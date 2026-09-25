Taylor Swift describe la toxicidad en 'Patient Zero', la canción destacada de 'The Life of a Showgirl: The Encore'

Taylor Swift anunciaba el pasado martes el lanzamiento de un nuevo single, Patient Zero. Y el tema llegaba finalmente este viernes, 25 de septiembre, como adelanto de The Life of a Showgirl: The Encore, la nueva edición de su último álbum.

Patient Zero es uno de los cuatro temas inéditos que Taylor Swift ha incorporado a esta nueva versión del disco, junto a Cleveland!, Pink Clouding y Babylon. De esta forma, The Life of a Showgirl: The Encore amplía el álbum original hasta las 16 canciones y supone una nueva vuelta de tuerca a un trabajo que ya había contado con diferentes ediciones y versiones.

La canción se adentra en una de las facetas más oscuras de esta nueva etapa de Swift. Patient Zero gira en torno a una relación tóxica y al proceso de escapar de ella, utilizando la figura del 'paciente cero' como metáfora de una persona que se encuentra en el origen de una especie de contagio emocional. El tema nos presenta un tono más crudo y sombrío que buena parte de las canciones incluidas originalmente en el álbum.

Así son las otras tres canciones nuevas

Pink Clouding es una de las canciones del The Encore que más está dando de qué hablar. En este tema la artista describe precisamente este estado de euforia y optimismo intenso que puede aparecer al principio de la recuperación de una adicción, antes de que llegue el choque con la realidad. Y la artista utiliza esa idea como metáfora de una relación: estar tan atrapada por la emoción y la ilusión inicial que no se percibe lo que está ocurriendo realmente.

La letra adopta un tono de arrepentimiento y responsabilidad personal. La cantante reconoce que hizo promesas, dejó que alguien se enamorara de ella y terminó haciéndole daño. Por eso algunos fans han intentado identificar al supuesto destinatario de la canción, entre los que han aparecido exnovios como Tom Hiddleston y Taylor Lautner.

Por su parte, Cleveland! es una canción sorprendente en cuanto al estilo, totalmente alejado de Taylor Swift. La canción tiene un carácter pop y juguetón, y se centra en un lugar ficticio en el que transcurre una relación.

Babylon es un tema que tiene un componente mitológico y simbólico desde el propio título. La referencia remite a la antigua Babilonia, una civilización que ha quedado asociada culturalmente con el exceso, el poder, la decadencia y la caída.

En el contexto de The Life of a Showgirl, encaja además con uno de los grandes temas que atraviesan la etapa: la fama, el espectáculo y lo que ocurre cuando el éxito y el exceso terminan pasando factura.

Un videoclip con protagonistas estelares

El lanzamiento llegará acompañado de un videoclip especialmente esperado, que se estrenará en los MTV Video Music Awards el 27 de septiembre. La propia Taylor Swift se encarga de dirigirlo y cuenta con dos protagonistas de excepción: los actores Colin Farrell y Dakota Johnson. La fotografía corre a cargo del oscarizado Emmanuel Lubezki, conocido por su trabajo en películas como Gravity, Birdman y The Revenant.

La elección de los VMAs como escenario para presentar el vídeo adquiere además un significado especial este año: Swift recibirá durante la ceremonia el primer premio a Mejor Dirección Artística de la historia de los premios, un reconocimiento creado para distinguir a artistas cuya labor detrás de la cámara haya contribuido a ampliar las posibilidades del videoclip y de la narrativa visual. Además, la cantante también parte como nominada en 11 categorías en esta edición.