Quién es Guaynaa: su nombre real, qué significa su apodo, por qué se hizo famoso y cómo Lele Pons le conquistó

Ya eran un filón por separado así que desde que se han casado la expectación que despiertan se ha multitplicado todavía más. Guaynaa y Lele Pons protagonizaban hace unas semanas una estrafalaria boda llena de celebrities y personalidades.

Lola Índigo bailó con Chayanne, Sebastián Yatra le dedicó varias miraditas a Aitana, Paris Hilton y Annita fueron las madrinas... La fiesta se alargó hasta altas horas de la madrugada pero la pareja no se excedió con las consumiciones.

"Nosotros no tomamos alcohol, pero los amigos e invitados...", dejaban caer a su paso hace dos días por Cuerpos Especiales, el morning show de Eva Soriano e Iggy Rubín donde promocionaron Capitulaciones, el disco que lanzan este 6 de marzo.

Sí, Lele Pons y Guaynaa se han unido para un álbum conjunto. El primer single, Abajito, ha sido todo un fenómeno, pero no es el único.

El videoclip de Abajito muestra, además, su boda al completo.

Ya han trabajado juntos en canciones como Celoso o Se te nota, éxitos musicales que se hicieron terriblemente virales en plataformas.

Si existe una fórmula secreta para el éxito, ellos la tienen. La pedida de mano fue nada más y nada menos que en Tomorrowland. Llevan tres años juntos.

El verdadero nombre de Guaynaa y qué significa su apodo

Jean Carlos Santiago Pérez nació en Puerto Rico el 16 de septiembre de 1992. Tiene 30 años cumplidos.

Desde bien pequeñito se interesó por la música, pero antes de meterse de lleno en este mundo se matriculó en la carrera universitaria de Ingeniería Química en la Universidad Técnica de Puerto Rico. Una vez terminados sus estudios se lanzó a producir música latina, siendo el reaggeton su principal género artístico.

El nombre artístico que escogió para darse a conocer fue Guaynaa, un término que deriva de la palabra guaynabito. En Puerto Rico se utiliza para referirse de forma coloquial a una persona snob y arrogante de clase media-alta nacida en el municipio de Guaynabo.

El cantante decidió adoptar este nombre de forma irónica, ya que nació y creció en el municipio de Caguas, describiéndose como "un reguetonero por dentro y un pijo por fuera".

Sus inicios en la música y el éxito de 'Rebota'

Empezó, como muchos artistas, subiendo covers de canciones conocidas a Youtube. Los primeros años no fueron muy fructíferos. Entre 2015 y 2018 publicó varios singles que pasaron sin pena ni gloria por las plataformas.

Todo cambió cuando publicó Rebota. El tema, un perreo clásico de reggaeton tradicional, consiguió un grandísimo alcance a nivel internacional, copó varios número 1 y ayudó a que Bad Bunny contase con él como artista invitado en varios shows dentro del X 100Pre Tour.

Nicky Jam, Sech, Farruko y Becky G se unieron al remix de Rebota gracias a su contrato con Universal Music y desde entonces no ha dejado de trabajar.

Otros de sus grandes éxitos a nivel compositivo son Se te nota junto a Lele Pons, Chica Ideal con Sebastián Yatra o sus colaboraciones y trabajos con artistas de la talla de Mon Laferte, Lola Índigo o Gloria Trevi.

Cómo conquistó Lele Pons a Guaynaa: Sebastián Yatra hizo de Cupido

La historia de Guaynaa y Lele Pons es digna de una película romántica.

Los artistas estuvieron juntos durante un tiempo a principios de 2020, pero las cosas no terminaban de cuajar para la influencer. Así, antes de que los sentimientos creciesen sin llevar a ningún puerto, Guaynaa decidió alejarse para no sufrir. Pero... luego el boomerang del amor rebotó en Lele y fue ella que se enamoró. Tuvo que luchar para reconquistarlo.

"Me gustaba pero yo no estaba enamorada de él. Y él se fue de mi vida, me dijo: ‘mira, lo nuestro no va a funcionar nunca, me voy a ir’. Esto fue en marzo del 2020 y él después se fue, nunca escuché más de él, me bloqueó, después tuvo una novia, una novia que yo ni sabía que la tenía... Yo estuve meses llorando por él, me enamoré de él y después vino Se te nota...", contó Lele en una entrevista para ¡Hola! TV.

Cuando grabaron su colaboración Se te Nota ya habían tenido un romance, pero como las cosas no habían terminado demasiado bien, la influencer tuvo que afanarse en reconquistarlo. Quería una segunda oportunidad a toda costa, así que planificó una estretagia para verlo a menudo y que las conversaciones entre ellos se retomasen.

Sebastián Yatra, que era amigo de la pareja, fue determiante. "Llamo a Sebastián Yatra y le digo: 'Yo quiero que tú hagas fiestas privadas en tu casa y lo invites a él'", contó la influencer, que utilizó esas fiestas para tener acercamientos con Guaynna.

Tanto es así que cuando en las celebraciones llegaba el momento de jugar a Verdad o Atrevimiento, Pons pedía en secreto al resto de invitados que no señalasen a Guaynna para un reto con nadie que no fuese ella.

La estrategia de reconquista funcionó y Guaynaa le pidió matrimonio a Lele Pons en agosto de 2022 con una extravagante proposición nupcial sobre el escenario del Tomorroland Festival.