Alex Warren, el cantante de 'Ordinary' marcado por una historia de superación

"Somethin' so out of the ordinary / You got me kissing the ground of your sanctuary"... Si escuchas Europa FM, es probable que conozcas esta canción: Ordinary. Este tema fue uno de los más radiados en nuestra emisora en 2025 junto a títulos como APT., de ROSÉ y Bruno Mars, y de Me has invitado a bailar, de Dani Fernández.

Detrás de este éxito está Alex Warren, un joven cantante de 25 años nacido en Carlsbad (California, Estados Unidos). Su carrera comenzó como influencer y creador de contenido, ya que empezó a publicar vídeos en YouTube a los diez años. En 2021 debutó en la música, y un año después firmó con el sello discográfico Atlantic Records.

En 2024 publicó su álbum debut You'll Be Alright, Kid (Chapter 1) con Ordinary como primera pista. Sin embargo, el éxito viral de la composición llegaría en 2025. Ese año, se mantuvo varias semanas en el primer puesto de la lista Billboard Hot 100 y se extendió rápidamente en TikTok. Pero llegar allí no fue fácil.

La historia personal de Alex Warren

La de Alex Warren es una historia de superación. El cantante fue criado en la fe cristiana junto a sus cuatro hermanos, quienes organizaban pequeños conciertos en casa para animar a su padre con cáncer de riñón, que murió cuando Warren tenía solo nueve años. "Curiosamente, no empecé a componer hasta que él falleció. La música se convirtió en una vía de escape para procesar mi trauma", dijo a Variety.

Tras la muerte de su padre, su familia atravesó una crisis económica. Su madre, que era adicta al alcohol, echó a Warren de casa a los 17 años y murió en 2021. Durante una época, el joven tuvo que dormir en casas de amigos y en su coche. Eran años en los que compartía mucho contenido en redes sociales, donde también empezaría a subir canciones.

En 2019 se creó Hype House, un colectivo de influencers afincado en una mansión alquilada. "Descubrí quién era, y que tenía una historia que contar que quizá ayudara a la gente", dijo sobre esta etapa en una entrevista con Hits. Así, consiguió un contrato discográfico y comenzó su viaje hacia la fama. A nivel sentimental, Warren está casado con Kouvr Annon, quien inspiró la letra de Ordinary.