Lista completa de ganadores de los Premios Grammy 2026

Este 1 de febrero se ha hecho historia para la música. La gala de los Premios Grammy 2026 ha estado repleta de reivindicaciones sociales y de récords.

Bad Bunny se consolidó como una de las figuras centrales al llevarse Álbum del Año —siendo el primer disco íntegro en español en conseguirlo— y dominar varias categorías, mientras que nombres como Lady Gaga, Kendrick Lamar y Amy Allen refuerzan la idea de una edición muy repartida.

En Canción del Año, WILDFLOWER de Billie Eilish se impuso a Golden de KPop Demon Hunters contra todo pronóstico.

Este es el listado completo de los ganadores de los premios Grammy 2026:

Lista de nominaciones a los Premios Grammy 2026

Grabación del año

DeBÍ TiRAR MÁS FOTos - Bad Bunny

- Bad Bunny Manchild - Sabrina Carpenter

- Sabrina Carpenter Anxiety - Doechii

- Doechii WILDFLOWER - Billie Eilish

- Billie Eilish Abracadabra - Lady Gaga

- Lady Gaga luther - Kendrick Lamar con SZA

The Subway - Chappel Roan

- Chappel Roan APT.- ROSÉ, Bruno Mars

Álbum del año

DeBÍ TiRAR Más FOTos - Bad Bunny

SWAG - Justin Bieber

- Justin Bieber Man's Best Friend - Sabrina Carpenter

- Sabrina Carpenter Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T & Malice

- Clipse, Pusha T & Malice MAYHEM - Lady Gaga

- Lady Gaga GNX - Kendrick Lamar

- Kendrick Lamar MUTT - Leon Thomas

- Leon Thomas CHROMAKOPIA - Tyle, The Creator

Canción del año

Abracadabra - Lady Gaga

- Lady Gaga Anxiety - Doechii

- Doechii APT . - ROSÉ, Bruno Mars

. - ROSÉ, Bruno Mars DeBÍ TiRAR Más FOTos - Bad Bunny

- Bad Bunny Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

- HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI luther - Kendrick Lamar con SZA

- Kendrick Lamar con SZA Mandchild - Sabrina Carpenter

- Sabrina Carpenter WILDFLOWER - Billie Eilish

Mejor artista revelación

Olivia Dean

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Productor del año, no clásico

Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Sounwave

Cantautor del año, no clásico

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz

Mejor interpretación pop:

DAISIES - Justin Bieber

- Justin Bieber Manchild - Sabrina Carpenter

- Sabrina Carpenter Disease - Lady Gaga

- Lady Gaga The Subway - Chappell Roan

- Chappell Roan Messy - Lola Young

Mejor interpretación Dúo/Grupo Pop

Defying Gravity - Cynthia Erivo & Ariana Grande

Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

- HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI Gabriela - KATSEYE

- KATSEYE APT. - ROSÉ, Bruno Mars

- ROSÉ, Bruno Mars 30 For 30 - SZA con Kendrick Lamar

Mejor álbum Pop Vocal

SWAG - Justin Bieber

- Justin Bieber Man's Best Friend - Sabrina Carpenter

- Sabrina Carpenter Something Beautiful - Miley Cyrus

- Miley Cyrus Mayhem - Lady Gaga

I've tried everything but therapy (part 2) - Teddy Swims

Mejor grabación Dance/Electrónico

No Cap - Disclosure & Anderson .Paak

- Disclosure & Anderson .Paak Victory Lap - Fred again.., Skepta, & PlaqueBoyMax

- Fred again.., Skepta, & PlaqueBoyMax SPACE INVADER - KAYTRANADA

- KAYTRANADA VOLTAGE - Skrillex

- Skrillex End Of Summer - Tame Impala

Mejor Grabación Dance Pop

Bluest Flame - Selena Gomez & benny blanco

- Selena Gomez & benny blanco Abracadabra - Lady Gaga

Midnight Sun - Zara Larsson

- Zara Larsson Kust Keep Watching (From F1® The Movie) - Tate McRae

- Tate McRae Illegal - PinkPantheress

Mejor álbum dance/electrónico

EUSEXUA - FKA twigs

Ten Days - Fred again

- Fred again Fancy That . PinkPantheress

. PinkPantheress Inhale / Exhale - RÜFÜS DU SOL

- RÜFÜS DU SOL F— U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! <3- Skrillex

Mejor grabación remix

Abracadabra (Gesaffelstein Remix) - Lady Gaga, Gesaffelstein

- Lady Gaga, Gesaffelstein Don't Forget About Us - Mariah Carey & KAYTRANADA

- Mariah Carey & KAYTRANADA A Dreams A Dream - Ron Trent Remix - Soul II Soul

- Ron Trent Remix - Soul II Soul Galvanize - The Chemical Brothers & Chris Lake

- The Chemical Brothers & Chris Lake Golden - David Guetta REM/X - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

