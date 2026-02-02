Lady Gaga sorprende con una versión rockera de 'Abracadabra' en los Grammy

El hit Abracadabra de Lady Gaga es todo un himno pop, pero la artista lo convirtió en un gran tema rockero sobre el escenario de los Grammy.

Este 1 de febrero los premios de la música han alzado como grandes ganadores a Bad Bunny y Kendrick Lamar, con Lady Gaga también en lo alto al llevarse dos estatuillas. Pero, además, la estrella del pop destacó una vez más con una apoteósica actuación.

Y es que Lady Gaga no para de sorprender. pese a que Abracadabra es una de las canciones más escuchadas el último año, la artista consiguió darle una vuelta con un estilo de rock puro y una puesta en escena lejos de lo que nos tiene acostumbrada en su The Mayhem Ball.

Vestida con un casco con rejas y un traje con plumas rojo, la excentricidad de Gaga se mimetizó con su gran talento mientras entonaba con mucha garra la canción, a la vez que tocaba con fuerza dos sintetizadores y deleitaba con sus 'monstruosos' pasos de baile.

Un gran aplauso cerró la actuación, proclamando a Lady Gaga una de las reinas del pop actual. Además, se llevó dos premios Grammy: Mejor álbum pop vocal por Mayhem y Mejor grabación dance pop por Abracadabra.