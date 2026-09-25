Las novedades musicales más destacadas: Taylor Swift, Mafalda Cardenal, Madonna y Charli XCX y más

¡Vaya estrenos tenemos en las novedades musicales! Taylor Swift deja a todos los swifties boquiabiertos con Patient Zero , mientras que Mafalda Cardenal vuelve a recordar cómo es el desamor con Gigantes . Y qué mejor fusión dance pop que la de Madonna y Charli XCX en Danceria Afterhours . ¡Y más!

Este viernes de septiembre ha llegado dispuesto a hacernos disfrutar de grandes estrenos, que recogemos en nuestras novedades musicales.

Taylor Swift enloquece a sus swifties con Patient Zero, un single de temática oscura dentro de su álbum deluxe The Life of a Showgirl: The encore. Y al desamor le vuelve a cantar nuestra Mafalda Cardenal en Gigantes.

Por su parte, Charli XCX y Madonna se unen en una colaboración única, Danceria Afterhours cargada de pop dance electrónico. ¡Y más!

Patient Zero - Taylor Swift

Este single destacado de The Life of a Showgirl: The Encore nos muestra a una nueva Taylor Swift. La canción supone un giro bastante oscuro respecto a la parte más brillante y burlesca de su décimos segundo álbum de estudio. Lujo, misterio, melancolía y un aura inquietante envuelven el tema.

El videoclip parece que llevará este concepto todavía más lejos. El adelanto muestra a la artista, Dakota Johnson y Colin Farrell con una mezcla de color y blanco y negro, mansiones, interiores elegantes y una atmósfera cinematográfica.

Gigantes - Mafalda Cardenal

Mafalda Cardenal continúa construyendo su nueva era musical con esta canción que demuestra cómo las emociones enormes pueden ser contadas desde un lugar muy íntimo y cotidiano. La cantante construye gran parte de su repertorio a partir de experiencias personales, especialmente alrededor del amor, el desamor y las relaciones, y convierte pensamientos que podrían quedarse en una nota de voz privada en canciones muy directas. Este estreno no ha sido diferente.

Cuando estás enamorado, algo aparentemente pequeño puede sentirse enorme, y de esa contradicción entre lo chiquitito de la forma y lo enorme de la emoción es lo que plasma la artista en su nueva canción, precisamente para usarlo como ese grito desesperado a lo que no pudo ser.

Danceria Afterhours - Madonna & Charli XCX

Si BRAT y Confessions II tuvieran un hijo nacería esta esperadísima colaboración por parte de los fans de Madonna y Charli XCX. El pop más dance y electrónico se fusiona a la perfección con las inconfundibles voces de las divas para regalarnos un featuring perfecto para las noches de fiesta.

"Vamos a llevarlo al East Side, cariño", adelantaba la reina del pop sobre esta canción. Y en sus visuals la sensualidad más agresiva se abre paso ante coreografías y miradas seductoras.

DePol - Bocetos

DePol vuelve este viernes con Bocetos, una canción íntima y sensible que habla de una historia de amor que termina y de que todos los sueños de la que fue pareja se quedaron solo en bocetos.

La canción, como contó el mismo en sus redes sociales, nació sobre el escenario y el cantante mostró algún avance a sus fans en los conciertos de su gira. La atmósfera que se creó fue mágica y eso animó al intérprete a terminar el tema para publicarlo.

Volteretas - Malva

En honor a los giros que ha vivido Malva este año, llega este single en el que el pop rock en la característica voz del músico navega por una letra desenfrenada y con un estribillo de lo más pegadizo.

Y, según ha adelantado el artista por Instagram, parece que Volteretas será uno de los temas de su segundo disco, donde no faltarán "baterías, bajos, teclados y guitarras... ¡Muchas guitarras!" junto a Ricardo Ruipérez (M-Clan).

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