Kesha planea regrabar su éxito 'Tik Tok' 15 años después para cambiar esta frase

Este 7 de agosto se han cumplido nada más y nada menos que 15 años desde que Kesha estrenó su éxito mundial TiK ToK. Quién iba a decir que años después una aplicación de entretenimiento eclipsaría el nombre de la mítica canción.

Tal fue el alcance del tema que hasta en la serie Los Simpson cambiaron por primera vez en más de 20 años su cabecera para incluir esta canción en uno de los capítulos.

Pues bien, aunque Kesha podría haberse proclamado como una artista de pop de éxito y haber alcanzado la cima económica por el hito que marcó con el hit, lo cierto es que la artista vivió desde entonces una de las historias más complicadas que se conocen de la industria musical, los derechos alrededor de esta y el abuso de poder.

Durante años, la cantante ha tenido una guerra abierta con Dr Luke, su productor discográfico. El año pasado, tras casi una década de juicios por abusos y difamación, finalmente Kesha firmó la paz con él, después de acusarle de "agresión sexual física, verbal y emocionalmente".

La cantante sigue trabajando bajo el sello discográfico de Luke, como otras artistas de la talla de Katy Perry, pero parece que su próximo paso es obtener los derechos de su gran éxito TiK ToK y regrabarlo. Así lo ha anunciado ella misma por el 15º aniversario de la canción.

"De lo que estoy tan orgullosa es de que esta canción todavía me haga sentir diversión y alegría, a pesar de todo, y esas son las emociones con las que quiero que todos conectemos", ha expresado en sus redes sociales.

Una parte distinta

Eso sí: existe una parte del tema que no ha envejecido bien, y la propia Kesha ha dejado claro que la cambiará en esta regrabación. Se trata del primer verso: "Wake Up In the Morning like Fuck P. Diddy". "Despierta por la mañana como F*ck P. Diddy", dice en español.

La cantante no quiere hacer referencia así al rapero y cantante P. Diddy, acusado en varias ocasiones de agresión sexual, tráfico de drogas y otros delitos violentos a finales de 2023.

Hasta ahora, en sus últimos conciertos, se la ha podido escuchar diciendo: "Despierta por la mañana sintiéndote como yo". Pero habrá que esperar para conocer el cambio oficial.