Lady Gaga celebra Halloween con el videoclip de 'Disease': "Me salvo a mí misma"

Te interesa Estos son los maquillajes más 'terroríficos' de los artistas para Halloween

Lady Gaga vuelve en estado de gracia y haciendo lo que mejor sabe hacer: sorprender con imágenes estrambóticas que esconden una profunda simbología.

La estadounidense estrenó el viernes 25 de octubre Disease, el primer adelanto de su próximo disco donde la enfermedad y la cura entran en conflicto: "Puedo sentir el olor de tu enfermedad, puedo curarte", canta en el estribillo.

Ahora, Lady Gaga crea la fórmula del remedio a su particular "enfermedad" con el videoclip de la canción, estrenado este miércoles 30 de octubre con motivo de la celebración de Halloween. En el vídeo, la artista se desglosa en diferentes y contradictorios rostros. Ella es la víctima y la verduga de su historia: la atropellada y la que atropella. El blanco y el negro.

"Me salvo a mí misma al seguir adelante"

Con esto, la cantante propone una reflexión sobre sus "propios demonios internos": "Nunca ha sido fácil para mí enfrentar cómo me dejo seducir por el caos y la confusión. Me hace sentir claustrofobia", cuenta en su perfil de Instagram.

Y añade: "Disease trata de enfrentar ese miedo, de enfrentarme a mí misma y a mi oscuridad interior, y de darme cuenta de que a veces no puedo ganar ni escapar de las partes de mí que me asustan. Que puedo intentar huir de ellas, pero siguen siendo parte de mí, y puedo correr y correr, pero al final me encontraré con esa parte de mí de nuevo, aunque solo sea por un momento".

Al final del videoclip, Lady Gaga se salva a sí misma para transmitir un mensaje de aceptación: "Soy la directora de mi propia sinfonía. Soy cada actor en las obras que son mi arte y mi vida. No importa cuán aterradora sea la pregunta; las respuestas están dentro de mí. Partes esenciales e inseparables de lo que me hace ser quien soy. Me salvo a mí misma al seguir adelante. Soy yo completa, soy fuerte y estoy lista para el desafío", zanja antes de concluir con un "feliz Halloween".