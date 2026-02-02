Lista completa de ganadores de los Premios Grammy 2026
Los premios Grammy 2026 han estado protagonizados por tres grandes nombres: Bad Bunny, Kendrick Lamar y Lady Gaga. Amy Allen también ha destacado en varias categorías y Billie Eilish ha dado la sorpresa. Artistas como Olivia Dean han sido reconocidos por primera vez. Esta es la lista de todos los ganadores de la 68º edición de los premios:
Bad Bunny hace historia en los Premios Grammy, que alzan a Kendrick Lamar y Lady Gaga
El reivindicativo discurso de Bad Bunny en los Grammy contra el ICE: "Somos seres humanos y estadounidenses"
Este 1 de febrero se ha hecho historia para la música. La gala de los Premios Grammy 2026 ha estado repleta de reivindicaciones sociales y de récords.
Bad Bunny se consolidó como una de las figuras centrales al llevarse Álbum del Año —siendo el primer disco íntegro en español en conseguirlo— y dominar varias categorías, mientras que nombres como Lady Gaga, Kendrick Lamar y Amy Allen refuerzan la idea de una edición muy repartida.
En Canción del Año, WILDFLOWER de Billie Eilish se impuso a Golden de KPop Demon Hunters contra todo pronóstico.
Este es el listado completo de los ganadores de los premios Grammy 2026:
Grabación del año
- DeBÍ TiRAR MÁS FOTos - Bad Bunny
- Manchild - Sabrina Carpenter
- Anxiety - Doechii
- WILDFLOWER - Billie Eilish
- Abracadabra - Lady Gaga
- luther - Kendrick Lamar con SZA
- The Subway - Chappel Roan
- APT.- ROSÉ, Bruno Mars
Álbum del año
- DeBÍ TiRAR Más FOTos - Bad Bunny
- SWAG - Justin Bieber
- Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T & Malice
- MAYHEM - Lady Gaga
- GNX - Kendrick Lamar
- MUTT - Leon Thomas
- CHROMAKOPIA - Tyle, The Creator
Canción del año
- Abracadabra - Lady Gaga
- Anxiety - Doechii
- APT. - ROSÉ, Bruno Mars
- DeBÍ TiRAR Más FOTos - Bad Bunny
- Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
- luther - Kendrick Lamar con SZA
- Mandchild - Sabrina Carpenter
- WILDFLOWER - Billie Eilish
Mejor artista revelación
- Olivia Dean
- KATSEYE
- The Marias
- Addison Rae
- sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Productor del año, no clásico
- Dan Auerbach
- Cirkut
- Dijon
- Blake Mills
- Sounwave
Cantautor del año, no clásico
- Amy Allen
- Edgar Barrera
- Jessie Jo Dillon
- Tobias Jesso Jr.
- Laura Veltz
Mejor interpretación pop:
- DAISIES - Justin Bieber
- Manchild - Sabrina Carpenter
- Disease - Lady Gaga
- The Subway - Chappell Roan
- Messy - Lola Young
Mejor interpretación Dúo/Grupo Pop
- Defying Gravity - Cynthia Erivo & Ariana Grande
- Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
- Gabriela - KATSEYE
- APT. - ROSÉ, Bruno Mars
- 30 For 30 - SZA con Kendrick Lamar
Mejor álbum Pop Vocal
- SWAG- Justin Bieber
- Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
- Something Beautiful - Miley Cyrus
- Mayhem - Lady Gaga
- I've tried everything but therapy (part 2) - Teddy Swims
Mejor grabación Dance/Electrónico
- No Cap - Disclosure & Anderson .Paak
- Victory Lap - Fred again.., Skepta, & PlaqueBoyMax
- SPACE INVADER - KAYTRANADA
- VOLTAGE - Skrillex
- End Of Summer - Tame Impala
Mejor Grabación Dance Pop
- Bluest Flame - Selena Gomez & benny blanco
- Abracadabra - Lady Gaga
- Midnight Sun - Zara Larsson
- Kust Keep Watching (From F1® The Movie) - Tate McRae
- Illegal - PinkPantheress
Mejor álbum dance/electrónico
- EUSEXUA - FKA twigs
- Ten Days - Fred again
- Fancy That . PinkPantheress
- Inhale / Exhale - RÜFÜS DU SOL