Mejor interpretación rock

U Should Not Be Doing That - Amyl and The Sniffers

- Amyl and The Sniffers The Emptiness Machine - Linkin Park

- Linkin Park NEVER ENOUGH - Turnstile

- Turnstile Mirtazapine - Hayley Williams

- Hayley Williams Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning - YUNGBLUD Featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II

Mejor interpretación metal

Night Terror - Dream Theater

- Dream Theater Lachryma - Ghost

- Ghost Emergence - Sleep Token

- Sleep Token Soft Spine - Spiritbox

- Spiritbox BIRDS - Turnstil

Mejor canción rock

As Alive As You Need Me To Be - Nine Inch Nails

Caramel - Sleep Token

- Sleep Token Glum - Hayley Williams

- Hayley Williams NEVER ENOUGH - Turnstile

- Turnstile Zombie - YUNGBLUD

Mejor álbum rock

private music - Deftones

- Deftones I quit - Haim

- Haim From Zero - Linkin Park

- Linkin Park NEVER ENOUGH - Turnstile

- Turnstile Idols - Yungblud

Mejor Interpretación de música alternativa

Everything Is Peaceful Love - Bon Iver

- Bon Iver Alone - The Cure

SEEIN' STARS - Turnstile

- Turnstile mangetout - Wet Leg

- Wet Leg Parachute - Hayley Williams

Mejor álbum de música alternativa

SABLE, fABLE - Bon Iver

- Bon Iver Songs Of A Lost World - The Cure

- The Cure DON'T TAP THE GLASS - Tyler, The Creator

- Tyler, The Creator moisturizer - Wet Leg

- Wet Leg Ego Death At A Bachelorette Party - Hayley Williams

Mejor interpretación R&B

YUKON - Justin Bieber

- Justin Bieber It Depends - Chris Brown con Bryson Tiller

- Chris Brown con Bryson Tiller Folded - Kehlani

MUTT (Live From NPR's Tiny Desk) - Leon Thomas

- Leon Thomas Heart Of A Woman - Summer Walker

Mejor interpretación R&B tradicional

Here We Are - Durand Bernarr

- Durand Bernarr UPTOWN - Lalah Hathaway

- Lalah Hathaway LOVE YOU TOO - Ledisi

- Ledisi Crybaby - SZA

- SZA VIBES DON'T LIE - Leon Thomas

Mejor canción R&B

Folded - Kehlani

Heart Of A Woman - Summer Walker

- Summer Walker It Depends - Chris Brown con Bryson Tiller

- Chris Brown con Bryson Tiller Overqualified - Durand Bernarr

- Durand Bernarr YES IT IS - Leon Thomas

Mejor álbum R&B progresivo

BLOOM - Durand Bernarr

Adjust Brightness - Bilal

- Bilal LOVE ON DIGITAL - Destin Conrad

- Destin Conrad Access All Areas - FLO

- FLO Come As You Are - Terrace Martin & Kenyon Dixon

Mejor álbum R&B

Beloved - Givéon

- Givéon Why not more? - Coco Jones

- Coco Jones The Crown - Ledisi

- Ledisi Escape Room - Teyana Taylor

- Teyana Taylor Mutt - Leon Thomas

Mejor interpretación rap

Outside - Cardi B

- Cardi B Chains & Whips - Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams

Anxiety - Doechii

- Doechii tv off - Kendrick Lamar ft Lefty Gunplay

- Kendrick Lamar ft Lefty Gunplay Darling, I - Tyler, The Creator ft Teezo Touchdown

Mejor interpretación de rap melódico

Proud Of Me - Fridayy Featuring Meek Mill

- Fridayy Featuring Meek Mill Wholeheartedly - JID Featuring Ty Dolla $ign & 6Lack

- JID Featuring Ty Dolla $ign & 6Lack luther - Kendrick Lamar With SZA

WeMaj - Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody

- Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody SOMEBODY LOVES ME - PARTYNEXTDOOR & Drake

Mejor canción rap

Anxiety - Doechii

- Doechii The Birds Don't Sing - Clipse, Pusha T & Malice Featuring John Legend & Voices Of Fire

Clipse, Pusha T & Malice Featuring John Legend & Voices Of Fire Sticky - Tyler, The Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne

- Tyler, The Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne TGIF - GloRilla

