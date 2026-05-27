Los Premios de la Academia de la Música coronan a Rosalía y Leiva y emocionan con Joan Manuel Serrat

La III edición de los Premios de la Academia de la Música se han vuelto a abrir paso desde el Palacio Municipal de IFEMA MADRID para poner en valor el talento nacional. Y, como no podía ser de otra manera, la gala celebrada este 26 de mayo ha estado inundada de música en todas sus formas.

Una banda envidiable ha abierto la ceremonia de premios, que ha comenzado con homenaje a Extremoduro por el reciente fallecimiento de Robe Iniesta. Así, Fito Robles de Siloé ha levantado el público al ritmo de Ama, ama, ama y ensancha el alma, y el midley ha continuado con el guitarrista flamenco Riqueni y a la voz de Lela Soto al ritmo de Standby.

Walls ha irrumpido para darle el toque rock con la canción de Robe Nada que perder. Y Xoel López se ha unido al homenaje interpretando su versión de Dulce introducción al caos.

La maestra de ceremonias Leonor Waitling ha querido empezar la gala pidiendo un bonito aplauso para Robe Iniesta, y no ha tardado en reivindicar esta gala, "para celebrar y recordar lo complicado que sería vivir sin música, sin músicos y sin los que escuchan y aplauden".

Actuaciones musicales con Amaral y Ultraligera

Entre premio y premio las actuaciones musicales han reivindicado con fuerza la música nacional, y Amaral se ha rodeado de un cuarteto de cuerda y una banda sobre el escenario madrileño para interpretar su hit Dolce Vita. Ultraligera también ha insistido en levantarse y luchar en directo al son de Levántate y lucha de Ilegales.

Las bonitas palabras de Leiva a su familia

La ceremonia ha estado llena de momentos emotivos, como el del discurso de Alba Flores al ganar a Mejor videoclip por Flores para Antonio. "Me preguntaba cómo habría sido su reacción, creo que se habría sentido entre colegas y me parece bonito recogerlo en su nombre", ha compartido.

Fito cabrales también ha reivindicado la música en directo como veterano que es al recoger el galardón a Mejor álbum rock con El monte de los aullidos. Por su parte, Leiva ha recogido el premio a Mejor canción BSO con Hasta que me quede sin voz, y ha recordado cómo el año pasado ingresaron a su madre el día de estos premios. "Hoy han ingresado a mi padre por un problema cardiaco de no mucha gravedad, pero si pudiera elegir elegiría no estar nominado y tener a mis papás en casa sanos", ha lanzado el artista.

El intérprete de Lady Madrid se ha alzado finalmente con cuatro trofeos. Por otro lado, una de las artistas emergentes más galardonadas ha sido Lia Kali, que se ha impuesto también en cuatro categorías gracias a su álbum Kaelis.

La directora de la Academia, Sole Jiménez, ha dedicado su discurso anual a que la Inteligencia Artificial nunca podrá sustituir a la música "nacida del alma". Y también ha habido espacio para los talentos de la música que ya no están, con un bonito homenaje en imágenes y música en directo.

El premio de Honor a Joan Manuel Serrat

Joan Manuel Serrat ha sido el artista en recibir el primer Premio de Honor de los Premios de la Academia de la Música en España, y qué mejor manera de honrarlo que con una actuación musical al son de Romance de Curro el Palmo en la voz de Andrés Suárez.

"Es un premio a la supervivencia, sobre todo"

El maestro ha dedicado unas bonitas palabras al recoger este reconocimiento. "No me lo esperaba", ha comenzado, con humor. Tras darle las gracias a la Academia de la Música, : "Es un premio a la supervivencia, sobre todo. Suele llegar en una edad avanzada como corresponde, pero preferiría que me dieran el Premio a Artista revelación, pero las cosas han seguido este camino", ha compartido el catalán.

El artista ha repasado sus comienzos y ha compartido anécdotas al crecer en una "familia cantarina", y ha agradecido que "después de 60 años de oficio" se haya podido permitir dejar los escenarios para "no dejar escapar las cosas que tenía a su alrededor". "gracias a ustedes he podido tener una vida maravillosa que jamás habría imaginado a los 20 años", ha agradecido Serrat finalmente a sus fans.

Rosalía, ganadora de la gala pese a su ausencia

Rosalía ha sido la digna ganadora de los Premios de la Academia de la Música en España pese a no haber asistido a la gala. La catalana se ha alzado en las ocho categorías en las que estaba nominada, entre las que destacan Artista del Año, Álbum del Año por LUX y Canción del Año por La Perla.