- F— U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! <3- Skrillex
Mejor grabación remix
- Abracadabra (Gesaffelstein Remix) - Lady Gaga, Gesaffelstein
- Don't Forget About Us - Mariah Carey & KAYTRANADA
- A Dreams A Dream - Ron Trent Remix - Soul II Soul
- Galvanize - The Chemical Brothers & Chris Lake
- Golden - David Guetta REM/X - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
Mejor interpretación rock
- U Should Not Be Doing That - Amyl and The Sniffers
- The Emptiness Machine - Linkin Park
- NEVER ENOUGH- Turnstile
- Mirtazapine- Hayley Williams
- Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning - YUNGBLUD Featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II
Mejor interpretación metal
- Night Terror- Dream Theater
- Lachryma - Ghost
- Emergence - Sleep Token
- Soft Spine - Spiritbox
- BIRDS - Turnstil
Mejor canción rock
- As Alive As You Need Me To Be - Nine Inch Nails
- Caramel - Sleep Token
- Glum - Hayley Williams
- NEVER ENOUGH - Turnstile
- Zombie - YUNGBLUD
Mejor álbum rock
- private music - Deftones
- I quit - Haim
- From Zero - Linkin Park
- NEVER ENOUGH - Turnstile
- Idols - Yungblud
Mejor Interpretación de música alternativa
- Everything Is Peaceful Love - Bon Iver
- Alone - The Cure
- SEEIN' STARS - Turnstile
- mangetout - Wet Leg
- Parachute - Hayley Williams
Mejor álbum de música alternativa
- SABLE, fABLE - Bon Iver
- Songs Of A Lost World - The Cure
- DON'T TAP THE GLASS - Tyler, The Creator
- moisturizer - Wet Leg
- Ego Death At A Bachelorette Party - Hayley Williams
Mejor interpretación R&B
- YUKON- Justin Bieber
- It Depends - Chris Brown con Bryson Tiller
- Folded - Kehlani
- MUTT (Live From NPR's Tiny Desk) - Leon Thomas
- Heart Of A Woman - Summer Walker
Mejor interpretación R&B tradicional
- Here We Are - Durand Bernarr
- UPTOWN - Lalah Hathaway
- LOVE YOU TOO - Ledisi
- Crybaby - SZA
- VIBES DON'T LIE - Leon Thomas
Mejor canción R&B
- Folded - Kehlani
- Heart Of A Woman - Summer Walker
- It Depends - Chris Brown con Bryson Tiller
- Overqualified - Durand Bernarr
- YES IT IS - Leon Thomas
Mejor álbum R&B progresivo
- BLOOM - Durand Bernarr
- Adjust Brightness - Bilal
- LOVE ON DIGITAL - Destin Conrad
- Access All Areas - FLO
- Come As You Are - Terrace Martin & Kenyon Dixon
Mejor álbum R&B
- Beloved - Givéon
- Why not more? - Coco Jones
- The Crown - Ledisi
- Escape Room - Teyana Taylor
- Mutt - Leon Thomas
Mejor interpretación rap
- Outside - Cardi B
- Chains & Whips - Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams
- Anxiety - Doechii
- tv off - Kendrick Lamar ft Lefty Gunplay
- Darling, I - Tyler, The Creator ft Teezo Touchdown
Mejor interpretación de rap melódico
- Proud Of Me - Fridayy Featuring Meek Mill
- Wholeheartedly - JID Featuring Ty Dolla $ign & 6Lack
- luther - Kendrick Lamar With SZA
- WeMaj - Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody
- SOMEBODY LOVES ME - PARTYNEXTDOOR & Drake
Mejor canción rap
- Anxiety - Doechii
- The Birds Don't Sing - Clipse, Pusha T & Malice Featuring John Legend & Voices Of Fire
- Sticky - Tyler, The Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne
- TGIF - GloRilla
- tv off - Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay
Mejor álbum rap
- Let God Sort Em Out - Clipse, Push T & Malice
- GLORIOUS - GloRilla
- God Does Like Ugly - JID
- GNX - Kendrick Lamar
- Chromakopia - Tyler, The Creator
Mejor álbum de poesía hablada:
- A Hurricane In Heels: Healed People Don't Act Like That (Partially Recorded Live @City Winery & Other Places) - Queen Sheba
- Black Shaman - Marc Marcel
- Pages - Omari Hardwick & Anthony Hamilton