- GloRilla tv off - Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay

Mejor álbum rap

Let God Sort Em Out - Clipse, Push T & Malice

- Clipse, Push T & Malice GLORIOUS - GloRilla

- GloRilla God Does Like Ugly - JID

- JID GNX - Kendrick Lamar

Chromakopia - Tyler, The Creator

Mejor álbum de poesía hablada:

A Hurricane In Heels: Healed People Don't Act Like That (Partially Recorded Live @City Winery & Other Places) - Queen Sheba

- Queen Sheba Black Shaman - Marc Marcel

- Marc Marcel Pages - Omari Hardwick & Anthony Hamilton

- Omari Hardwick & Anthony Hamilton Saul Williams meets Carlos Niño & Friends at Treepeople - Saul Williams, Carlos Niño & Friends

- Saul Williams, Carlos Niño & Friends Words for days Vol.1 -Mad Skillz

Mejor interpretación jazz

Noble Rise - Lakecia Benjamin Featuring Immanuel Wilkins & Mark Whitfield

- Lakecia Benjamin Featuring Immanuel Wilkins & Mark Whitfield Windows - Live - Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade

- Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade Peace Of Mind / Dreams Come True - Samara Joy

- Samara Joy Four - Michael Mayo

- Michael Mayo All Stars Lead To You - Live - Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold & Rachel Eckroth

Mejor álbum jazz vocal

Elemental - Dee Dee Bridgewater & Bill Charlap

- Dee Dee Bridgewater & Bill Charlap We Insist 2025! - Terri Lyne Carrington & Christie Dashiell

- Terri Lyne Carrington & Christie Dashiell Portrait - Samara Joy

- Samara Joy Fly - Michael Mayo

- Michael Mayo Live at Vic's Las Vegas - Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold & Rachel Eckroth

Mejor álbum jazz instrumental

Trilogy 3 (Live) - Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade

- Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade Southern Nights - Sullivan Fortner Featuring Peter Washington & Marcus Gilmore

- Sullivan Fortner Featuring Peter Washington & Marcus Gilmore Belonging - Branford Marsalis Quartet

- Branford Marsalis Quartet Spirit Fall - John Patitucci Featuring Chris Potter & Brian Blade

- John Patitucci Featuring Chris Potter & Brian Blade Fasten Up - Yellowjackets

Mejor álbum de gran conjunto de jazz

Orchestrator Emulator - The 8-Bit Big Band

- The 8-Bit Big Band Without Further Ado, Vol 1 - Christian McBride Big Band

- Christian McBride Big Band Lumen - Danilo Pérez & Bohuslän Big Band

- Danilo Pérez & Bohuslän Big Band Basie Rocks! - Deborah Silver & The Count Basie Orchestra

- Deborah Silver & The Count Basie Orchestra Lights on a Satellite - Sun Ra Arkestra

- Sun Ra Arkestra Some Days Are Better: The Lost Scores - Kenny Wheeler Legacy Featuring The Royal Academy of Music Jazz Orchestra & Frost Jazz Orchestra

Mejor álbum jazz latino

La Fleur de Cayenne - Paquito D'Rivera & Madrid-New York Connection Band

- Paquito D'Rivera & Madrid-New York Connection Band The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra - Featuring Pedrito Martinez, Daymé Arocena, Jon Faddis, Donald Harrison & Melvis Santa

- Featuring Pedrito Martinez, Daymé Arocena, Jon Faddis, Donald Harrison & Melvis Santa Mundoagua - Celebrating Carla Bley - Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra

- Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole - Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro

- Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard - Miguel Zenón Quartet

Mejor álbum jazz alternativo

honey from a winter stone - Ambrose Akinmusire

- Ambrose Akinmusire Keys To The City Volume One - Robert Glasper

- Robert Glasper Ride into the Sun - Brad Mehldau

- Brad Mehldau LIVE-ACTION - Nate Smith

- Nate Smith Blues Blood - Immanuel Wilkins

Mejor álbum tradicion pop vocal

Wintersongs - Laila Biali

- Laila Biali The Gift Of Love - Jennifer Hudson

- Jennifer Hudson Who Believes In Angels? - Elton John & Brandi Carlile

- Elton John & Brandi Carlile Harlequin - Lady Gaga

- Lady Gaga A Matter Of Time - Laufey

The Secret Of Life: Partners, Volume 2 - Barbra Streisand

Mejor álbum instrumental contemporáneo

Brightside - ARKAI

- ARKAI Ones & Twos - Gerald Clayton

- Gerald Clayton BEATrio - Béla Fleck, Edmar Castañeda, Antonio Sánchez

- Béla Fleck, Edmar Castañeda, Antonio Sánchez Just Us - Bob James & Dave Koz

- Bob James & Dave Koz Shayan - Charu Suri

Mejor álbum de Teatro Musical

Buena vista social club

Death Becomes Her

Gypsy

Just in time

Maybe Happy Ending

Mejor interpretación country

Nose On The Grindstone - Tyler Childers

- Tyler Childers Good News - Shaboozey

- Shaboozey Bad As I Used To Be [From "F1® The Movie"] - Chris Stapleton

I Never Lie - Zach Top

- Zach Top Somewhere Over Laredo - Lainey Wilson

Mejor interpetación country a dúo/grupo

A Song To Sing - Miranda Lambert And Chris Stapleton

Miranda Lambert And Chris Stapleton Trailblazer - Reba McEntire, Miranda Lambert, Lainey Wilson

