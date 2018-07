Kelly Clarkson le canta a dos hombres en 'Piece by Piece'

La cantante y compositora Kelly Clarkson ha estrenado vídeo para la canción Piece by Piece, tercer single de su sexto álbum que lleva el mismo nombre.

En el vídeo, grabado en blanco y negro, se muestra a Kelly cantando sobre dos hombres que han tenido gran importancia en su vida por razones completamente distintas: su padre, que la abandonó cuando era pequeña, y su marido, Brandon Blackstock, que ha conseguido que la cantante vuelva a confiar en el sexo masculino.

"And all I remember is your back, walking towards the airport, leaving us all in your past", así empieza la canción, haciendo una evidente referencia a su padre. "Piece by piece you restored my faith that a man could be kind and a father could stay." continua cantando Kelly, refiriéndose a su marido y padre de su hija.

En el vídeo también aparecen imágenes de madres con sus hijos, para acabar con Kelly Clarkson sujetando a su hija, River Rose, y besándola en la mejilla.