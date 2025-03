Katy Perry presenta a los cinco bailarines de su gira 'The Lifetimes Tour'

Te interesa Las razones por las que tienes que ir sí o sí a uno de los conciertos de Katy Perry en España

Katy Perry sale de gira este 2025 por América del Norte, Latinoamérica, Oceanía y Europa con 83 conciertos. The Lifetimes Tour comienza el 23 de abril en Ciudad de México y pondrá el cierre de oro el 11 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid, no sin antes visitar el Palau Sant Jordi de Barcelona el 9 de noviembre.

Los cinco bailarines de Katy Perry para su gira de 2025

Para sus nuevos espectáculos en directo, Katy Perry cuenta con cinco bailarines masculinos a los que ha presentado con un vídeo en YouTube para que sus seguidores les conozcan. Para ello, cada miembro del cuerpo de baile responde a tres preguntas sencillas: cuál es su nombre, de dónde es y qué tres cosas no pueden faltar cuando se va de gira.

Eric Klich

El primero en presentarse es Eric Klich, procedente de Surprise (Arizona). Para él, las cosas imprescindibles cuando viaja por conciertos son una lata de laca para el pelo, un sacacorchos y su teléfono.

Diego Pasillas

Otro miembro del cuerpo de baile es Diego Pasillas, que llega desde Huntington Beach (California). Para él, los productos para el cuidado de su piel son lo más importe para ir de gira, aunque les siguen de cerca su Switch y su tarjeta de crédito.

Tyreke Holt

Desde Florida, llega Tyreke Holt para bailar con Katy Perry, no sin antes hacer la maleta con sus auriculares, unas zapacillas cómodas y un cargador portátil. "Porque mi móvil siempre está al uno por ciento [de batería]", bromea.

Jake Mcauley

El cuarto bailarín en presentarse es Jake Mcauley, originario de Sacramento (California). En su caso, el móvil es un imprescindible, pero también un club de fiesta —aunque tenga difícil llevarse eso de viaje...— y mucha comida basura. "Me encanta la comida rápida, me da mucho miedo ir a lugares donde no haya tiras de pollo o patatas fritas", comenta.

Evan DeBenedetto

El quinto y último bailarín es Evan DeBenedetto, de Connecticut. Para él, sus tres imprescindibles son: "Mi gran bolsa de snacks —que tiene muchas cosas ricas—, gel hidroalcohólico y mi bronceador, que claramente aún no me he puesto".

Aún quedan entradas VIP para ver a Katy Perry en España

La doble visita de Katy Perry a España con su gira The Lifetimes Tour es una ocasión única para disfrutar de su música y sus espectaculares actuaciones en directo.

Por eso, las entradas están prácticamente agotadas. El martes 4 de marzo salieron a la venta y en menos de 24 horas se vendieron todos los tickets generales. La buena noticia para los katycats es que todavía quedan localidades VIP disponibles en doctormusic.com y entradas.com para vivir una experiencia única en los shows de Madrid y Barcelona.

Según apunta la web de Katy Perry, las entradas VIP (para la sección Infinity de la pista) están ubicadas en la zona más cercana al escenario principal e incluyen merchandising exclusivo de la artista. Los que compren este tipo de entrada tendrán una tarjeta y un cordón identificativo conmemorativo y podrán acceder más fácilmente a los estadios, entrando por una alfombra roja y con personal dedicado en exclusiva para guiarles a su localidad.