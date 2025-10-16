Letra y significado de 'Hasta que me quede sin voz', la canción del documental de Leiva
Hasta que me quede sin voz pertenece a la nueva película documental que llega el 17 de octubre. Por el momento, ya sabemos como suena este tema que viste a la perfección esta obra audiovisual.
Reseña de 'Hasta que me quede sin voz'
De qué va y dónde ver 'Hasta que me quede sin voz'
Con su película documental, Leiva también abre paso a una nueva canción: Hasta que me quede sin voz, el tema homónimo que forma parte de la banda sonora del documental.
Para entender la magnitud de este tema, hay que saber de qué trata este documental. La película documental de Leiva representa los altibajos del artista al que nos acercamos a su lado más personal. Sin embargo, para emprender este proyecto, sus amigos Egoitz y Mario le tuvieron que convencer. "La verdad, estuve escurriéndome como una culebra una temporada larga", expresó el artista de Lady Madrid en sus redes sociales.
"Por un lado, me parecía aterrador convivir con cámaras, y, por otro, y más importante, nunca he sentido genuinamente que hubiera una historia interesante. Esto último lo sigo pensando", añade. La canción homónima del documental nace después de que Leiva fuese intervenido de la voz y no aparece hasta los créditos.
Hasta que me quede sin voz se presenta como una declaración honesta sobre su visión de un mundo superficial y sobre la necesidad de cuidarse mejor: "He andado desquiciado de más / Dándome la espalda / Siempre esas voces, esas voces fantasma / Creo que tengo que frenar / Tomarlo con calma", dice la letra.
Letra de 'Hasta que me quede sin voz'
Extraño tanto nuestros años salvajes
Tumbados en la tempestad
Ahora sólo vivo envuelto en orgías de selfies
Revirtiendo depresiones post gira
Sorteando la hiperrealidad
Empachado de homicidas chiflados en Netflix
No he dormido de un tirón desde hace meses
Mi cuestión con el alcohol crece
Será que necesito ayuda
Lo he pensado varias veces
Siempre hay una buena excusa
Y no me convence
Serial Killers, masa madre
Tik toks y su puta madre
El mundo de hoy no me pertenece
Sólo es una suerte de manicomio mío
Lo que alcanzo a ver con un solo ojo
Es suficiente realidad
Insaciable mundo herido de egos y odios
Mira los buitres esquilmando el negocio
A mí todo me suena igual
Un algoritmo acelerando el latido causando destrozos
Los neones nunca son lo que parecen
Mi terror antes del show crece
Será que rozo la locura
Lo he pensado varias veces
Son mis picos de amargura y cuentas pendientes
Serial Killers, masa madre
Tik toks y su puta madre
El mundo de hoy no me pertenece
Sólo es una suerte de manicomio mío
Siempre esas voces, esas voces-fantasma
He andado desquiciado de más
Dándome la espalda
Siempre esas voces, esas voces fantasma
Creo que tengo que frenar
Tomarlo con calma
Siempre esas voces, esas voces fantasma
¿De qué trata el documental 'Hasta que me quede sin voz'?
El documental plasma la historia de Leiva, donde muestra su lado más personal entre consultas médicas, comidas familiares, ocio con los amigos... una serie de registros que hace que el espectador empatice con el artista quien expresa sus emociones ante la fama y la necesidad de exprimir la vida o la responsabilidad laboral. Todo ello, con una serie de grabaciones que comenzaron desde finales de 2023 y que narran su propia historia a través de voz en off.
"A pesar de esa distorsión sobre la vida de un músico, mi vida es lo que sucede entre concierto y concierto, y los conciertos duran muy poco. Mis miserias son las mismas que las de todo el mundo, y aquí se retratan", contó el artista en el Festival de San Sebastián.
Su lesión en las cuerdas vocales o el momento en el que casi muere con 13 años a causa de una pistola hacia su ojo se muestran como grandes episodios en la vida del cantante, donde el espectador podrá conocerle más de cerca.