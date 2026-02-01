Cuántos premios Grammy tiene Bad Bunny y cuántas nominaciones tiene este año

En la tarde del 1 de febrero (la madrugada del 2 en España), el Crypto.com Arena de Los Ángeles enciende todos sus focos para albergar la ceremonia de entrega de los Premios Grammy 2026, los galardones internacionales más importantes de la industria de la música. Por su alfombra desfilarán los artistas más escuchados en el último año. Estrellas como Kendrick Lamar, Lady Gaga, Sabrina Carpenter o Leon Thomas, los que parten con más nominaciones, podrán engrandecer su leyenda.

Claro que, si hay un artista dispuesto a hacer historia esa noche, ese es Bad Bunny: el puertorriqueño es candidato al gramófono en seis categorías, incluida Álbum del año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS. De conseguirlo, se convertirá en el primer artista latino en recoger este galardón con un álbum totalmente en español.

El autor de Baile inolvidable se "verá las caras" en esta categoría con Justin Bieber por Swag, con Sabrina Carpenter por Man's Best Friend, con Clipse, Pusha T & Malice por Let God Sort Em Out, con Lady Gaga por Mayhem, con Kendrick Lamar por GNX, con Leon Thomas por MUTT y con Tyler, The Creator por Chromakopia.

Pero, además de la nominación en la categoría estrella, Bad Bunny también puede recoger otros cinco gramófonos, batiendo su propio récord de nominaciones con las seis de este 2026: aparte de Álbum del año, compite en Canción del año por DtMF, Grabación del año, Mejor álbum de música urbana, Mejor interpretación de música global y Mejor portada de álbum.

Esta última nominación la recibe por su controvertida cover resuelta con una fotografía de dos sillas de plástico delante de un platanero y que, aunque muchos tacharon de excesivamente sencilla, esconde mucho significado: un tributo a Puerto Rico, un canto a la tradición latinoamericana, un homenaje a su expareja Gabriela...

No es un debutante en estos premios

Con las seis de esta edición, Bad Bunny suma ya 16 nominaciones a los Grammy, donde debutó en 2019 optando a Canción del año por I like it, una colaboración con J Balvin y Cardi B que dio la vuelta al mundo y que estaba incluida en el primer álbum de la cantante.

No fue hasta 2021, con su quinta nominación, cuando su segundo álbum YHLQMDLG fue reconocido como Mejor álbum de pop o urbano latino. En 2022, repitió el mismo triunfo con El Último Tour del Mundo y al año siguiente, en 2023, con Un verano sin ti.

Este último Grammy, por supuesto, se lo dedicó a su país: "Este premio se lo dedico a Puerto Rico". Pero también se acordó de sus maestros: "Se lo quiero dedicar a todas las leyendas y especialmente también a los nuevos, no solamente a las leyendas, sino a los nuevos que mantienen vivo y refrescando el movimiento, a todos los nuevos talentos sigamos llevando este género a otro nivel".

Pero antes de recoger el gramófono, Benito Antonio Martínez Ocasio —su nombre real— ya había hecho historia en esa edición con Un verano sin ti al conseguir la nominación a Álbum del año, pues era la primera vez en la historia de esos premios que un disco en español competía en esa categoría —este año lo hace por segunda vez—. Y aunque no se lo llevó a casa, pues se lo arrebató Harry Styles con Harry’s House, ya solo la nominación supuso un gran reconocimiento para el artista y para la nueva hornada de músicos latinos.

Precisamente, han sido sus 18 Latin Grammy los que le han consolidado como uno de los artistas latinos más relevantes y ha colocado la música urbana como un movimiento global. Solo con DeBÍ TiRAR MáS FOToS obtuvo 12 nominaciones en la edición de 2025 y consiguió hacerse con el premio en cinco de ellas: Álbum del año, Canción del año, Mejor interpretación urbana, Mejor interpretación de reguetón, Mejor álbum de música urbana y Mejor canción urbana.

Todos los premios Grammy de Bad Bunny... hasta la fecha

Entre 2019 y 2025, Bad Bunny ha ganado tres premios Grammy:

2021 - Mejor álbum de pop o urbano latino - YHLQMDLG

2022 - Mejor álbum de música urbana - El Último Tour del Mundo

2023 - Mejor álbum de música urbana - Un verano sin ti

La gran semana de Bad Bunny

"Todas las miradas estarán puestas en Bad Bunny", asegura el periodista musical Ben Sisario en The New York Times sobre la gala de los Grammy, donde la megaestrella no actuará porque tiene otra cita más importante siete después sobre el escenario.

"Su último lanzamiento, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, compite por todos los premios principales, y si se lleva el premio al Álbum del año, sería el primero en hacerlo con voces completamente en español. Una victoria notable en los Grammy también elevaría a Bad Bunny mientras se dirige a su próximo gran concierto, una semana después: la Super Bowl", señala.

Y es que el puertorriqueño enfrenta una semana decisiva en su carrera como cantante porque el próximo domingo protagonizará la actuación de medio tiempo de la Super Bowl, haciendo realidad otro hito: será el primer artista principal que interpretará este show en español.