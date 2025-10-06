Viva Suecia abraza el rock clásico en 'Mala Prensa', nuevo adelanto de 'Hecho en tiempos de paz'

Qué ganas de que llegue el viernes 17 de octubre y escuchar al fin Hecho en tiempos de paz, el nuevo disco de Viva Suecia. Y qué ganas también de que llegue este viernes 10 para tener disponible Mala Prensa, primera canción del álbum que se adelanta al lanzamiento y estará disponible una semana antes.

Rafa, Fernando, Jess y Alberto rompen esquemas con este single que desprende el espíritu del rock clásico y que invita a bailar desde los primeros acordes. "Somos hijos del amor, de la clase liberal, casi no te afecta lo que no te puede matar. Eso también va a pasar. Ya no tienes 22. Ahora sabes la verdad, mucha mala prensa, pero buena publicidad", dice la canción en el adelanto compartido en redes sociales.

"CONMIGO SIEMPRE PUEDES CONTAR 🫵", dice el comentario que acompaña al fragmento del videoclip compartido en redes sociales, con una estética que mezcla realidad con dibujos y que recuerda a videoclips animados de los años 80 y 90.

El tracklist de 'Hecho en tiempos de paz'

Mala Prensa es la primera canción de Hecho en tiempos de paz y el sexto adelanto del disco, que tendremos al fin disponible