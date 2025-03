Leire Martínez cambia de look para marcar el inicio de su carrera en solitario

Leire Martínez arranca una nueva etapa musical. Tras su salida de La Oreja de Van Gogh, rodeada de polémica y envuelta en muchas dudas, la cantante vasca de 45 años se prepara para lanzar su primer disco en solitario y ya tiene cerrados varios conciertos. Forma parte del cartel del Bigsound Festival y estará tanto en Valencia, en el mes de junio, como en Pontevedra, en julio.

Para el inicio de esta etapa, la cantante ha decidido estrenar nueva imagen y ha apostado por el rojo. Ha cambiado su habitual melena castaña por el tinte pelirrojo.

"Nuevos comienzos, nueva etapa, nuevo look… 👩🏼‍🦰❤️", ha escrito en sus redes sociales al compartir varias imágenes de su estilismo del peluquero José García.

Un primer álbum muy personal

Leire Martínez estrena la imagen mientras prepara su primer álbum de estudio junto al productor Kasem Fahmi, que ha trabajado con artistas como David Bisbal, Natalia Lacunza, Ana Guerra, Marlena o Maikel Delacalle, y otros profesionales, como el cantante gallego Andrés Suárez o el saxofonista Miguel Sueiras.

"Estoy componiendo un disco y estoy escribiendo historias que tienen que ver conmigo. Por lo tanto, hablaré de mí. Yo no tengo inconveniente ni problema en hablar de mi vida, pero cuando yo decida hacerlo. No quiero que influyan en mí factores externos, ni inseguridades. Quiero hablar desde un lugar donde yo me encuentre cómoda, desde donde yo crea que estoy siendo justa, primero conmigo y después con el resto", explicó en la revista Semana sobre este proyecto que no tiene fecha de lanzamiento, aunque se espera que salga antes de que vuelva a subirse al escenario.