- Saul Williams meets Carlos Niño & Friends at Treepeople - Saul Williams, Carlos Niño & Friends
- Words for days Vol.1 -Mad Skillz
Mejor interpretación jazz
- Noble Rise - Lakecia Benjamin Featuring Immanuel Wilkins & Mark Whitfield
- Windows - Live - Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade
- Peace Of Mind / Dreams Come True - Samara Joy
- Four- Michael Mayo
- All Stars Lead To You - Live - Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold & Rachel Eckroth
Mejor álbum jazz vocal
- Elemental - Dee Dee Bridgewater & Bill Charlap
- We Insist 2025! - Terri Lyne Carrington & Christie Dashiell
- Portrait - Samara Joy
- Fly - Michael Mayo
- Live at Vic's Las Vegas - Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold & Rachel Eckroth
Mejor álbum jazz instrumental
- Trilogy 3 (Live) - Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade
- Southern Nights - Sullivan Fortner Featuring Peter Washington & Marcus Gilmore
- Belonging - Branford Marsalis Quartet
- Spirit Fall - John Patitucci Featuring Chris Potter & Brian Blade
- Fasten Up - Yellowjackets
Mejor álbum de gran conjunto de jazz
- Orchestrator Emulator - The 8-Bit Big Band
- Without Further Ado, Vol 1 - Christian McBride Big Band
- Lumen - Danilo Pérez & Bohuslän Big Band
- Basie Rocks! - Deborah Silver & The Count Basie Orchestra
- Lights on a Satellite - Sun Ra Arkestra
- Some Days Are Better: The Lost Scores - Kenny Wheeler Legacy Featuring The Royal Academy of Music Jazz Orchestra & Frost Jazz Orchestra
Mejor álbum jazz latino
- La Fleur de Cayenne - Paquito D'Rivera & Madrid-New York Connection Band
- The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra - Featuring Pedrito Martinez, Daymé Arocena, Jon Faddis, Donald Harrison & Melvis Santa
- Mundoagua - Celebrating Carla Bley - Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra
- A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole - Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro
- Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard - Miguel Zenón Quartet
Mejor álbum jazz alternativo
- honey from a winter stone - Ambrose Akinmusire
- Keys To The City Volume One - Robert Glasper
- Ride into the Sun - Brad Mehldau
- LIVE-ACTION - Nate Smith
- Blues Blood - Immanuel Wilkins
Mejor álbum tradicion pop vocal
- Wintersongs - Laila Biali
- The Gift Of Love - Jennifer Hudson
- Who Believes In Angels? - Elton John & Brandi Carlile
- Harlequin - Lady Gaga
- A Matter Of Time - Laufey
- The Secret Of Life: Partners, Volume 2 - Barbra Streisand
Mejor álbum instrumental contemporáneo
- Brightside - ARKAI
- Ones & Twos - Gerald Clayton
- BEATrio - Béla Fleck, Edmar Castañeda, Antonio Sánchez
- Just Us - Bob James & Dave Koz
- Shayan - Charu Suri
Mejor álbum de Teatro Musical
- Buena vista social club
- Death Becomes Her
- Gypsy
- Just in time
- Maybe Happy Ending
Mejor interpretación country
- Nose On The Grindstone - Tyler Childers
- Good News - Shaboozey
- Bad As I Used To Be [From "F1® The Movie"] - Chris Stapleton
- I Never Lie - Zach Top
- Somewhere Over Laredo - Lainey Wilson
Mejor interpetación country a dúo/grupo
- A Song To Sing - Miranda Lambert And Chris Stapleton
- Trailblazer - Reba McEntire, Miranda Lambert, Lainey Wilson
- Love Me Like You Used To Do - Margo Price & Tyler Childers
- Amen - Shaboozey & Jelly Roll
- Honky Tonk Hall Of Fame - George Strait, Chris Stapleton
Mejor canción country
- Bitin’ List - Tyler Childers
- Good News - Shaboozey
- I Never Lie - Zach Top
- Somewhere Over Laredo - Lainey Wilson
- A Song To Sing - Miranda Lambert And Chris Stapleton
