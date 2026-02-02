Sabrina Carpenter conquista los Grammy con su divertida actuación de 'Manchild'

Los Premios Grammy han estado cargados de reivindicaciones y de un reparto de premios de o más variado, destacando a Bad Bunny y Kendrick Lamar como los grande protagonistas.

Pero la parte musical en directo no podía faltar: artistas como Lady Gaga, Justin Bieber Olivia Dean y Sabrina Carpenter se subieron al escenario para actuar en directo. Y esta última volvió a conquistar al público con una actuación muy celebrada.

La estrella del optaba a seis galardones (Álbum del año, Grabación del año, Canción del año, Mejor interpretación pop, Mejor álbum pop vocal y Mejor videoclip) y finalmente no se alzó con ninguno.

Pero Sabrina Carpenter se ha convertido en una habitual en las actuaciones de galas de premios. Hace unos meses nos deleitaba con un show inolvidable en los MTV Video Music Awards, homenajeando las estrellas del pop de los 90 y 2000, y ahora lo ha vuelto a hacer con su característica manera de ser irresistible.

Manchild en directo

es todo un hit, y Carpenter lo celebró interpretándolo en directo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Es el segundo año consecutivo en el que Carpenter actúa en los Grammy y en cada actuación sorprende aún más su nivel de

Vestida de blanco a lo marinera y rodeada con un gran grupo de baile formado por hombres que representaban distintas profesiones, la artista jugó con su coqueteo habitual con una actuación en la que no faltó la teatralidad, toques de country, magia y mucha ironía.

La artista sacó una paloma de una chistera, se subió a un carrito de maletas e interpretó grandes coreografías. Todo ello divirtiéndose a lo grade mientras hacía a todo el mundo bailar.