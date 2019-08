Katy Perry comparte un misterioso mensaje en la red que podría ser sobre su nuevo single

Parece que 'Never Really Over' ha traído a Katy Perry un poco de esperanza después de los bajos datos de su último álbum, 'Witness', que consiguió cifras muy por debajo de lo que la cantante nos tenía acostumbraos. Lejos quedan ya los exitazos que llevaron a Perry al estrellato mundial, como 'I Kissed A Girl' o 'Hot'n Cold'. Sin embargo, la cantante nunca se ha rendido y ha continuado creando proyectos y música, reinventándose a cada poco.

Hace poco veíamos a Perry reconciliándose con su archienemiga Taylor Swift en 'You Need To Calm Down', que entra dentro del nuevo disco de Swift, 'Lover'. Pues bien, las frases que ha publicado Katy en las últimas horas en las redes han despertado las teorías del fandom... ¿Cantarán juntas en el nuevo tema de Katy Perry?.

Lo que sí que está claro es que la futura esposa de Orlando Bloom tiene un tema debajo de la manga, listo para salir del horno. #SmallTalk es el hastag que acompaña las tres imágenes que ha publicado, en las que se pueden leer versos de este nuevo tema. ¿Será #SmallTalk el título de la canción?.

También se rumorea que Charlie Puth podría poner su granito de arena en este nuevo tema. Mike Caren, compositor y productor de Puth, ha compartido las publicaciones de Perry en su Instagram con el texto: "Charlie Puth, te veo".