Mejor álbum Tradicional Country
- Dollar A Day - Charley Crockett
- American Romance - Lukas Nelson
- Oh What A Beautiful World - Willie Nelson
- Hard Headed Woman - Margo Price
- Ain't in it for my health - Zach Top
Mejor álbum country contemporáneo
- Patterns - Kelsea Ballerini
- Snipe Hunter - Tyler Childers
- Evangeline vs. The Machine - Eric Church
- Beautifully Broken - Jelly Roll
- Postcards from Texas - Miranda Lambert
Mejor interpretación de raíces americanas
- LONELY AVENUE - Jon Batiste Featuring Randy Newman
- Ancient Light - I'm With Her
- Crimson And Clay - Jason Isbell
- Richmond On The James - Alison Krauss & Union Station
- Beautiful Strangers - Mavis Staples
Mejor interpretación americana
- Boom - Sierra Hull
- Poison In My Well - Maggie Rose & Grace Potter
- Godspeed - Mavis Staples
- That's Gonna Leave A Mark - Molly Tuttle
- Horses - Jesse Welles
Mejor canción de raíces americanas
- Ancient Light - I'm With Her
- BIG MONEY - Jon Batiste
- Foxes In The Snow - Jason Isbell
- Middle - Jesse Welles
- Spitfire - Sierra Hull
Mejor álbum americano
- BIG MONEY - Jon Batiste
- Bloom - Larkin Poe
- Last Leaf On The Tree - Willie Nelson
- So Long Little Miss Sunshine - Molly Tuttle
- Middle - Jesse Welles
Mejor álbum de bluegrass
- Carter & Cleveland - Michael Cleveland & Jason Carter
- A Tip Toe High Wire - Sierra Hull
- Arcadia - Alison Krauss & Union Station
- Outrun - The Steeldrivers
- Highway Prayers - Billy Strings
Mejor álbum de blues tradicional
- Ain’t Done With The Blues - Buddy Guy
- Room On The Porch - Taj Mahal & Keb' Mo'
- One Hour Mama: The Blues Of Victoria Spivey - Maria Muldaur
- Look Out Highway - Charlie Musselwhite
- Young Fashioned Ways - Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush
Mejor álbum de blues contemporáneo
- Breakthrough- Joe Bonamassa
- Paper Doll - Samantha Fish
- A Tribute To LJK - Eric Gales
- Preacher Kids - Robert Randolph
- Family - Southern Avenue
Mejor álbum folk
- What Did The Blackbird Say To The Crow - Rhiannon Giddens & Justin Robinson
- Crown Of Roses - Patty Griffin
- Wild And Clear And Blue - I'm With Her
- Foxes In The Snow - Jason Isbell
- Under The Powerlines April 24 – September 24 - Jesse Welles
Mejor álbum de música de raíces regionales
- Live At Vaughan’s - Corey Henry & The Treme Funktet
- For Fat Man - Preservation Brass & Preservation Hall Jazz Band
- Church Of New Orleans - Kyle Roussel
- Second Line Sunday - Trombone Shorty And New Breed Brass Band
- A Tribute To The King Of Zydeco - (Varios artistas)
Mejor interpretación/canción gospel
- Do It Again - Kirk Franklin
- Church - John Legend y Tasha Cobbs Leonard
- Still Live - Jonathan McReynolds & Jamal Roberts
- Amen - Pastor Mike Jr
- Come Jesus Come - CeCe Winans ft Shirley Caesar
Mejor interpretación/canción de música cristiana
- I Know A Name
- YOUR WAY'S BETTER
- Hard Fought Hallelujah
- Headphones
- Amazing
Mejor álbum gospel
- Sunny Days - Yolanda Adams
- Tasha - Tasha Cobbs Leonard
- Live Breathe Fight - Tamela Mann
- Only On The Road Live - Tye Tribbett
- Heart Of Mine - Darrel Walls, PJ Morton
Mejor álbum de música cristiana cotemporánea
- CHILD OF GOD II - Forrest Frank
- Coritos Vol. 1 - Israel & New Breed
- King Of Hearts - Brandon Lake
- Reconstruction - Lecrae
- Let The Church Sing - Tauren Wells
Mejor álbum de raíces gospel
- I Will Not Be Moved (Live) - The Brooklyn Tabernacle Choir
- Then Came The Morning - Gaither Vocal Band
- Praise & Worship: More Than A Hollow Hallelujah - The Isaacs
- Good Answers - Karen Peck & New River
