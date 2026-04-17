Letra en español y significado de 'Ordinary', el éxito de Alex Warren que mezcla amor y fe
Alex Warren saltó a la fama en 2025 gracias al éxito global de Ordinary, una canción de amor inspirada en su mujer por la que también ha recibido críticas.
Alex Warren, el cantante de 'Ordinary' marcado por una historia de superación
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La de Alex Warren es una historia de superación. Después de iniciar su carrera como influencer, el estadounidense de 25 años debutó en la música en 2021. Tres años después llegaría Ordinary, la canción que le impulsó a la fama global en 2025.
Pero llegar allí no fue fácil. Tras la muerte de su padre, su familia atravesó una crisis económica. Su madre, que era adicta al alcohol, echó a Warren de casa a los 17 años y murió en 2021.
Durante todos estos años, la música ha sido un pilar en la vida del artista, al igual que su mujer: Kouvr Annon. Sobre ella habla Ordinary, compuesta por Warren y tres amigos. La letra menciona elementos religiosos para expresar su romance: "Los ángeles en las nubes / Están celosos de saber que encontramos / Algo tan fuera de lo común".
"El mundo era blanco y negro hasta que vi tu luz"
Sin embargo, la canción no es ajena a la sensualidad: "Me tienes besando el suelo de tu santuario / Hazme pedazos con tu toque / Oh, Señor, devuélveme al polvo".
Esta fusión entre la fe y el erotismo desató malestar entre algunas personas. "Me han criticado un montón por eso", dijo Warren a Los Angeles Times. "Quiero mucho a mi esposa y tengo una relación con Dios; son cosas que puedo comparar".
Letra de 'Ordinary'
Dicen que las aguas benditas se diluyeron
They say the holy water's watered down
Y que esta ciudad ya perdió la fe
And this town's lost its faith
Nuestros colores se van a apagar con el tiempo
Our colors will fade eventually
Así que, si cada día se nos va el tiempo
So if our time is running out day after day
Haremos de lo mundano nuestra obra maestra
We'll make the mundane our masterpiece
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Dios mío
Oh my, my
Dios mío, mi amor
Oh my, my love
Te echo una mirada
I take one look at you
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Me estás sacando de lo común
You're taking me out of the ordinary
Quiero que me acuestes
I want you laying me down
Hasta que estemos muertos y enterrados
Till we're dead and buried
Estoy al filo de tu cuchillo
On the edge of your knife
Emborrachándome con tu viña
Staying drunk on your vine
Los ángeles en las nubes
The angels up in the clouds
Están celosos de saber que encontramos
Are jealous knowing we found
Algo tan fuera de lo común
Something so out of the ordinary
Me tienes besando el suelo de tu santuario
You got me kissing the ground of your sanctuary
Hazme pedazos con tu toque
Shatter me with your touch
Oh, Señor, devuélveme al polvo
Oh, Lord, return me to dust
Los ángeles en las nubes
The angels up in the clouds
Están celosos de saber que los encontramos
Are jealous knowing we found
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Un aleluya sin esperanza
Hopeless hallelujah
Oh, en este lado de la puerta del cielo
Oh, this side of Heaven's gate
Oh, mi vida, ¿cómo haces
Oh, my life, how do ya
Para respirar y al mismo tiempo robarme el aliento?
Breathe and take my breath away?
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En tu altar, rezaré
At your altar, I will pray
Tú eres el escultor, yo soy la arcilla
You're the sculptor, I'm the clay
Dios mío, Dios mío
Oh my, my
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Me estás sacando de lo común
You're taking me out of the ordinary
Quiero que me acuestes
I want you laying me down
Hasta que estemos muertos y enterrados
Till we're dead and buried
Estoy al filo de tu cuchillo
On the edge of your knife
Emborrachándome con tu viña
Staying drunk on your vine
Los ángeles en las nubes
The angels up in the clouds
Están celosos de saber que encontramos
Are jealous knowing we found
Algo tan fuera (fuera) de lo común (común)
Something so out (out) of the ordinary (ordinary)
Me tienes besando el suelo (suelo) de tu santuario (santuario)
You got me kissing the ground (ground) of your sanctuary (sanctuary)
Hazme pedazos con tu toque
Shatter me with your touch
Oh, Señor, devuélveme al polvo
Oh, Lord, return me to dust
Los ángeles en las nubes
The angels up in the clouds
Están celosos de saber que los encontramos
Are jealous knowing we found
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Algo tan divino, mejor que el éxtasis
Something so heavenly, higher than ecstasy
Cada vez que estás a mi lado, Dios mío, Dios mío
Whenever you're next to me, oh my, my
El mundo era blanco y negro hasta que vi tu luz
World was in black and white until I saw your light
Pensé que había que morir para encontrar
I thought you had to die to find
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Algo tan fuera de lo común
Something so out of the ordinary
Quiero que me acuestes
I want you laying me down
Hasta que estemos muertos y enterrados
Till we're dead and buried
Estoy al filo de tu cuchillo
On the edge of your knife
Emborrachándome con tu viña
Staying drunk on your vine
Los ángeles en las nubes
The angels up in the clouds
Están celosos de saber que encontramos
Are jealous knowing we found
Algo tan fuera (fuera) de lo común
Something so out (out) of the ordinary
Me tienes besando el suelo (suelo) de tu santuario (santuario)
You got me kissing the ground (ground) of your sanctuary (sanctuary)
Hazme pedazos con tu toque
Shatter me with your touch
Oh, Señor, devuélveme al polvo
Oh, Lord, return me to dust
Los ángeles en las nubes
The angels up in the clouds
Están celosos de saber que los encontramos
Are jealous knowing we found
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Fuente: letras.com