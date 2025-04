Leire Martínez se desahoga en 'Mi nombre', su primer single tras La Oreja de Van Gogh

Leire Martínez estrena Mi nombre, su esperado primer single en solitario. Después de una ruptura de lo más mediática con el grupo al que pertenecía como vocalista, La Oreja de Van Gogh, la cantante reivindica su propia identidad a través de esta canción que marca su nueva etapa musical.

Así, la artista se libera de ataduras para afrontar un momento crucial de su carrera. Y Mi nombre es el resultado de ese reto en el que explorar nuevos sonidos y estilos más próximos a su esencia artística.

Esta canción tan esperada por sus fans es el primer adelanto de su primer disco en solitario, con el que Leire promete sorprender y emocionar a todos sus seguidores.

Mi nombre, un reflejo de su evolución

Leire coge las riendas de su carrera musical con este primer capítulo de la nueva era, en el que refleja su evolución como artista, pero también como persona. Y es su dedicación y su pasión por la música lo que funciona como el motor principal de su trayectoria.

Este single recoge todo lo que la cantante quiere decir tras su separación de La Oreja de Van Gogh. De una manera catártica, la intérprete vuelca sus pensamientos en esta canción.

"Mi nombre tiene que ver con la etapa inicial de un proceso en el que las emociones están ligadas al enfado y a cierta decepción", expresa la autora. A su vez, puntualiza: "Sin olvidar que, al margen de cómo haya sido el final, también ha sido una experiencia maravillosa, una época plagada de recuerdos tremendos y de mucho amor".

Mi nombre es una canción reivindicativa, pero también sirve como una carta de presentación con efectos terapéuticos. "Quiero pasar página de este capítulo. y con este tema se cierra el círculo y me centro en mi propia música".

"Ahora se escucha mi propia voz, voy a hablar de lo que quiera y cuando quiera sin hacerlo en representación de nadie. No es un cambio radical porque he estado de acuerdo en muchas cosas que he interpretado, pero todo va a ser mucho más mío", se ha sincerado Leire.

La letra de 'Mi nombre' de Leire Martínez

Llegan las dudas

gritando que sí fue mi culpa

Están gritando palabras usando tu voz

Imaginando que van a escuchar mis disculpas

Rompiste todo cuando casi estaba perfecto

Y eres el miedo vestido tras cada canción

Siempre pensaste que yo guardaría el secreto

Pero solo dame tiempo

Para demostrar que yo

Nunca fui tuya

Búscate a alguien que me sustituya

Ya lo hiciste una vez

pero tú ya no podrás esconder más

dos caras y un nombre

Rompe

¿Dónde firmo para que te cobren

las mentiras que tan bien escondes?

Pero que te volverán

gritando mi nombre

No quiero oír nada más

ya conozco tus miedos

Aunque los disfraces

Detrás de ti puedo verlos

usando mi voz

Aunque tú los calles

Vete corriendo a encontrar

quien se crea tus cuentos

Que yo seguiré leyendo

hasta demostrar que no

Nunca fui tuya

Búscate a alguien que me sustituya

Ya lo hiciste una vez

pero tú ya no podrás esconder más

dos caras y un nombre

Rompe

¿Dónde firmo para que te cobren

las mentiras que tan bien escondes?

Pero que te volverán

Sabes que yo

aunque duela no voy a olvidar

esos años y siempre serás

bienvenido a este lugar

En el que nunca fui tuya

Búscate a alguien que me sustituya

Ya lo hiciste una vez

pero tú ya no podrás esconder más

dos caras y un nombre

Rompe

¿Dónde firmo para que te cobren

las mentiras que tan bien escondes?

Pero que te volverán

gritando mi nombre