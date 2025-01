Amaia Montero publica una foto con sus compañeros de La Oreja de Van Gogh y los fans enloquecen

A estas alturas, cualquier movimiento que haga Amaia Montero en sus redes sociales es susceptible de ser analizado hasta el límite.

La salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh a mediados de octubre ha desatado un huracán de especulaciones sobre los motivos de esta separación y el posible regreso de la guipuzcoana como vocalista. Se contó que, visto el éxito de la reaparición de Montero en el Bernabéu con Karol G este verano, la banda y la artista habrían firmado una especie de concierto/reencuentro para este 2025. Algo que a Martínez no le habría encajado, ya que lleva siendo vocalista de la banda 17 años. "No me gusta que me ninguneen", dijo en una entrevista en Navarra Televisión antes de que saltase la bomba.

Con este contexto sobre la mesa, la noticia del regreso a la música de Amaia Montero este 2025 ha sacudido la industria. La cantante publicó a finales de octubre La Tormenta Perfecta, una canción grabada en Londres hace diez años que sirvió para abrir boca a los fans. Se comenta que está trabajando en un disco en solitario con Sony con música totalmente nueva e inédita.

Sea como sea, las fotos que Amaia publica en su cuenta de Instagram, donde roza el millón de seguidores, no hacen más que alimentar un posible regreso con sus excompañeros. Este miércoles, la artista publicaba una foto con Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde bajo el título 'Reservoir Dogs', que es una película de Tarantino del año 1992 que en la que criminales profesionales son contratados para robar en un almacén de diamantes, pero la policía aparece inesperadamente en el momento del atraco. Algunos miembros de la banda mueren en el enfrentamiento y otros logran huir.