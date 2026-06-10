Lali da la sorpresa en sus conciertos en el River de Buenos Aires con Kylie Minogue como invitada especial

Lali consiguió llenar el River Plate por primera vez en su trayectoria, y lo ha hecho con dos conciertos. La argentina agotó las más de 160.000 entradas en tiempo récord, y a cambio la artista dio dos conciertos inolvidables.

Estos shows sirvieron para cerrar la gira que precedió a su álbum No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama, y además de la diva del pop argentino sobre el escenario se alzó una banda y un gran elenco de bailarines y actores.

El espectáculo, de más de tres horas de duración, recorrió un repertorio formado por canciones como LOKURA, Obsesión, SEXY, 2 Son 3, Disciplina y N5, y con invitados sorpresa.

Sin ningún tipo de previsión, Kylie Minogue irrumpió en uno de los shows de Lali. La artista australiana apareció por sorpresa sobre el escenario del Monumental en uno de los puntos más altos del concierto, desatando la euforia inmediata del público.

Su participación elevó la magnitud del evento a una dimensión internacional y se convirtió en una de las imágenes más comentadas del fin de semana. Junto a Lali interpretó dos himnos globales del pop, Can’t Get You Out Of My Head y Padam Padam, en un encuentro que cruzó generaciones, estilos y geografías dentro de una misma celebración.

Duki y Dillom, también invitados

Los dos conciertos especiales también se reforzaron con otras colaboraciones destacadas. DILLOM se sumó para interpretar 33, MIRANDA! apareció en Mejor Que Vos y DUKI participó en Plástico, generando algunos de los momentos más celebrados por los fans y reuniendo sobre el escenario a figuras clave de la escena argentina actual.

El show también dejó espacio para la emoción y la intimidad con canciones como Boomerang, Incondicional, Ego y No Hay Héroes, mientras que las inmediaciones del estadio reflejaban el fenómeno cultural con miles de fans celebrando una conexión que lleva más de una década en construcción.