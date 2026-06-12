De Katy Perry a Anitta: Todos los artistas que actuarán en la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos
La jornada inaugural del Mundial 2026 será una de las más especiales de la historia al celebrarse en tres países: EE.UU., Canadá y México. Una oportunidad por la que se llevarán a cabo tres inauguraciones del torneo y aquí indicamos los artistas que actuarán en la de Estados Unidos.
Shakira y Burna Boy ponen ritmo al estreno del Mundial 2026 con 'Dai Dai'
Letra en español de 'Dai Dai', la canción de Shakira y Burna Boy para el Mundial 2026
El próximo 12 de junio tendrá comienzo una de las citas deportivas más importantes del año: el Mundial de Fútbol 2026. Una cita imprescindible para los aficionados que, además, cuenta con la novedad de haber sido organizada en tres países simultáneamente, EE.UU., Canadá y México.
Una circunstancia sin precedentes que no solo implica que las tres naciones vayan a alojar los mejores partidos del mundo a nivel de selecciones, sino que también van a disfrutar de las clásicas celebraciones organizadas con motivo del inicio torneo.
En el caso de EE.UU., el parís estadounidense será el encargado de cerrar las ceremonias de inauguración de la Copa Mundial con un número musical que comenzará a las 01:30 horas en España, justo antes de que se celebre el partido entre Estados Unidos y Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
Un espectáculo protagonizado por algunas de las mayores estrellas en EE.UU. como Katy Perry, que se verá acompañada del rapero Future, la brasileña Anitta, la integrante de Blackpink Lisa, el nigeriano Rema o la artista sudafricana Tyla, que actuará en su segunda ceremonia tras haber participado también en la de México.