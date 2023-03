Lele Pons: su vínculo con Chayanne, su lapsus con Aitana y su lujosa boda con Guaynaa

Lele Pons es una de las estrellas venezolanas más importantes del momento. Su extensa trayectoria va más allá del mundo de las redes sociales, teniendo en cuenta que también es modelo, cantante e incluso presentadora. Después de una larga lista de proyectos, la artista presenta su nuevo disco Capitulaciones, que ha grabado mano a mano con su pareja, el trapero Guaynaa.

Lele Pons // Getty

Eleonora Pons (1996), su nombre real, nació en Caracas (Venezuela), aunque con cinco años se mudó a Miami, donde vivió hasta 2015 y se trasladó a Los Ángeles. Su primer contacto con las redes sociales tuvo lugar en 2014 cuando una amiga la convenció para crearse una cuenta en Vine. Los videos humorísticos que subía se hicieron muy virales y fue la primera y única persona en alcanzar las 1.000 millones de reproducciones.

Más allá de una increíble carrera en las redes sociales, se metió en el mundillo de la música en 2018 con el tema Dicen. Después de este han llegado muchos otros como Celoso, Bloqueo, Vete Pa La o Piketona, entre otras.

El olvido del nombre de Aitana

Pero una de las canciones que se hizo muy viral por la historia que vivió durante una entrega de premios fue el remix de Teléfono con Aitana. Fue en 2018, justo en el momento en el que la catalana acababa de arrancar su carrera artística y la venezolana fue preguntada por este tema en la alfombra roja de los Latin American Music Awards.

Lele Pons contó que se acababa de anunciar el remix de Teléfono que iba a salir próximamente con "una amiga", a lo que la periodista le preguntó quién era esta amiga.

Se produjo un silencio durante varios segundos ya que no se acordaba de su nombre y terminó diciendo: "Oh dios mío, lo tenía en la punta de la lengua pero no me viene".

Su relación con Guaynaa y la boda

Lele Pons está actualmente casada con Guaynaa. Los artistas estuvieron juntos durante un tiempo a principios de 2020, pero las cosas no terminaban de cuajar para la influencer. Así, antes de que los sentimientos creciesen sin llevar a ningún puerto, Guaynna decidió alejarse para no sufrir. Pero... luego el boomerang del amor rebotó en Lele y fue ella que se enamoró. Tuvo que luchar para reconquistarlo.

En agosto de 2022 con una extravagante proposición nupcial sobre el escenario del Tomorrowland Festival.

Se casaron el pasado 4 de marzo en un lujoso evento en el que no faltó ni un detalle: una decoración de cuento exquisita llena de arreglos florales, un delicioso menú, una tarta de 10 pisos, maquinas de humo, robots con luces, y una barra libre de infarto.

La novia usó tres vestidos de novia completamente distintos para la celebración, de tres grandes diseñadores: Zuhair Murad, Julie Vino y Pnina Tornai.

Además, los invitados no pudieron ser más top. Desde las damas de honor y los caballeros, pasando por los familiares y amigos, en la boda de los intérpretes de Se Te Nota casi todos los invitados eran celebrities pasando de Paris Hilton a Chayanne.

También se encontraba media industria musical, como Anitta, Becky G, Natti Natasha, Manuel Turizo, Sebastián Yatra, Justin Quiles, Steve Aoki, Diplo, Camila Cabello, Mau y Ricky Montaner y otras celebrities de la talla de Logan Paul, Winnie Harlow, Juanpa Zurita, Kimberly Loaiza, Hannah Stocking, etc.

Tampoco faltaron algunas de las artistas españolas más importantes como Aitana y Lola Índigo, que tienen colaboraciones musicales con Lele y Guaynaa respectivamente.

¿Cuál es su parentesco con Chayanne?

Muchos han sido los que se han preguntado entonces cuál era el motivo que había llevado a Chayanne hasta la boda de Lele Pons. ¿Quizá era amigo del novio?, ¿de la novia? Pues lo cierto es que ni una cosa ni la otra.

Chayanne es tío político de Lele Pons. Eleonora Pons Maronese -nombre real de Lele Pons-, es la hija de Anna Maronese, que es hermana de Marilisa Maronese, esposa de Chayanne. Es decir, la madre de Lele Pons es la cuñada de Chayanne y por lo tanto su hija se convierte automáticamente en sobrina del cantante.

Tío y sobrina bailaron juntos en el centro de la pista el clásico valls de las bodas.

De hecho, Lele Pons ha estado recientemente en Cuerpos especiales y Eva Soriano le pidió si podía enviarle un mensaje a su tío y la venezolana aceptó. Lele ha dejó su propio teléfono para grabar un mensaje en vídeo para Chayanne, enviárselo a su número personal y que por fin el artista sepa de la existencia de Eva.

"Sorpresa, ¿quien soy? No lo sabes. Soy Eva Soriano, me recordarás porque te envío muchos DMs y muchas cosas. Estoy aquí con tu sobrina Lele Pons y con Guaynna, no es que yo le haya robado el móvil a Lele... Me haría muy feliz que me enviaras algo, un vídeo, un tuit, un calcetín... Me da igual. Te admiro mucho y te quiero, adiós", dijo.

Lele Pons ha desembarcado como un huracán desde Los Ángeles y está arrasando allá donde pisa. Aunque esta vez lo hace muy bien acompañada de su marido Guaynaa.