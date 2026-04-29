Katy Perry estrena la película 'The Lifetimes Tour - Live From Paris'

Katy Perry convertirá su última gira en una película para la gran pantalla. Así lo acaba de anunciar el Festival de Cine de Tribeca, que estrenará The Lifetimes Tour – Live From Paris en la edición de este año.

Como se reveló en la programación del festival de 2026, la película de la estrella del pop recoge imágenes de sus actuaciones en el concierto que dio en París.

La proyección se proyectará a las 20:30 horas del 8 de junio en el Teatro OKX del BMCC Tribeca Performing Arts Center de Nueva York. Tras el estreno, Perry participará en una charla sobre la película, dirigida por Paul Dugdale y producida por Daniel E. Catullo III, Simon Fisher, Andrew Ward y Baz Halpin.

"Capturando la experiencia electrizante e inmersiva de los conciertos de Katy Perry, Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live From Paris combina actuaciones impactantes, una cinematografía estimulante y momentos íntimos para transportar al público al espectacular mundo de esta artista creativa", reza la descripción.

El anuncio llega casi cinco meses después de que la gira concluyera en Abu Dabi el 7 de diciembre, poniendo fin a más de siete meses de tour. Según Billboard Boxscore, la gira recaudó más de 134 millones de dólares con 1,05 millones de entradas vendidas en Asia, Australia, Europa, Norteamérica y Sudamérica, y sirvió de apoyo al álbum 143 de la artista, lanzado en 2024.

Cabe recordar que la intérprete de Roar ya había lanzado un proyecto similar para su gira mundial Prismatic World Tour 2014-2015. Unos años antes, un equipo de filmación la siguió durante su gira California Dreams para lo que se convertiría en su documental Katy Perry: Part of Me.