Leiva publica 'Memoria', la canción original de la serie 'Infamia', con los coros de Patricia Lázaro

Con Memoria, Leiva firma otra canción original para un proyecto audiovisual, que, en este caso, se trata de la serie Infamia, protagonizada por Susana Abaitua y bajo la dirección de Agustina Macri y Beatriz Sanchís. La historia es un thriller que cuenta la desaparición de dos niñas hace 20 años.

Memoria está compuesta y producida por Leiva, que también toca la guitarra acústica, el bajo y la guitarra eléctrica. Además, el tema cuenta con los coros de Patricia Lázaro —una cantante que ha salido de gira con Leiva— y el órgano y el piano de César Pop. La letra parece estar dirigida al personaje protagonista, la abogada Emma Cruz: "Las manos seguirán manchadas / Pero sigues con la misión / [...] / Ya he visto suficiente / Que Dios reparte suerte / Ahí fuera".

Leiva, compositor consagrado para películas y series

La publicación de Memoria recoge el guante de Hasta que me quede sin voz, la canción original de la película documental homónima, cuyo estreno tuvo lugar a finales de 2025 y por la que Leiva está doblemente nominado a los Latin Grammy 2026.

La relación del artista madrileño con el mundo del cine viene de largo. Más que reseñables son los trabajos que le han hecho ganar dos premios Goya a Mejor canción original: en 2018 por La Llamada (Los Javis), y en 2023 por Sintiéndolo mucho (Fernando León de Aranoa), junto a Joaquín Sabina.

Pero en su haber cuenta con muy diversas composiciones y producciones para obras audiovisuales: la BSO de la película Todo lo que tú quieras dirigida por Achero Mañas (2010); Nunca debiste cruzar el Mississippi para la serie de Los Javis Veneno (2020); la BSO del documental Crossroads: el viaje circular de Boa Mistura, dirigido por Dan Barreri (2023); la canción El bandido Medina de la serie de Jorge Ponce y Javi Valera (2024); y, en 2025, Hasta que me quede sin voz, canción original de la película documental de título homónimo (dirigida por Mario Forniés y Lucas Nolla).

Letra completa de 'Memoria', de Leiva

Cuando tiembla la mirada

Y no hay nada bajo control

Decides esquivar tu alma

En un acto de redención

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Ha llegado la mañana

Y te ahogas en tu habitación

Las manos seguirán manchadas

Pero sigues con la misión

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Irte de vacío no aparece en tus planes

Hazlo

Traiciónate una vez más

Aún hay tiempo

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Ahora claramente se te fue de las manos

Hazlo

Solo es un grito más

En el desierto

-

Revuelve en tu memoria

De luces y de sombras

He visto suficiente

Que Dios reparta suerte

Ahí fuera

-

Ha sonado la campana

Y te lo sigues preguntando

Estaba ahí desde el principio

Pero no querías verlo

-

Es una guerra sucia

Ya no vas a cuestionártelo

Te sientas en el precipicio

Y ya no sientes vértigo

-

Irte de vacío

No aparece en tus planes

Hazlo

Traiciónate

Una vez más

Aún hay tiempo

-

Ahora claramente

Se te fue de las manos

Hazlo

Solo es un grito más

En el desierto

-

Revuelve en tu memoria

De luces y de sombras

Ya he visto suficiente

Que Dios reparte suerte

Ahí fuera

-

Revuelve en tu memoria

De luces y de sombras

Ya he visto suficiente

Que Dios reparta suerte

Ahí fuera

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Fuente: azlyrics.com