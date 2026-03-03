'Fever Dream', el nuevo sonido de Alex Warren tras el  éxito de ' Ordinary'

Después de su gran éxito Ordinary y el lanzamiento de su álbum You'll Be Alright, Alex Warren vuelve con un nuevo tema que no podremos sacarnos de la cabeza: Fever Dream.

El 2025 fue sin duda su año, llegando a estar nominado en la categoría de Mejor Artista Revelación de los Grammy y liderando la mayor parte de las listas mundiales.

Ahora, el cantante nos ha presentado este tema pop en el que el piano y la batería forman una parte clave de la base, dándole a su espectacular voz el toque perfecto para brillar.

Significado de 'Fever Dream'

El título de la canción ya nos hace un adelanto de lo que nos espera antes de escuchar el tema y sumergirnos en su videoclip, un sueño febril en el que nuestro estado mental se ve alterado.

De esta forma, se nos relata en la letra un tipo de amor que nos hace sentir como en esos "viajes" alucinatorios que se pueden experimentar cuando tenemos fiebre.

En ocasiones, nos volvemos locos por amor, inmersos en la incertidumbre de no saber si esa persona nos corresponde y sufriendo por la situación en la que nos encontramos.

Esto mismo es lo que refleja Fever Dream, esos amores que nos golpean cuando ya estábamos perdiendo la esperanza y nos hacen perder la cabeza.

Además, tal y como él ha revelado en redes, este tema lo compuso basándose en cómo se sintió al conocer a su mujer.

Un cameo sorpresa entre alucinaciones

En el videoclip también encontramos la representación de lo que un sueño febril puede llegar a ser, viendo a Alex Warren como un guía turístico que se obsesiona con una mujer que ve durante unos segundos y a la que empieza a seguir. Durante el camino, le vemos entrar en la grabación de una película de terror, entrar en una limusina en la que se encuentra con una mujer enmascarada y la entrada de un edificio obstaculizada por una masa de paparazzis (esto último grabado en blanco y negro).

Seguidamente, un grupo de chicas que no paran de bailar le empieza a rodear y a continuación aparece en las noticias siendo perseguido por la policía porque ha secuestrado al grupo de personas que iban en su camioneta turística.

Sin embargo, todo termina cuando finalmente consigue alcanzar a la chica, que no es ni más ni menos que... ¡Paris Hilton! "Es hora de despertar, Alex", dice la cantante antes de abotearle.

Paris Hilton en el videoclip de 'Fever Dream', de Alex Warren | YouTube - Alex Warren

Es entonces cuando Alex Warren despierta en mitad de la calle, donde se ha quedado dormido mientras tocaba la guitarra. Aunque, quizás el sueño no ha acabado, pues una mujer vendada por sus operaciones plásticas (la misma que aparece unos segundos en su sueño) se para justo delante de él.

Letra de 'Fever Dream'

How did you know

I was hoping for a sign?

My heart was so

Close to closing time

Somethin' 'bout you hit me like a freight train to the chest, uh-huh

The day we met, uh-huh

My loneliness

Left the room the second that you walked in, somethin' like a fever dream

Haven't slept in weeks, I think I'm seeing things

Like our shadows dancing us out of our clothes

I'll be damned if you love me, damned if you don't

Maybe it's fate, maybe it's late

Told you I ain't no liar

Watching you leave's haunting my dreams

Baby, it hit me like a freight train to the chest, uh-huh

The day we met, uh-huh

My loneliness

Left the room the second that you walked in, somethin' like a fever dream

Haven't slept in weeks, I think I'm seeing things

Like our shadows dancing us out of our clothes

I'll be damned if you love me, damned if you don't

One foot on the edge, uh-huh

That silhouette, uh-huh

I can't forget

Somethin' 'bout you hit me like a freight train to the chest, uh-huh

The day we met, uh-huh

My loneliness

Left the room the second that you walked in, somethin' like a fever dream

Haven't slept in weeks, I think I'm seeing things (Seeing things)

Like our shadows dancing us out of our clothes

I'll be damned if you love me, damned if you don't

Oh, if you don't