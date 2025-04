Leire Martínez se abre en canal en la letra de 'Mi Nombre' y confirma el regreso de Amaia a La Oreja de Van Gogh

Leire Martínez no sustituyó a nadie en La Oreja de Van Goh porque ella es también LODVG. Pero la cantante ha querido usar esta expresión, muy extendida entre el público, para lanzar un dardo a los que fueron sus excompañeros durante 17 años.

Este viernes sale a la luz Mi Nombre, su primer tema como solista, antesala de un álbum que verá pronto la luz. "Solo dame tiempo para demostrar que yo nunca fui tuya / Búscate a alguien que me sustituya", canta la artista, que compuso el tema en la etapa inicial de su separación de La Oreja, cuando sus emociones estaban "muy ligadas al enfado y la decepción". Así lo recoge ABC, donde recalca que esta canción sirve de despedida a una etapa que también está plagada "de recuerdos tremendos y mucho amor".

"Quiero pasar página de ese capítulo, y con este tema se cierra el círculo y me centro en mi propia música", asegura sobre la canción, cuya letra deja caer la traición que aseguró vivir cuando no se le otorgaron los tiempos necesarios para contar su salida de la banda a su manera. "Ya lo hiciste una vez pero tú ya no podrás esconder más dos caras y un nombre / ¿Dónde firmo para que te cobren las mentiras que tan bien escondes? / Sabes que yo aunque duela no voy a olvidar esos años y siempre serás bienvenido a este lugar", canta, con esa última frase como referencia a El Último Vals, su tema con La Oreja de Van Gogh.

Tanto en la canción como en la vida real, Leire deja la puerta abierta a la reconciliación. "A nivel personal, creo que sí (se reencauzará la relación con mis excompañeros). Estoy convencida de que en algún momento ocurrirá, pero ahora todavía todo es muy reciente y necesitamos nuestro espacio", subraya a EFE.

"Me siento traicionada por el regreso de Amaia"

"No lo sabía, pero no soy tonta y lo sospechaba. Por esto sí me siento traicionada, pero ya está. Ellos siguen, yo no, ellos deciden", dice a El Mundo, confirmando que la vuelta de la exvocalista es real.

A ella no le guarda ningún rencor. "Amaia no tiene nada que ver con esto. Amaia a mí no me ha traicionado, yo con ella no tenía ningún acuerdo ni nada, ni a nivel emocional ni profesional. Lo tenía con los otros cuatro. Ni Amaia Montero me debe nada a mí n i yo le debo nada a ella y no me gusta el planteamiento de confrontación entre nosotras que mucha gente está dando. (...) Claro que me ha dolido lo que me han hecho, pero no invalida todo lo demás"