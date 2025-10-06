Benidorm Fest 2026: esta es la fecha con la que conoceremos a los candidatos del festival

Ya tenemos cita para conocer a los candidatos del Benidorm Fest 2026: será el próximo jueves 9 de octubre a las 16:30 cuando conozcamos a los candidatos.

En un principio, esta selección constará de 16 candidatos que podrían ampliarse a 20, "en caso de que las candidaturas tengan un alto nivel de calidad musical" según el ente público. Todo ello, después de una recepción de 870 canciones.

En lo que respecta a las canciones, sabemos que se conocerán el próximo 18 de diciembre, según contó César Vallejo, jefe de la delegación española en Eurovisión, durante el congreso de OGAE Spain según recoge ESC Plus.

¿Cuándo se celebrará el Benidorm Fest 2026?

El festival alicantino se celebrará los días 10, 12 y 14 de febrero. Esta nueva edición cuenta con varias novedades, entre ellas, un premio de 150.000 euros para la candidatura ganadora (100.000 euros para los intérpretes y 50.000 para los autores de la canción).

Un certamen que no interfiere en la participación o ausencia de España en el festival. Recordemos que RTVE expresó que se retiraría del festival en caso de que Israel tome parte del certamen en su próxima edición.

La participación del país hebreo en el certamen está prevista que se conozca de forma oficial en noviembre tras una votación de los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión que decidirán si Israel estará en Viena en 2026.