- Reba McEntire, Miranda Lambert, Lainey Wilson Love Me Like You Used To Do - Margo Price & Tyler Childers

- Margo Price & Tyler Childers Amen - Shaboozey & Jelly Roll

Honky Tonk Hall Of Fame - George Strait, Chris Stapleton

Mejor canción country

Bitin’ List - Tyler Childers

Good News - Shaboozey

- Shaboozey I Never Lie - Zach Top

- Zach Top Somewhere Over Laredo - Lainey Wilson

- Lainey Wilson A Song To Sing - Miranda Lambert And Chris Stapleton

Mejor álbum Tradicional Country

Dollar A Day - Charley Crockett

- Charley Crockett American Romance - Lukas Nelson

- Lukas Nelson Oh What A Beautiful World - Willie Nelson

- Willie Nelson Hard Headed Woman - Margo Price

- Margo Price Ain't in it for my health - Zach Top

Mejor álbum country contemporáneo

Patterns - Kelsea Ballerini

- Kelsea Ballerini Snipe Hunter - Tyler Childers

- Tyler Childers Evangeline vs. The Machine - Eric Church

- Eric Church Beautifully Broken - Jelly Roll

Postcards from Texas - Miranda Lambert

Mejor interpretación de raíces americanas

LONELY AVENUE - Jon Batiste Featuring Randy Newman

- Jon Batiste Featuring Randy Newman Ancient Light - I'm With Her

- I'm With Her Crimson And Clay - Jason Isbell

- Jason Isbell Richmond On The James - Alison Krauss & Union Station

- Alison Krauss & Union Station Beautiful Strangers - Mavis Staples

Mejor interpretación americana

Boom - Sierra Hull

- Sierra Hull Poison In My Well - Maggie Rose & Grace Potter

- Maggie Rose & Grace Potter Godspeed - Mavis Staples

- Mavis Staples That's Gonna Leave A Mark - Molly Tuttle

- Molly Tuttle Horses - Jesse Welles

Mejor canción de raíces americanas

Ancient Light - I'm With Her

BIG MONEY - Jon Batiste

- Jon Batiste Foxes In The Snow - Jason Isbell

- Jason Isbell Middle - Jesse Welles

- Jesse Welles Spitfire - Sierra Hull

Mejor álbum americano

BIG MONEY - Jon Batiste

Bloom - Larkin Poe

- Larkin Poe Last Leaf On The Tree - Willie Nelson

- Willie Nelson So Long Little Miss Sunshine - Molly Tuttle

- Molly Tuttle Middle - Jesse Welles

Mejor álbum de bluegrass

Carter & Cleveland - Michael Cleveland & Jason Carter

- Michael Cleveland & Jason Carter A Tip Toe High Wire - Sierra Hull

- Sierra Hull Arcadia - Alison Krauss & Union Station

- Alison Krauss & Union Station Outrun - The Steeldrivers

- The Steeldrivers Highway Prayers - Billy Strings

Mejor álbum de blues tradicional

Ain’t Done With The Blues - Buddy Guy

Room On The Porch - Taj Mahal & Keb' Mo'

- Taj Mahal & Keb' Mo' One Hour Mama: The Blues Of Victoria Spivey - Maria Muldaur

- Maria Muldaur Look Out Highway - Charlie Musselwhite

- Charlie Musselwhite Young Fashioned Ways - Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush

Mejor álbum de blues contemporáneo

Breakthrough- Joe Bonamassa

Joe Bonamassa Paper Doll - Samantha Fish

- Samantha Fish A Tribute To LJK - Eric Gales

- Eric Gales Preacher Kids - Robert Randolph

Family - Southern Avenue

Mejor álbum folk

What Did The Blackbird Say To The Crow - Rhiannon Giddens & Justin Robinson

- Rhiannon Giddens & Justin Robinson Crown Of Roses - Patty Griffin

- Patty Griffin Wild And Clear And Blue - I'm With Her

Foxes In The Snow - Jason Isbell

- Jason Isbell Under The Powerlines April 24 – September 24 - Jesse Welles

Mejor álbum de música de raíces regionales

Live At Vaughan’s - Corey Henry & The Treme Funktet

- Corey Henry & The Treme Funktet For Fat Man - Preservation Brass & Preservation Hall Jazz Band

