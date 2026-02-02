Bad Bunny, Justin Bieber y Lady Gaga se unen para gritar ICE OUT en la noche de los Grammy

Justin y Hailey Bieber llevaron una chapa contra el ICE en la gala de los Grammy. | Getty Images

Con una audiencia de más de 15 millones de telespectadores en Estados Unidos, la gala de entrega de los Premios Grammy se antoja como el escenario perfecto para la reivindicación. Así, en un momento en que los controles abusivos de inmigración en Estados Unidos, no dejan de ir en aumento, con el reciente asesinato del enfermero Alex Pretti por parte de los agentes migratorios, los artistas se unieron para repetir el mismo mensaje: ICE FUERA.

No fue Bad Bunny el único que alzó la voz en una noche en la que recogió tres premios y pronunció dos encendidos y reivindicativos discursos. "No somos salvajes, no somos animales, somos seres humanos y somos estadounidenses", dijo el cantante en el que se ha convertido en el momento más comentado de la noche.

Junto a él, otros artistas dejaron muy clara su posición contra el ICE en sus looks, como hicieron Justin Bieber y Lady Gaga, en sus discursos como Kehlani o en sus gestos como Reba McIntire. Recogemos los momentos más reivindicativos en una noche en la que Kendrick Lamar y Lady Gaga se alzaron como ganadores aunque los protagonistas fueron las víctimas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE. UU.

El celebrado mensaje de Bad Bunny

Las palabras de Bad Bunny son sin duda las más compartidas de la 68ª edición de los Premios Grammy y probablemente la más celebrada. El cantante puertorriqueño recibió una sonora ovación con su discurso tras recibir el premio a Mejor Álbum de Música Urbana.

“No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos humanos y somos estadounidenses. El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor", dijo el intérprete, que al bajar del escenario recibió la felicitación de la cantante y actriz estadounidense Reba McEntire.

No fue su única reivindicación, al recoger el premio a Álbum del Año y convertirse en el primer artista que recibe este reconocimiento con un álbum en español fue contundente con su mensaje. "A todos los latinos del mundo entero y a todos los artistas que estuvieron antes y que merecieron estar en esta tarima recogiendo este premio", apuntó el cantante, que agradeció a su madre haberle parido en Puerto Rico sintiéndose orgulloso de ser latino.

Las chapas de Lady Gaga, Justin Bieber, Billie Eilish y más

Otros no esperaron a subirse al escenario para posicionarse contra las políticas migratorias de EEUU y lo hicieron directamente sobre la alfombra roja completando sus looks con una chapa en la que se podía leer ICE OUT.

Los mensajes contra el ICE de la gala los Grammy 2026 | Getty Images

Así, Justin Bieber y Hailey Bieber, Billie Eilish y Finneas O'Connell, la legendaria Joni Mitchell y Lady Gaga y su prometido Michel Polanski no esperaron para mostrar su desacuerdo de manera pública.

Olivia Dean, una nieta de inmigrante

Por su parte, la cantante Olivia Dean también quiso aprovechar el discurso que pronunció al recoger el premio a Mejor Nuevo Artista para reivindicar sus raíces. "Debo decir que estoy aquí como nieta de una inmigrante", apuntó para recibir una sonora ovación del público. "Soy producto de la valentía y creo que esas personas merecen ser celebradas. No somos nada sin los demás", señaló entre aplausos.

El mensaje de Kehlani al ICE

Por último, Kehlani, que llevó el premio a Mejor interpretación R&B por Folded y que también lució una chapa con el mensaje ICE OUT durante la gala, aprovechó el momento de subirse al escenario para alzar también su voz.

"Juntos somos más fuertes somos más fuertes para hablar contra todas las injusticias que están ocurriendo en el mundo en este momento. Así que, en lugar de dejar que sean solo unas pocas personas aquí y allá, espero que todos se unan como una comunidad de artistas paray alzar la voz contra lo que está pasando. Me voy a quedar con eso y decir, joder ICE".