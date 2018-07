Kelly Clarkson estrena el tema 'Heartbeat Song'

Después del pequeño adelanto que hizo hace unos pocos días Kelly Clarkson de su tema Heartbeat Song, la artista ha decidido estrenar al completo su nuevo single y ponerlo a la venta.

Heartbeat Song es el single de presentación del nuevo álbum de Kelly, Pieces By Pieces, que se publicará el próximo mes de marzo. En la composición de este nuevo single ha participado Kara DioGuardi, con quien ya había trabajado la artista en temas como Walk Away o I Do Not Hook Up, y en la producción ha contado de la mano de Greg Kurstin, quien ya se había encargado de producir su afamado Stronger.

Kelly Clarkson ha vuelto más viva que nunca de su largo descanso y nos ha dejado un tema con mucho ritmo y un estribillo muy potente. ¡Escúchalo y nos dices qué te parece!