Lady Gaga cambia de 'look' para su nuevo álbum

Después de su aparición en los Juegos Olímpicos de París, Lady Gaga ha vuelto a enloquecer a sus fans gracias a su nuevo cambio de look.

Los cambios para Gaga son avances de sus nuevos discos, ya que cada vez que la artista crea un nuevo proyecto utiliza su estilismo para completarlo.

Será el séptimo álbum de estudio de la autora de Bad Romance, del que sabemos que está ultimando los detalles, pues en la capital francesa regaló dos adelantos del disco a sus fans.

Aunque aún no sabemos el tracklist del nuevo álbum, sus últimas publicaciones en redes sociales podrían dar pistas acerca de una colaboración con Bruno Mars. Las especulaciones se desataron tras un vídeo compartido en sus redes sociales en el que se puede observar cómo toca algunas notas sobre el piano, y en el que llevaba una camiseta del intérprete de Talking to the Moon.

En el vídeo se puede observar su nuevo cambio de estilsimo, con pelo negro y una aparciencia muy gótica. ¿Será que la cantante volverá a sus inicios?

Los cambios de looks de Lady Gaga

A lo largo de su carrera, Lady Gaga ha sido conocida por su estilo de moda único y sus diferentes cambios de imagen, desde el pelo rubio hasta un vestido de carne cruda.

Un estilo excéntrico y constantes cambios de looks, una figura icónica de la moda y la cultura pop.

Durante sus primeros años como artista, Lady Gaga destacó por el pelo platino y bañadores de lentejuelas. Durante la gira, The Fame Ball adoptó una imagen oscura, con el pelo negro.

En el año 2010, sorprendió a todos con su vestido de carne cruda en los MTV Video Music Awards. El traje, diseñado por el artista francés Franc Fernández, acaparó todos los focos consiguiendo ser un outfit icónico de la cantante.

En 2011, durante la gira Born This Way Ball, adoptó un estilo más extravagante, con vestido de alta costura y pelucas de colores. Con ello comenzó su experimentación con los peinados más cortos, utilizando un icónico estilo bob.

Durante los años 2016, 2018 y en adelante decidió apostar por un estilo más natural y sin maquillaje, dejando de usar pelucas y mostrando su verdadero pelo.

Lady Gaga es una artista versátil y multifacética que ha sido una de las mayores influencias en la cultura pop y la moda desde sus primeros días en la industria musical.