- Back To My Roots - Candi Staton
Mejor álbum pop latino
- Cosa Nuestra - Rauw Alejandro
- BOGOTÁ DELUXE - Andrés Cepeda
- Tropicoqueta - KAROL G
- Cancionera - Natalia Lafourcade
- ¿Y ahora qué? - Alejandro Sanz
Mejor álbum de música urbana
- DeBÍ TiRAR Más FOTos - Bad Bunny
- Mixteip - J Balvin
- Ferxxo Vol X: Sagrado - Feid
- Naiki - Nicki Nicole
- Eub Deluxe - Trueno
- Sinfónico (en vivo) - Yandel
Mejor álbum de latino de rock y de música alternativa
- Genes Rebeldes - Aterciopelados
- ASTROPICAL - Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
- PAPOTA - CA7RIEL & Paco Amoroso
- ALGORHYTHM - Los Wizzards
- Novela- Fito Paez
Mejor álbum de música mexicana
- Mala Mía - Fuerza Regida, Grupo Frontera
- Y lo que bien - Grupo Frontera
- Sin rodeos - Paola Jara
- Palabra de To's (Seca) - Carín León
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía - Por la puerta grande (en vivo) - Bobby Pulido
Mejor álbum tropical
- Fotografías - Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
- Raíces - Gloria Estefan
- Clásicos 1.0 - Grupo Niche
- Bingo - Alain Pérez
- Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 - Gilberto Santa Rosa
Mejor interpretación de música global
- EoO - Bad Bunny
- Cantando en el Camino - Ciro Hurtado
- JERUSALEMA - Angélique Kidjo
- Inmigrante Y Que? - Yeisy Rojas
- Shrini's Dream (Live) - Shakti
- Daybreak - Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar
Mejor interpretación de música africana
- Love - Burna Boy
- With You - Davido ft Omah Lay
- Hope & Love - Eddy Kenzo & Mehran Matin
- Gimme Dat - Ayra Starr ft Wizkid
- Push 2 Start - Tyla
Mejor álbum de música global
- Sounds Of Kumbha - Siddhant Bhatia
- No Sign of Weakness - Burna Boy
- Eclairer le monde - Light the World- Youssou N'Dour
- Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live) - Shakti
- Chapter III: We Return To Light - Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar
- Caetano e Bethânia Ao Vivo - Caetano Veloso And Maria Bethânia
Mejor álbum reggae
- Treasure Self Love - Lila Iké
- Heart & Soul - Vybz Kartel
- BLXXD & FYAH - Keznamdi
- From Within - Mortimer
- No Place Like Home - Jesse Royal
Mejor álbum de New Age, Ambient o Canto
- Kuruvinda - Kirsten Agresta-Copely
- According To The Moon - Cheryl B. Engelhardt, GEM, Dallas String Quartet
- Into The Forest - Jahnavi Harrison
- NOMADICA - Carla Patullo Featuring The Scorchio Quartet & Tonality
- The Colors In My Mind - Chris Redding
Mejor álbum de música infantil
- Ageless: 100 Years Young - Joanie Leeds & Joya
- Buddy's Magic Tree House - Mega Ran
- Harmony - FYÜTCH & Aura V
- Herstory - Flor Bromley
- The Music Of Tori And The Muses - Tori Amos
Mejor álbum de comedia
- Drop Dead Years - Bill Burr
- PostMortem - Sarah Silverman
- Single Lady - Ali Wong
- What Had Happened Was… - Jamie Foxx
- Your Friend, Nate Bargatze - Nate Bargatze
Mejor grabación de audiolibro, narración y relato
- Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story - Kathy Garver
- Into The Uncut Grass - Trevor Noah
- Lovely One: A Memoir - Ketanji Brown Jackson
- Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama - Dalai Lama
- You Know It’s True: The Real Story Of Milli Vanilli - Fab Morvan
Mejor banda sonora recopilatoria para medios visuales
- A Complete Unknown - Timothée Chalamet
- F1® The Album - (Varios artistas)
- KPop Demon Hunters - (Varios artistas)
- Sinners - (Varios artistas)
- Wicked - (Varios artistas)
Mejor banda sonora original para medios visuales (Incluye cine y televisión)
- How To Train Your Dragon
- Severance: Season 2
- Sinners
- Wicked