- Preservation Brass & Preservation Hall Jazz Band Church Of New Orleans - Kyle Roussel

- Kyle Roussel Second Line Sunday - Trombone Shorty And New Breed Brass Band

- Trombone Shorty And New Breed Brass Band A Tribute To The King Of Zydeco - (Varios artistas)

Mejor interpretación/canción gospel

Do It Again - Kirk Franklin

- Kirk Franklin Church - John Legend y Tasha Cobbs Leonard

- John Legend y Tasha Cobbs Leonard Still Live - Jonathan McReynolds & Jamal Roberts

- Jonathan McReynolds & Jamal Roberts Amen - Pastor Mike Jr

- Pastor Mike Jr Come Jesus Come - CeCe Winans ft Shirley Caesar

Mejor interpretación/canción de música cristiana

I Know A Name

YOUR WAY'S BETTER

Hard Fought Hallelujah

Headphones

Amazing

Mejor álbum gospel

Sunny Days - Yolanda Adams

- Yolanda Adams Tasha - Tasha Cobbs Leonard

- Tasha Cobbs Leonard Live Breathe Fight - Tamela Mann

- Tamela Mann Only On The Road Live - Tye Tribbett

- Tye Tribbett Heart Of Mine - Darrel Walls, PJ Morton

Mejor álbum de música cristiana cotemporánea

CHILD OF GOD II - Forrest Frank

- Forrest Frank Coritos Vol. 1 - Israel & New Breed

King Of Hearts - Brandon Lake

- Brandon Lake Reconstruction - Lecrae

- Lecrae Let The Church Sing - Tauren Wells

Mejor álbum de raíces gospel

I Will Not Be Moved (Live) - The Brooklyn Tabernacle Choir

- The Brooklyn Tabernacle Choir Then Came The Morning - Gaither Vocal Band

- Gaither Vocal Band Praise & Worship: More Than A Hollow Hallelujah - The Isaacs

The Isaacs Good Answers - Karen Peck & New River

- Karen Peck & New River Back To My Roots - Candi Staton

Mejor álbum pop latino

Cosa Nuestra - Rauw Alejandro

- Rauw Alejandro BOGOTÁ DELUXE - Andrés Cepeda

- Andrés Cepeda Tropicoqueta - KAROL G

- KAROL G Cancionera - Natalia Lafourcade

¿Y ahora qué? - Alejandro Sanz

Mejor álbum de música urbana

DeBÍ TiRAR Más FOTos - Bad Bunny

Mixteip - J Balvin

- J Balvin Ferxxo Vol X: Sagrado - Feid

- Feid Naiki - Nicki Nicole

- Nicki Nicole Eub Deluxe - Trueno

- Trueno Sinfónico (en vivo) - Yandel

Mejor álbum de latino de rock y de música alternativa

Genes Rebeldes - Aterciopelados

- Aterciopelados ASTROPICAL - Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL

- Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL PAPOTA - CA7RIEL & Paco Amoroso

ALGORHYTHM - Los Wizzards

- Los Wizzards Novela- Fito Paez

Mejor álbum de música mexicana

Mala Mía - Fuerza Regida, Grupo Frontera

- Fuerza Regida, Grupo Frontera Y lo que bien - Grupo Frontera

- Grupo Frontera Sin rodeos - Paola Jara

- Paola Jara Palabra de To's (Seca) - Carín León

Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía - Por la puerta grande (en vivo) - Bobby Pulido

Mejor álbum tropical

Fotografías - Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta

- Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta Raíces - Gloria Estefan

Clásicos 1.0 - Grupo Niche

- Grupo Niche Bingo - Alain Pérez

- Alain Pérez Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 - Gilberto Santa Rosa

Mejor interpretación de música global

EoO - Bad Bunny

Cantando en el Camino - Ciro Hurtado

- Ciro Hurtado JERUSALEMA - Angélique Kidjo

- Angélique Kidjo Inmigrante Y Que? - Yeisy Rojas

- Yeisy Rojas Shrini's Dream (Live) - Shakti

- Shakti Daybreak - Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar

Mejor interpretación de música africana

Love - Burna Boy

- Burna Boy With You - Davido ft Omah Lay

- Davido ft Omah Lay Hope & Love - Eddy Kenzo & Mehran Matin

- Eddy Kenzo & Mehran Matin Gimme Dat - Ayra Starr ft Wizkid

- Ayra Starr ft Wizkid Push 2 Start - Tyla

Mejor álbum de música global

Sounds Of Kumbha - Siddhant Bhatia

- Siddhant Bhatia No Sign of Weakness - Burna Boy

- Burna Boy Eclairer le monde - Light the World- Youssou N'Dour

- Light the World- Youssou N'Dour Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live) - Shakti

