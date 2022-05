Lady Gaga se transforma en piloto para el videoclip de 'Hold my Hand', banda sonora de 'Top Gun: Maverick' con Tom Cruise

Lady Gaga en el vídeo de Hold My Hand // Youtube

La secuela de la mítica película Top Gun, estrenada en 1986, llega este 27 de mayo a los cines de Estados Unidos. Después de varios retrasos, la película protagonizada por Tom Cruise llegará a las pantallas tres años después de lo previsto.

Sea como fuere, Top Gun: Maverick cuenta con una banda sonora de categoría. Lady Gaga se ha puesto al servicio de los productores del film para crear una canción que forme parte de la banda sonora de esta nueva versión del clásico de aviación. Esa es Hold My Hand.

Producida por Lady Gaga junto a BloodPop y Benjamin Rice, el tema empieza como una balada y termina rompiendo de forma épica, muy acorde al estilo de los responsables de la música oficial de la película, Hardol Faltermeyer y Hans Zimmer.

Para el vídeo, Lady Gaga se transforma en piloto de aviación mientras se intercalan imágenes originales de la película, con Tom Cruise en el papel de Pete Maverick.

En la versión original de la película de 1986, la canción principal, Take My Breath Away, fue interpretada por Berlin. Además, la banda sonora de la primera aventura de Cruise ganó el Premio Oscar a la mejor canción original en el año 1987.

En sus redes sociales, la artista explica que ha escrito la letra no solo para Top Gun, sino también para "aquellas personas que sienten que nunca van a estar bien, o que sentimos que nunca vamos a estar bien" y añade: "Esta canción es una carta de amor durante y después de una época muy dura. Llevo mucho tiempo queriendo que la oigáis".