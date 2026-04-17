Letra en español y significado de 'Ordinary', el éxito de Alex Warren que mezcla amor y fe

SOBRE SU MUJER

La de Alex Warren es una historia de superación. Después de iniciar su carrera como influencer, el estadounidense de 25 años debutó en la música en 2021. Tres años después llegaría Ordinary, la canción que le impulsó a la fama global en 2025.

Pero llegar allí no fue fácil. Tras la muerte de su padre, su familia atravesó una crisis económica. Su madre, que era adicta al alcohol, echó a Warren de casa a los 17 años y murió en 2021.

Durante todos estos años, la música ha sido un pilar en la vida del artista, al igual que su mujer: Kouvr Annon. Sobre ella habla Ordinary, compuesta por Warren y tres amigos. La letra menciona elementos religiosos para expresar su romance: "Los ángeles en las nubes / Están celosos de saber que encontramos / Algo tan fuera de lo común".

"El mundo era blanco y negro hasta que vi tu luz"

Sin embargo, la canción no es ajena a la sensualidad: "Me tienes besando el suelo de tu santuario / Hazme pedazos con tu toque / Oh, Señor, devuélveme al polvo".

Esta fusión entre la fe y el erotismo desató malestar entre algunas personas. "Me han criticado un montón por eso", dijo Warren a Los Angeles Times. "Quiero mucho a mi esposa y tengo una relación con Dios; son cosas que puedo comparar".

Letra de 'Ordinary'

Dicen que las aguas benditas se diluyeron

They say the holy water's watered down

Y que esta ciudad ya perdió la fe

And this town's lost its faith

Nuestros colores se van a apagar con el tiempo

Our colors will fade eventually

Así que, si cada día se nos va el tiempo

So if our time is running out day after day

Haremos de lo mundano nuestra obra maestra

We'll make the mundane our masterpiece

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Dios mío

Oh my, my

Dios mío, mi amor

Oh my, my love

Te echo una mirada

I take one look at you

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Me estás sacando de lo común

You're taking me out of the ordinary

Quiero que me acuestes

I want you laying me down

Hasta que estemos muertos y enterrados

Till we're dead and buried

Estoy al filo de tu cuchillo

On the edge of your knife

Emborrachándome con tu viña

Staying drunk on your vine

Los ángeles en las nubes

The angels up in the clouds

Están celosos de saber que encontramos

Are jealous knowing we found

Algo tan fuera de lo común

Something so out of the ordinary

Me tienes besando el suelo de tu santuario

You got me kissing the ground of your sanctuary

Hazme pedazos con tu toque

Shatter me with your touch

Oh, Señor, devuélveme al polvo

Oh, Lord, return me to dust

Los ángeles en las nubes

The angels up in the clouds

Están celosos de saber que los encontramos

Are jealous knowing we found

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Un aleluya sin esperanza

Hopeless hallelujah

Oh, en este lado de la puerta del cielo

Oh, this side of Heaven's gate

Oh, mi vida, ¿cómo haces

Oh, my life, how do ya

Para respirar y al mismo tiempo robarme el aliento?

Breathe and take my breath away?

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En tu altar, rezaré

At your altar, I will pray

Tú eres el escultor, yo soy la arcilla

You're the sculptor, I'm the clay

Dios mío, Dios mío

Oh my, my

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Me estás sacando de lo común

You're taking me out of the ordinary

Quiero que me acuestes

I want you laying me down

Hasta que estemos muertos y enterrados

Till we're dead and buried

Estoy al filo de tu cuchillo

On the edge of your knife

Emborrachándome con tu viña

Staying drunk on your vine

Los ángeles en las nubes

The angels up in the clouds

Están celosos de saber que encontramos

Are jealous knowing we found

Algo tan fuera (fuera) de lo común (común)

Something so out (out) of the ordinary (ordinary)

Me tienes besando el suelo (suelo) de tu santuario (santuario)

You got me kissing the ground (ground) of your sanctuary (sanctuary)

Hazme pedazos con tu toque

Shatter me with your touch

Oh, Señor, devuélveme al polvo

Oh, Lord, return me to dust

Los ángeles en las nubes

The angels up in the clouds

Están celosos de saber que los encontramos

Are jealous knowing we found

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Algo tan divino, mejor que el éxtasis

Something so heavenly, higher than ecstasy

Cada vez que estás a mi lado, Dios mío, Dios mío

Whenever you're next to me, oh my, my

El mundo era blanco y negro hasta que vi tu luz

World was in black and white until I saw your light

Pensé que había que morir para encontrar

I thought you had to die to find

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Algo tan fuera de lo común

Something so out of the ordinary

Quiero que me acuestes

I want you laying me down

Hasta que estemos muertos y enterrados

Till we're dead and buried

Estoy al filo de tu cuchillo

On the edge of your knife

Emborrachándome con tu viña

Staying drunk on your vine

Los ángeles en las nubes

The angels up in the clouds

Están celosos de saber que encontramos

Are jealous knowing we found

Algo tan fuera (fuera) de lo común

Something so out (out) of the ordinary

Me tienes besando el suelo (suelo) de tu santuario (santuario)

You got me kissing the ground (ground) of your sanctuary (sanctuary)

Hazme pedazos con tu toque

Shatter me with your touch

Oh, Señor, devuélveme al polvo

Oh, Lord, return me to dust

Los ángeles en las nubes

The angels up in the clouds

Están celosos de saber que los encontramos

Are jealous knowing we found

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Fuente: letras.com