuevo single, 'Never Worn White', un tema más tranquilo que los anteriores, 'Small Talk' o 'Harleys in Hawaii', y cargado con un potente mensaje: ¡Está esperando un bebé con Orlando Bloom! Al final del vídeo, vemos a la cantante con una prominente barriguita, confirmando lo que muchos ya insinuaban: que está embarazada de su primer hijo con el actor. Además, en la canción, Katy habla de pasar por el altar: "Nunca me he vestido de blanco, pero quiero hacerlo bien, sí, realmente quiero probar contigo".

Toda una declaración de intenciones, en la que Katy no solo se imagina toda una vida junto a alguien (presumiblemente Orlando Bloom 😊), sino una gran familia, y por lo que ha confirmado, ¡ya han empezado! "Vernos dentro de sesenta años con un árbol genealógico repleto (Sí, quiero)", afirma, junto a otros 'votos matrimoniales': "Porque al final de todo, yo te elijo a ti y tú me eliges a mí (Sí, quiero)".

'Never Worn White' es una balada, que comienza con los acordes de la macha nupcial, y continúa con la voz de Katy Perry escoltada por un piano, adornada por una puesta en escena sobria, en tonos pastel, con momentos en los que Katy se muestra vestida de flores, en un look que recuerda a Beyoncé cuando anunció a su embarazo, una referencia cruzaba a ese 'florecer' de una nueva vida, el 'Bloom' de un nuevo ser. ¡Toda una exclusiva en forma de canción!

Katy Perry, en su single 'Never Worn White' / YouTube/Katy Perry

Era la propia Katy, poco después de levantar las sospechas con el final del videoclip, la que confirmaba en un LIVE en Instagram que efectivamente, ¡está embarazada! "Hay muchas cosas que suceden este verano. No solo daré a luz, literalmente. Estoy emocionada, estamos emocionados y felices. Es probablemente el secreto más largo que he tenido que guardar", dice en el vídeo.

La cantante ya había sembrado la duda entre sus fans antes de confirmar en redes sociales que, efectivamente, está esperando su primer hijo junto a Orlando Bloom, con un fragmento del vídeo en sus redes, con la siguiente frase: "Let’s just say it’s gonna be a jam packed summer", que podría traducirse por "Digamos que va a ser un verano completito".

LETRA DE 'NEVER WORN WHITE', DE KATY PERRY

You love the Hell out of me

And Heaven's where we could be

I've stood on the edge of love

But never took the leap

And you took my armor off

And did it delicately

And I let my guard down

To show you what's underneath

_____________

Thank God that you were man enough to come

Answer my mamma's prayers

You asked the question, I said, "Yes"

But I'm scared

_____________

'Cause I've never worn white

But I wanna get it right

Yeah, I really wanna try with you

No, I've never worn white

But I'm standin' here tonight

'Cause I really wanna say "I do"

I do

_____________

See us in sixty years with a full family tree (I do)

Give my blood, sweat, and tears to reach our destiny (I do)

'Cause love is a minefield, let's take this war, baby (I do)

'Cause at the end of it all, I choose you and you choose me (I do)

_____________

Thank God I was woman enough to come

Answer your father's prayers

You asked the question

I could tell you were scared

_____________

'Cause I've never worn white

But I wanna get it right

Yeah, I really wanna try with you

No, I've never worn white

But I'm standin' here tonight

'Cause I really wanna say "I do"

_____________

Now let's dance with each other (Dance with each other)

Mixin' all of our colors

It's so easy to surrender

When you finally find forever

_____________

No, I've never worn white, no

But I really wanna try with you

Yeah, I've never worn white

But I wanna get it right

'Cause you really wanna say "I do"

'Cause I do

_____________

Oh, I do, yeah, yeah

I do