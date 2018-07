Lady Gaga resucita a Jesucristo, Michael Jackson, John Lennon y Gandhi en 'G.U.Y.'

Siete meses han pasado desde el lanzamiento del videoclip de Applause, el único que se ha publicado de ARTPOP. Y después de esperar durante mucho tiempo el de Do what u want y de que la propia Lady Gaga se quejara del poco apoyo por parte de su discográfica en la promoción del disco, ha decidido volver presentándonos el vídeo de G.U.Y.

Un vídeo de más de 7 minutos (y de 4 minutos más de créditos) que empieza con ella herida por una flecha y pisoteada por un grupo de ejecutivos y montones de dólares por todas partes mientras suena ARTPOP. Lo que hace pensar que se trata de una crítica a los ejecutivos de Interescope que limitaron la promoción del disco.

Lady Gaga llega malherida a un castillo, en concreto el Hearst Castle de California; y a ritmo de Venus renace en una piscina. También aparece el reparto de Real Housewives con unos intrumentos cantando la canción, que decidió incluirse al descartar las escenas con animales salvajes ya que la cantante fue mordida por un lori perezoso durante la grabación.

Gaga resucita en una especia de laboratorio a grandes personajes de la historia como Jesucristo, Michael Jackson, Mahatma Gandhi y John Lennon, de los que incluye su ADN en su propia resurrección, todo esto acompañado de escenas muy características de la artista, que nos recuerdan a otros trabajos como Paparazzi, Bad Romance o Poker Face.

El videoclip termina con cuatro minutos de créditos en los que se puede escuchar MANiCURE.