- Shakti Chapter III: We Return To Light - Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar

- Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar Caetano e Bethânia Ao Vivo - Caetano Veloso And Maria Bethânia

Mejor álbum reggae

Treasure Self Love - Lila Iké

- Lila Iké Heart & Soul - Vybz Kartel

- Vybz Kartel BLXXD & FYAH - Keznamdi

From Within - Mortimer

- Mortimer No Place Like Home - Jesse Royal

Mejor álbum de New Age, Ambient o Canto

Kuruvinda - Kirsten Agresta-Copely

- Kirsten Agresta-Copely According To The Moon - Cheryl B. Engelhardt, GEM, Dallas String Quartet

- Cheryl B. Engelhardt, GEM, Dallas String Quartet Into The Forest - Jahnavi Harrison

- Jahnavi Harrison NOMADICA - Carla Patullo Featuring The Scorchio Quartet & Tonality

- Carla Patullo Featuring The Scorchio Quartet & Tonality The Colors In My Mind - Chris Redding

Mejor álbum de música infantil

Ageless: 100 Years Young - Joanie Leeds & Joya

- Joanie Leeds & Joya Buddy's Magic Tree House - Mega Ran

- Mega Ran Harmony - FYÜTCH & Aura V

Herstory - Flor Bromley

- Flor Bromley The Music Of Tori And The Muses - Tori Amos

Mejor álbum de comedia

Drop Dead Years - Bill Burr

- Bill Burr PostMortem - Sarah Silverman

- Sarah Silverman Single Lady - Ali Wong

- Ali Wong What Had Happened Was… - Jamie Foxx

- Jamie Foxx Your Friend, Nate Bargatze - Nate Bargatze

Mejor grabación de audiolibro, narración y relato

Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story - Kathy Garver

- Kathy Garver Into The Uncut Grass - Trevor Noah

- Trevor Noah Lovely One: A Memoir - Ketanji Brown Jackson

- Ketanji Brown Jackson Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama - Dalai Lama

You Know It’s True: The Real Story Of Milli Vanilli - Fab Morvan

Mejor banda sonora recopilatoria para medios visuales

A Complete Unknown - Timothée Chalamet

- Timothée Chalamet F1® The Album - (Varios artistas)

- (Varios artistas) KPop Demon Hunters - (Varios artistas)

- (Varios artistas) Sinners - (Varios artistas)

Wicked - (Varios artistas)

Mejor banda sonora original para medios visuales (Incluye cine y televisión)

How To Train Your Dragon

Severance: Season 2

Sinners

Wicked

The Wild Robot

Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos

Avatar: Frontiers of Pandora - Secrets of the Spires - Pinar Toprak, composer

- Secrets of the Spires - Pinar Toprak, composer Helldivers 2 - Wilbert Roget, II, composer

- Wilbert Roget, II, composer Indiana Jones And The Great Circle - Gordy Haab, composer

- Gordy Haab, composer Star Wars Outlaws: Wild Card & A Pirate's Fortune - Cody Matthew Johnson & Wilbert Roget, II, composers

- Cody Matthew Johnson & Wilbert Roget, II, composers Sword of the Sea - Austin Wintory, composer

Mejor canción para obra visual

As live as you need me to be (de Tron: Ares )

(de ) Golden (de KPop Demon Hunters )

I lied to you (de Sinners )

(de ) Never too late (de Elton John: Never Too Late )

(de ) Pale, Pale Moon (de Sinners )

(de ) Sinners (de Sinners)

Mejor videoclip

Manchild - Sabrina Carpenter

- Sabrina Carpenter So Be It - Clipse

- Clipse Anxiety - Doechii

Love - OK Go

- OK Go Young Lion - Sade

Mejor película musical

Devo - Devo

- Devo Live at The Royal Albert Hall - Raye

- Raye Relentless - Diane Warren

- Diane Warren Music by John Williams - John Williams

Piece by piece - Pharrell Williams

Mejor grabación 'package'

And The Adjacent Possible - OK Go

- OK Go Balloonerism - Mac Miller

- Mac Miller Danse Macabre: De Luxe - Duran Duran

- Duran Duran Loud Is As - Tsunami

- Tsunami Sequoia - (Various Artists)