- The Wild Robot
Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos
- Avatar: Frontiers of Pandora - Secrets of the Spires - Pinar Toprak, composer
- Helldivers 2 - Wilbert Roget, II, composer
- Indiana Jones And The Great Circle - Gordy Haab, composer
- Star Wars Outlaws: Wild Card & A Pirate's Fortune - Cody Matthew Johnson & Wilbert Roget, II, composers
- Sword of the Sea - Austin Wintory, composer
Mejor canción para obra visual
- As live as you need me to be (de Tron: Ares)
- Golden (de KPop Demon Hunters)
- I lied to you (de Sinners)
- Never too late (de Elton John: Never Too Late)
- Pale, Pale Moon (de Sinners)
- Sinners (de Sinners)
Mejor videoclip
- Manchild - Sabrina Carpenter
- So Be It - Clipse
- Anxiety - Doechii
- Love - OK Go
- Young Lion - Sade
Mejor película musical
- Devo - Devo
- Live at The Royal Albert Hall - Raye
- Relentless - Diane Warren
- Music by John Williams - John Williams
- Piece by piece - Pharrell Williams
Mejor grabación 'package'
- And The Adjacent Possible - OK Go
- Balloonerism - Mac Miller
- Danse Macabre: De Luxe - Duran Duran
- Loud Is As - Tsunami
- Sequoia - (Various Artists)
- The Spins (Picture Disc Vinyl) - Mac Miller
- Tracks II: The Lost Albums - Bruce Springsteen
Mejor portada de álbum
- CHROMAKOPIA - Tyler, The Creator
- The Crux - Djo
- Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
- Glory - Perfume Genius
- moisturizer - Wet Leg
Mejores notas de álbum
- Adios, Farewell, Goodbye, Good Luck, So Long: On Stage 1964-1974 - Buck Owens And His Buckaroos
- After The Last Sky - Anouar Brahem, Anja Lechner, Django Bates, Dave Holland
- Árabe - Amanda Ekery
- The First Family: Live At Winchester Cathedral 1967 - Sly & The Family Stone
- A Ghost Is Born (20th Anniversary Deluxe Edition) - Wilco
- Miles '55: The Prestige Recordings - Miles Davis
Mejor álbum histórico
- Joni Mitchell Archives - Volume 4: The Asylum Years (1976-1980) - Joni Mitchell
- The Making Of Five Leaves Left - Nick Drake
- Roots Rocking Zimbabwe - The Modern Sound Of Harare' Townships 1975-1980 (Analog Africa No.41) - Varios artistas
- Super Disco Pirata - De Tepito Para El Mundo 1965-1980 (Analog Africa No. 39) - Varios artistas
- You Can't Hip A Square: The Doc Pomus Songwriting Demos - Doc Pomus
Mejor álbum de ingeniería de sonido, no clásico
- All Things Light - Cam
- Arcadia - Alison Krauss & Union Station
- For Melancholy Brunettes (& sad women) - Japanese Breakfast
- That Wasn't A Dream - Pino Palladino, Blake Mills
Mejor álbum de ingeniería, clásico
- Cerrone: Don't Look Down - Sandbox Percussion
- Eastman: Symphony No. 2; Tchaikovsky: Symphony No. 2 - Franz Welser-Möst & The Cleveland Orchestra
- Shostakovich: Lady Macbeth Of The Mtsensk District - Andris Nelsons, Kristine Opolais, Günther Groissböck, Peter Hoare, Brenden Gunnell & Boston Symphony Orchestra
- Standard Stoppages - Third Coast Percussion
- Yule - Trio Mediæval
Productor del año, clásico
- Blanton Alspaugh
- Sergei Kvitko
- Morten Lindberg
- Dmitriy Lipay
- Elaine Martone
Mejor álbum de audio inmersivo
- All American F***boy - Duckwrth
- Immersed - Justin Gray
- An Immersive Tribute To Astor Piazzolla (Live) - Varios artistas
- Tearjerkers - Tearjerkers
- Yule - Trio Mediæval
Mejor composición instrumental
- First Snow - Nordkraft Big Band, Remy Le Boeuf & Danielle Wertz
- Live Life This Day: Movement I - Miho Hazama, Danish Radio Big Band & Danish National Symphony Orchestra
- Lord, That's A Long Way - Sierra Hull
- Opening - Zain Effendi
- Train To Emerald City - John Powell & Stephen Schwartz
