Leiva se tomará dos años de descanso de los escenarios: "La vida en gira no es la vida real"

El Tour Gigante de Leiva continúa su recorrido por España hasta el 20 de septiembre de 2026, cuando el artista cerrará la gira en el Movistar Arena de Madrid. En este recinto actuará cuatro veces ese mes para despedirse del público antes de tomarse un descanso de los escenarios, tal y como ha revelado este martes 26 de mayo en la alfombra roja de los Premios de la Academia de la Música.

Cuando termine su gira, Leiva se olvidará de los conciertos durante dos años, algo ya habitual en su carrera. "Siempre paro un par de años. Ahora mismo estoy grabando mi disco nuevo", ha reconocido ante los micrófonos de Gtres y Europa Press.

"La vida real es la de casa y esa la he descuidado mucho"

El objetivo del madrileño es priorizar su vida personal: "Me ha costado mucho identificarlo, pero con los años uno va entendiendo que la vida en gira no es la vida real. La vida real es la de casa y esa la he descuidado mucho y no le he prestado nunca mucha atención. Ahora ya he cumplido 46 y yo creo que me toca poder estar en mi casa", ha admitido.

Esto se suma a la lesión irreversible que sufre Leiva en sus cuerdas vocales, la cual le obliga a meterse en quirófano antes de salir de gira. "Pensar que me tengo que operar en cada gira reduce la espontaneidad. Sacar la voz es un esfuerzo. Esa espiral de preocupación me tiene muy atrapado. [...] Voy perdiendo voz, precisión y aguante con los años. En un punto, la continuidad de mi carrera está en riesgo", dijo en su documental Hasta que me quede sin voz (2025).

Las palabras de Leiva a su familia en los Premios de la Academia de la Música

Leiva defiende su vida personal por encima de los focos y la fama. Así lo ha demostrado en los Premios de la Academia de la Música al recoger el premio a Mejor canción BSO por Hasta que me quede sin voz. En su discurso, el cantante ha recordado que el año pasado ingresaron a su madre el día de estos premios.

"Hoy han ingresado a mi padre por un problema cardiaco de no mucha gravedad, pero si pudiera elegir, elegiría no estar nominado y tener a mis papás en casa sanos", ha lanzado el artista, que finalmente ha conseguido cuatro trofeos: Mejor canción pop/rock, Mejor canción BSO, Mejor diseño de álbum y Mejor gira.