- (Various Artists) The Spins (Picture Disc Vinyl) - Mac Miller

- Mac Miller Tracks II: The Lost Albums - Bruce Springsteen

Mejor portada de álbum

CHROMAKOPIA - Tyler, The Creator

The Crux - Djo

- Djo Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny

- Bad Bunny Glory - Perfume Genius

- Perfume Genius moisturizer - Wet Leg

Mejores notas de álbum

Adios, Farewell, Goodbye, Good Luck, So Long: On Stage 1964-1974 - Buck Owens And His Buckaroos

- Buck Owens And His Buckaroos After The Last Sky - Anouar Brahem, Anja Lechner, Django Bates, Dave Holland

- Anouar Brahem, Anja Lechner, Django Bates, Dave Holland Árabe - Amanda Ekery

- Amanda Ekery The First Family: Live At Winchester Cathedral 1967 - Sly & The Family Stone

- Sly & The Family Stone A Ghost Is Born (20th Anniversary Deluxe Edition) - Wilco

- Wilco Miles '55: The Prestige Recordings - Miles Davis

Mejor álbum histórico

Joni Mitchell Archives - Volume 4: The Asylum Years (1976-1980) - Joni Mitchell

- Joni Mitchell The Making Of Five Leaves Left - Nick Drake

- Nick Drake Roots Rocking Zimbabwe - The Modern Sound Of Harare' Townships 1975-1980 (Analog Africa No.41) - Varios artistas

- Varios artistas Super Disco Pirata - De Tepito Para El Mundo 1965-1980 (Analog Africa No. 39) - Varios artistas

- Varios artistas You Can't Hip A Square: The Doc Pomus Songwriting Demos - Doc Pomus

Mejor álbum de ingeniería de sonido, no clásico

All Things Light - Cam

- Cam Arcadia - Alison Krauss & Union Station

- Alison Krauss & Union Station For Melancholy Brunettes (& sad women) - Japanese Breakfast

- Japanese Breakfast That Wasn't A Dream - Pino Palladino, Blake Mills

Mejor álbum de ingeniería, clásico

Cerrone: Don't Look Down - Sandbox Percussion

- Sandbox Percussion Eastman: Symphony No. 2; Tchaikovsky: Symphony No. 2 - Franz Welser-Möst & The Cleveland Orchestra

- Franz Welser-Möst & The Cleveland Orchestra Shostakovich: Lady Macbeth Of The Mtsensk District - Andris Nelsons, Kristine Opolais, Günther Groissböck, Peter Hoare, Brenden Gunnell & Boston Symphony Orchestra

- Andris Nelsons, Kristine Opolais, Günther Groissböck, Peter Hoare, Brenden Gunnell & Boston Symphony Orchestra Standard Stoppages - Third Coast Percussion

- Third Coast Percussion Yule - Trio Mediæval

Productor del año, clásico

Blanton Alspaugh

Sergei Kvitko

Morten Lindberg

Dmitriy Lipay

Elaine Martone

Mejor álbum de audio inmersivo

All American F***boy - Duckwrth

- Duckwrth Immersed - Justin Gray

- Justin Gray An Immersive Tribute To Astor Piazzolla (Live) - Varios artistas

- Varios artistas Tearjerkers - Tearjerkers

- Tearjerkers Yule - Trio Mediæval

Mejor composición instrumental

First Snow - Nordkraft Big Band, Remy Le Boeuf & Danielle Wertz

- Nordkraft Big Band, Remy Le Boeuf & Danielle Wertz Live Life This Day: Movement I - Miho Hazama, Danish Radio Big Band & Danish National Symphony Orchestra

- Miho Hazama, Danish Radio Big Band & Danish National Symphony Orchestra Lord, That's A Long Way - Sierra Hull

- Sierra Hull Opening - Zain Effendi

- Zain Effendi Train To Emerald City - John Powell & Stephen Schwartz

- John Powell & Stephen Schwartz Why You Here / Before The Sun Went Down - Ludwig Göransson Featuring Miles Caton

Mejor arreglo, instrumental o a capella

Be Okay - Cynthia Erivo

- Cynthia Erivo A Child Is Born - Nordkraft Big Band & Remy Le Boeuf

- Nordkraft Big Band & Remy Le Boeuf Fight On - The Westerlies

- The Westerlies Super Mario Praise Break - The 8-Bit Big Band

Mejor arreglo, instrumentos y voces

Big Fish - Nate Smith Featuring säje

- Nate Smith Featuring säje How Did She Look? - Seth MacFarlane

- Seth MacFarlane Keep An Eye On Summer - Jacob Collier

- Jacob Collier Something In The Water (Acoustic-Ish ) - Lawrence

) - Lawrence What A Wonderful World - Cody Fry

Mejor interpretación orquestral

Coleridge-Taylor: Toussaint L’Ouverture; Ballade Op. 4; Suites From '24 Negro Melodies - Orquesta Filarmónica Nacional