- Why You Here / Before The Sun Went Down - Ludwig Göransson Featuring Miles Caton
Mejor arreglo, instrumental o a capella
- Be Okay - Cynthia Erivo
- A Child Is Born - Nordkraft Big Band & Remy Le Boeuf
- Fight On - The Westerlies
- Super Mario Praise Break - The 8-Bit Big Band
Mejor arreglo, instrumentos y voces
- Big Fish - Nate Smith Featuring säje
- How Did She Look? - Seth MacFarlane
- Keep An Eye On Summer - Jacob Collier
- Something In The Water (Acoustic-Ish) - Lawrence
- What A Wonderful World - Cody Fry
Mejor interpretación orquestral
- Coleridge-Taylor: Toussaint L’Ouverture; Ballade Op. 4; Suites From '24 Negro Melodies - Orquesta Filarmónica Nacional
- Messiaen: Turangalîla-Symphonie - Orquesta Sinfónica de Boston
- Ravel: Boléro, M. 81 - Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela
- Still & Bonds - Osquesta de Filadelfia
- Stravinsky: Symphony In Three Movements - Orquesta Sinfónica de San Francisco
Mejor grabación de ópera
- Heggie: Intelligence - Houston Grand Opera; Gene Scheer
- Huang Ruo: An American Soldier - American Composers Orchestra; David Henry Hwang
- Kouyoumdjian: Adoration - Silvana Quartet; The Choir Of Trinity Wall Street
- O'Halloran: Trade & Mary Motorhead - Irish National Opera Orchestra; Mark O’Halloran
- Tesori: Grounded - The Metropolitan Opera Orchestra; The Metropolitan Opera Chorus; George Brant
Mejor interpretación coral
- Advena - Liturgies For A Broken World - Simon Barrad, Emily Yocum Black & Michael Hawes; Conspirare
- Childs: In The Arms Of The Beloved - Billy Childs, Dan Chmielinski, Christian Euman, Larry Koonse, Lyris Quartet, Anne Akiko Meyers, Carol Robbins & Luciana Souza; Los Angeles Master Chorale
- Lang: Poor Hymnal - Steven Bradshaw, Michael Hawes, Lauren Kelly, Rebecca Siler & Elisa Sutherland; The Crossing
- Ortiz: Yanga - Los Angeles Philharmonic; Los Angeles Master Chorale
- Requiem Of Light - Brian Giebler & Sangeeta Kaur; The Clarion Choir
Mejor interpretación de música de cámara/conjunto pequeño
- Dennehy: Land Of Winter - Alan Pierson & Alarm Will Sound
- La Mer - French Piano Trios - Neave Trio
- Lullabies For The Brokenhearted - Lili Haydn & Paul Cantelon
- Slavic Sessions - Yuja Wang; Andris Nelsons, conductor (Boston Symphony Orchestra)
- Standard Stoppages - Third Coast Percussion
Mejor solo instrumental clásico
- Coleridge-Taylor: 3 Selections From '24 Negro Melodies' - Orquesta Filarmónica Nacional
- Hope Orchestrated - Venezuela Strings Recording Ensemble
- Inheritances - Adam Tendler
- Price: Piano Concerto In One Movement In D Minor - Orquesta de la Ópera de Malmö
- Shostakovich: The Cello Concertos - Orquesta Sinfónica de Boston
- Shostakovich: The Piano Concertos; Solo Works -Orquesta Sinfónica de Boston
Mejor álbum vocal solista clásico
- Alike - My Mother's Dream - Orquesta Nacional Sinfónica
- Black Pierrot
- In This Short Life
- Kurtág: Kafka Fragments
- Schubert Beatles - Rupert Boyd, Julia Bullock, Alex Levine, Andrew Owens, Rubén Rengel & Sam Weber
- Telemann: Ino - Opera Arias For Soprano - Boston Early Music Festival Orchestra
Mejor compendio clásico
- Cerrone: Don't Look Down
- The Dunbar/Moore Sessions, Vol. II
- Ortiz: Yanga
- Seven Seasons
- Tombeaux
Mejor composición clásica contemporánea
- Cerrone: Don't Look Down - Conor Hanick & Sandbox Percussion
- Dennehy: Land Of Winter - Alan Pierson & Alarm Will Sound
- León: Raíces (Origins) - Edward Gardner & London Philharmonic Orchestra
- Okpebholo: Songs In Flight - Will Liverman, Paul Sánchez & Various Artists
- Ortiz: Dzonot - Alisa Weilerstein, Gustavo Dudamel & Los Angeles Philharmonic