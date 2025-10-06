Viva Suecia abraza el rock clásico en 'Mala Prensa', nuevo adelanto de 'Hecho en tiempos de paz'
Ya no queda nada para poder escuchar Hecho en tiempos de paz, el quinto álbum de estudio de Viva Suecia que llega el viernes 17 de octubre, aunque antes podremos disfrutar de Mala Prensa. La banda de Murcia lanza este viernes la primera canción del disco, del que ya hemos podido escuchar otros cuatro temas.
Qué ganas de que llegue el viernes 17 de octubre y escuchar al fin Hecho en tiempos de paz, el nuevo disco de Viva Suecia. Y qué ganas también de que llegue este viernes 10 para tener disponible Mala Prensa, primera canción del álbum que se adelanta al lanzamiento y estará disponible una semana antes.
Rafa, Fernando, Jess y Alberto rompen esquemas con este single que desprende el espíritu del rock clásico y que invita a bailar desde los primeros acordes. "Somos hijos del amor, de la clase liberal, casi no te afecta lo que no te puede matar. Eso también va a pasar. Ya no tienes 22. Ahora sabes la verdad, mucha mala prensa, pero buena publicidad", dice la canción en el adelanto compartido en redes sociales.
"CONMIGO SIEMPRE PUEDES CONTAR 🫵", dice el comentario que acompaña al fragmento del videoclip compartido en redes sociales, con una estética que mezcla realidad con dibujos y que recuerda a videoclips animados de los años 80 y 90.
El tracklist de 'Hecho en tiempos de paz'
Mala Prensa es la primera canción de Hecho en tiempos de paz y el sexto adelanto del disco, que tendremos al fin disponible
- Mala Prensa
- Sangre (ft. Siloé)
- Fuimos felices aquí
- Querer
- Tú y yo contra los demás (ft. *******)
- Los afortunados
- Dolor y gloria
- Una bandera que nos sirva a los dos
- Gente normal
- Deja encendida una luz
- Melancolía (ft. ******)