- Orquesta Filarmónica Nacional Messiaen: Turangalîla-Symphonie - Orquesta Sinfónica de Boston

- Orquesta Sinfónica de Boston Ravel: Boléro, M. 81 - Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela

- Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela Still & Bonds - Osquesta de Filadelfia

- Osquesta de Filadelfia Stravinsky: Symphony In Three Movements - Orquesta Sinfónica de San Francisco

Mejor grabación de ópera

Heggie: Intelligence - Houston Grand Opera; Gene Scheer

- Houston Grand Opera; Gene Scheer Huang Ruo: An American Soldier - American Composers Orchestra; David Henry Hwang

- American Composers Orchestra; David Henry Hwang Kouyoumdjian: Adoration - Silvana Quartet; The Choir Of Trinity Wall Street

- Silvana Quartet; The Choir Of Trinity Wall Street O'Halloran: Trade & Mary Motorhead - Irish National Opera Orchestra; Mark O’Halloran

- Irish National Opera Orchestra; Mark O’Halloran Tesori: Grounded - The Metropolitan Opera Orchestra; The Metropolitan Opera Chorus; George Brant

Mejor interpretación coral

Advena - Liturgies For A Broken World - Simon Barrad, Emily Yocum Black & Michael Hawes; Conspirare

- Simon Barrad, Emily Yocum Black & Michael Hawes; Conspirare Childs: In The Arms Of The Beloved - Billy Childs, Dan Chmielinski, Christian Euman, Larry Koonse, Lyris Quartet, Anne Akiko Meyers, Carol Robbins & Luciana Souza; Los Angeles Master Chorale

- Billy Childs, Dan Chmielinski, Christian Euman, Larry Koonse, Lyris Quartet, Anne Akiko Meyers, Carol Robbins & Luciana Souza; Los Angeles Master Chorale Lang: Poor Hymnal - Steven Bradshaw, Michael Hawes, Lauren Kelly, Rebecca Siler & Elisa Sutherland; The Crossing

- Steven Bradshaw, Michael Hawes, Lauren Kelly, Rebecca Siler & Elisa Sutherland; The Crossing Ortiz: Yanga - Los Angeles Philharmonic; Los Angeles Master Chorale

- Los Angeles Philharmonic; Los Angeles Master Chorale Requiem Of Light - Brian Giebler & Sangeeta Kaur; The Clarion Choir

Mejor interpretación de música de cámara/conjunto pequeño

Dennehy: Land Of Winter - Alan Pierson & Alarm Will Sound

- Alan Pierson & Alarm Will Sound La Mer - French Piano Trios - Neave Trio

- Neave Trio Lullabies For The Brokenhearted - Lili Haydn & Paul Cantelon

- Lili Haydn & Paul Cantelon Slavic Sessions - Yuja Wang; Andris Nelsons, conductor (Boston Symphony Orchestra)

- Yuja Wang; Andris Nelsons, conductor (Boston Symphony Orchestra) Standard Stoppages - Third Coast Percussion

Mejor solo instrumental clásico

Coleridge-Taylor: 3 Selections From '24 Negro Melodies ' - Orquesta Filarmónica Nacional

' - Orquesta Filarmónica Nacional Hope Orchestrated - Venezuela Strings Recording Ensemble

- Venezuela Strings Recording Ensemble Inheritances - Adam Tendler

- Adam Tendler Price: Piano Concerto In One Movement In D Minor - Orquesta de la Ópera de Malmö

- Orquesta de la Ópera de Malmö Shostakovich: The Cello Concertos - Orquesta Sinfónica de Boston

- Orquesta Sinfónica de Boston Shostakovich: The Piano Concertos; Solo Works -Orquesta Sinfónica de Boston

Mejor álbum vocal solista clásico

Alike - My Mother's Dream - Orquesta Nacional Sinfónica

- Orquesta Nacional Sinfónica Black Pierrot

In This Short Life

Kurtág: Kafka Fragments

Schubert Beatles - Rupert Boyd, Julia Bullock, Alex Levine, Andrew Owens, Rubén Rengel & Sam Weber

- Rupert Boyd, Julia Bullock, Alex Levine, Andrew Owens, Rubén Rengel & Sam Weber Telemann: Ino - Opera Arias For Soprano - Boston Early Music Festival Orchestra

Mejor compendio clásico

Cerrone: Don't Look Down

The Dunbar/Moore Sessions, Vol. II

Ortiz: Yanga

Seven Seasons

Tombeaux

Mejor composición clásica contemporánea