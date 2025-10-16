Letra y significado de 'Hasta que me quede sin voz', la canción del documental de Leiva

Letra y significado de 'Hasta que me quede sin voz', la banda sonora del documental de Leiva | YouTube Leiva

Con su película documental, Leiva también abre paso a una nueva canción: Hasta que me quede sin voz, el tema homónimo que forma parte de la banda sonora del documental.

Para entender la magnitud de este tema, hay que saber de qué trata este documental. La película documental de Leiva representa los altibajos del artista al que nos acercamos a su lado más personal. Sin embargo, para emprender este proyecto, sus amigos Egoitz y Mario le tuvieron que convencer. "La verdad, estuve escurriéndome como una culebra una temporada larga", expresó el artista de Lady Madrid en sus redes sociales.

"Por un lado, me parecía aterrador convivir con cámaras, y, por otro, y más importante, nunca he sentido genuinamente que hubiera una historia interesante. Esto último lo sigo pensando", añade. La canción homónima del documental nace después de que Leiva fuese intervenido de la voz y no aparece hasta los créditos.

Hasta que me quede sin voz se presenta como una declaración honesta sobre su visión de un mundo superficial y sobre la necesidad de cuidarse mejor: "He andado desquiciado de más / Dándome la espalda / Siempre esas voces, esas voces fantasma / Creo que tengo que frenar / Tomarlo con calma", dice la letra.

Letra de 'Hasta que me quede sin voz'

Extraño tanto nuestros años salvajes

Tumbados en la tempestad

Ahora sólo vivo envuelto en orgías de selfies

Revirtiendo depresiones post gira

Sorteando la hiperrealidad

Empachado de homicidas chiflados en Netflix

No he dormido de un tirón desde hace meses

Mi cuestión con el alcohol crece

Será que necesito ayuda

Lo he pensado varias veces

Siempre hay una buena excusa

Y no me convence

Serial Killers, masa madre

Tik toks y su puta madre

El mundo de hoy no me pertenece

Sólo es una suerte de manicomio mío

Lo que alcanzo a ver con un solo ojo

Es suficiente realidad

Insaciable mundo herido de egos y odios

Mira los buitres esquilmando el negocio

A mí todo me suena igual

Un algoritmo acelerando el latido causando destrozos

Los neones nunca son lo que parecen

Mi terror antes del show crece

Será que rozo la locura

Lo he pensado varias veces

Son mis picos de amargura y cuentas pendientes

Serial Killers, masa madre

Tik toks y su puta madre

El mundo de hoy no me pertenece

Sólo es una suerte de manicomio mío

Siempre esas voces, esas voces-fantasma

He andado desquiciado de más

Dándome la espalda

Siempre esas voces, esas voces fantasma

Creo que tengo que frenar

Tomarlo con calma

Siempre esas voces, esas voces fantasma

¿De qué trata el documental 'Hasta que me quede sin voz'?

El documental plasma la historia de Leiva, donde muestra su lado más personal entre consultas médicas, comidas familiares, ocio con los amigos... una serie de registros que hace que el espectador empatice con el artista quien expresa sus emociones ante la fama y la necesidad de exprimir la vida o la responsabilidad laboral. Todo ello, con una serie de grabaciones que comenzaron desde finales de 2023 y que narran su propia historia a través de voz en off.

"A pesar de esa distorsión sobre la vida de un músico, mi vida es lo que sucede entre concierto y concierto, y los conciertos duran muy poco. Mis miserias son las mismas que las de todo el mundo, y aquí se retratan", contó el artista en el Festival de San Sebastián.

Su lesión en las cuerdas vocales o el momento en el que casi muere con 13 años a causa de una pistola hacia su ojo se muestran como grandes episodios en la vida del cantante, donde el espectador podrá conocerle más de cerca.