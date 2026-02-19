Lana Del Rey disfruta con su marido en el videoclip 'casero' de 'White Feather Hawk Tail Deer Hunter'

White Feather Hawk Tail Deer Hunter es uno de los estrenos más esperados de Lana del Rey. La artista ha lanzado antes de su disco Stove este single oscuro con el mismo inicio que la canción Laura (1964), de Ella Fitzgerald.

Lo que no ha pasado desapercibido del tema es que podría ser parte de una película de terror, pues tanto la melodía como el tono y palabras utilizadas parecen indicar que algo no anda bien. Y ahora el estreno de su videoclip, que llega horas después del lanzamiento del single, relaja esa sensación perturbadora.

Un vídeo casero

Como un video casero en blanco y negro la cámara sigue a Lana del Rey en su casa mientras se mueve de un lado a otro, baila un poco mirando al objetivo y disfruta de la nieve que parece caer. La artista también tararea el tema como si de una filmación improvisada se tratara.

Sin perder la sonrisa en ningún momento, la cantante muestra distintos espacios de su casa de manera totalmente casual y entre la penumbra. En el videoclip aparece de manera fugaz su marido, Jeremy Dufrene.

De repente la escena vuelve al color, y deja ver a la artista metiendo la cabeza en el horno, riéndose y bailando junto a su marido, cocinando, bailando... Mientras se intercalan imágenes de clásicos de animación como Betty Boop.

Al final del videoclip Lana del Rey coge la cámara y agradece a su marido haberla grabado mientras le dice que lo ama, mientras enfoca a otros amigos presentes en la casa.

Una letra distinta a la sonoridad

White Feather Hawk Tail Deer Hunter es un single de contrastes. Al margen de los sonidos oscuros, la letra parece hablar de una relación con un hombre ideal para ella, quizás su marido, haciendo incluso algunas rimas ocurrentes o graciosas por su sonido: "Whoopsie-daisy, do you think it’s okay? / Whoopsie-daisy, deposition cocaine". y ahora con su videoclip se corrobora esta dedicatoria de amor.

Se trata de uno de los temas más experimentales de Lana Del Rey, un tema de estilo hablado que recuerda a A&W y en el que ha formado parte Drew Erickson para los arreglos de cuerda.

Letra de 'White Feather Hawk Tail Deer Hunter'

He's my white feather hawk tail deer hunter

Likes to keep me cool in the hot breeze summer

Likes to push me on this green John Deere mower

I know you wish you had a man like him, it's such a bummer

When I met him, like an arrow

Like a bird in the heart, like a sparrow

In the dark (Snap), snap, crackle, pop, tch

We're a match, he's just in my bone marrow

Everyone knows I had some trouble

But I'm home for the summer

And I wanted to know if I could use your stove

To cook somethin' up for you 'cause you are

Positively voodoo, everything that you do

Did you know exactly how magical you are?

Whoopsie-daisy, yoo-hoo, yelling, "I love you"

Out to my white feather hawk tail deer hunter

Take my hand off the stove, hun

Yelling, "Yoo-hoo, dinner's almost done"

Whoopsie-daisy, yoo-hoo, I imagine you do

Know how absolutely wonderful that you are

He's my white feather hawk tail deer hunter

Before I met him, Moorea boat over three summers

Now it's a ribbon 'round my neck, and it's cherry-colored

I've just been breaking, waitin' on a spirit hunter

I got a nicotine patch for the summer

Yeah, I'm a ghost, doesn't mean I feel nothin'

Put it on my ass, no tan lines, summer

I love my daddy, of course we're still together

Everyone knows I had some trouble

But it's been three summers

I know it's strange to see me cooking

For my husband

Positively voodoo, everything that you do

Did you know exactly how magical you are?

Whoopsie-daisy, yoo-hoo, yelling, "I love you"

Out to my white feather hawk tail deer hunter

Take my hand off the stove, hun

Yelling, "Yoo-hoo, dinner's almost done"

Whoopsie-daisy, yoo-hoo, I imagine you do

Know how absolutely bad I'm with an oven

Whoopsie-daisy, do you think it's okay?

Whoopsie-daisy, deposition cocaine

Yikes, like, maybe should've saved for a friend

Stick with baking, Daisy's very chagrined

Whoopsie-daisy, do you think it's okay?

Whoopsie-daisy, deposition cocaine

Yikes, like, maybe should've saved for a friend

Stick with baking, Daisy's very chagrined

(He's my white feather hawk tail deer hunter) Positively voodoo, everything that you do

(He's my white feather hawk tail deer hunter) Did you know exactly how magical you are?

(He's my white feather hawk tail deer hunter) Whoopsie-daisy, yoo-hoo, yelling, "I love you"

(I know you wish you had a man like him, it's such a bummer) Out to my white feather hawk tail deer hunter

(He's my white feather hawk tail deer hunter) Positively voodoo, everything that you do

(He's my white feather hawk tail deer hunter) Did you know exactly how magical you are?

(He's my white feather hawk tail deer hunter) Whoopsie-daisy, yoo-hoo, yelling, "I love you"

Out to my white feather hawk tail deer hunter